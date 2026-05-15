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大佬之言（二）
股市動向
中國

大佬之言（二）

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　中國市場，面對投資者的疑慮，柏基在年報中則給出了堅定的判斷：地緣政治只是擾動，創新才是底色。

 

　　柏基投資在年報中提到，儘管地緣政治等不確定性猶存，但中國在人工智能、電動汽車、先進製造和電商等領域的創新加速落地，企業的結構性增長機會日益凸顯。

 

　　對於中國市場的估值，柏基認為中國股市估值處於歷史低位。

 

中國股市折讓明顯

 

　　柏基投資坦言，雖然中國股市連續兩年表現良好，但放在全球的維度對比，仍舊處於折價區間--目前中國主要股指市盈率約16倍，相比美股，具備顯著的絕對價值。

 

　　柏基還給出了一個明確判斷，中國市場依然是成長型投資的沃土。

 

　　他們認為，隨著市場對以美國投資為核心的全球被動股票投資組合進行風險和收益的重新評估，資金逐步向中國等美國以外的市場分散配置，上述多重因素共同作用，為中國股市與成長型投資創造了有利條件。

 

針對看好的領域，柏基直言：

 

　　「現階段市場尚未充分定價人工智能、自動化與核心技術賽道本土領軍企業的複利效應，這些企業5年內價值翻倍可期，兼具絕對價值安全邊際與結構性增長帶來的強上漲動能。」

 

　　柏基投資作為國際上知名的老牌投資機構，成立於1908年，它與股神巴菲特有個共同之處--遠離金融中心。

 

　　巴菲特所在的奧馬哈是個40萬人口小鎮，柏基投資的總部一直在蘇格蘭愛丁堡，這是一個與華爾街和倫敦金融城完全不同的安靜古城。

 

　　柏基與巴菲特在價值投資的理念上非常接近，核心信條寫在愛丁堡總部的大門上：「真正的投資者以10年為單位思考，而非區區幾個季度」。

 

投資回報跑贏股神一倍

 

　　從長期業績看，柏基旗艦基金SMT的累計回報，不僅跑贏了標普500指數，還跑贏了納斯達克，甚至跑贏巴郡的表現。

 

　　2004年到2024年整整20年，巴菲特掌管的巴郡其投資的股票漲幅達到6.75倍，柏基投資同期的成績是13.64倍，幾乎是巴郡成績的一倍。

 

　　全球技術變革的相關產業和賽道，成為柏基最重要的投資方向。長期全球成長策略還有一個特殊之處，就是強化全球視野，尤其是新興市場的投資。

 

　　美國著名國際政治學家保羅。甘迺迪曾經提出：「大國興衰的歷史永遠不會停止，領先國家的相對力量從來不會一成不變。」

 

　　於是柏基在投資策略中，也充分借鑑了甘迺迪的論斷，積極觀察，評估各新興發展國家投資市場與技術進步。

 

　　柏基在2015年年報中分析了世界三大趨勢：一是技術變革的崛起；二是中國融入並重塑全球經濟；三是全球金融體系的缺陷。

 

大舉投資中國科技股

 

　　正是根據這個判斷，柏基大舉投資中國的科技股。在21世紀的頭20年中，中國正在通過互聯網、電動車、人工智能等領域的技術追趕，重塑自己在全球經濟中的位置，而柏基的投資也帶來了顯著的回報。

 

　　當然，這背後還有一個更深的洞察：技術革命是全球性的，但受益的公司是地域性的。也就是說，同一波技術浪潮，會在不同的地區、以不同的形態產生不同的贏家--全球化的視野。

 

　　柏基投資的研究框架是基於長期全球成長策略，需要關注行業未來長期的潛力、公司長期競爭優勢、管理層以及估值等方面。

 

10問挑選增長股

 

　　為此，柏基準備了包含一系列問題的研究框架，包括10個最重要問題：
　
　　Q1. 公司銷售收入在未來5年是否會至少翻番？
　
　　Q2. 公司在10年以後會發生甚麼變化？
　
　　Q3. 公司的競爭優勢是甚麼？
　
　　Q4. 公司的文化是否具有顯著差異性？是否具備適應性？
　
　　Q5. 用戶為甚麼喜歡這家公司？它為社會做出了甚麼貢獻？
　
　　Q6. 公司盈利是否可觀？
　
　　Q7. 公司的利潤率會提高還是下降？
　
　　Q8. 公司如何分配資本？
　
　　Q9. 公司市值能否增長至少5倍？
　
　　Q10. 市場為何會低估公司價值？

 

　　柏基投資團隊的「10問」，聚焦於成長性、競爭優勢、企業文化、社會價值、盈利能力、資本分配能力，這些因素都是企業價值長期成長的驅動力。

 

　　分析框架中，沒有「季度/年度資料」、「企業是否低估值」、「市場情緒」等短期影響股價的因素。

 

　　在長期投資的框架中，柏基的做法是預測當前業務的延續情況，理解變化的內容和變化是怎麼發生的，讓投資組合成為持有超級成長型企業的受益者。

 

　　一家成立於1908年，至今仍活躍並曾在投資表現上跑贏巴菲特的巴郡基金，是否可配稱為大佬？

 

　　人人都談巴郡卻不知柏基，也可以說是：基金界的諸葛亮：「躬耕南陽不求聞達於諸侯」，閣下可會效法劉備三顧草廬？

 

大佬之言（二）

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#中國#投資#地緣政治#創新#人工智能#電動汽車#先進製造#電商#股市估值#柏基投資#長期投資#價值投資#全球成長策略#新興市場#技術革命#全球化#增長股#中國股市#中國市場
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