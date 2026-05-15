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上周一（4日），金管局公布2026年首季外匯基金的業績，雖然股票投資合共虧蝕160億元（當中50億元是港股，110億元是其他股票），但憑著債券賺回246億元，以及外匯賺259億元，令到整體仍賺345億元。
理財智慧

甚麼是投資組合的定海神針？

基金債券攻略
凌風
基金債券攻略

　　上周一（4日），金管局公布2026年首季外匯基金的業績，雖然股票投資合共虧蝕160億元（當中50億元是港股，110億元是其他股票），但憑著債券賺回246億元，以及外匯賺259億元，令到整體仍賺345億元。

 

　　今年第一季的投資市場，主要受到2月底美國聯同以色列攻打伊朗影響，股票市場大幅下跌。當然，現在回看，當時只是一陣的波動，因為踏入4月，大部分市場都已經見底回升，個別市場更創出歷史新高，例如韓國和台灣股市，以及美股納指等等。所以，我相信，外匯基金第二季的業績將會大幅改善。

 

　　雖然今年首季，債券收入為外匯基金帶來不俗的收益，也是外匯基金不至於蝕錢的其中一位功臣，但如果大家有留意外匯基金的往績，應該記得2022年的情況。現在就讓我們回帶去2022年首季。

 

甚麼是投資組合的定海神針？

債券收入可觀及美元保持穩定，是今年首季外匯基金不至於蝕錢的兩大功臣。(Shutterstock)

 

　　當時俄烏爆發戰爭，金融市場大幅波動。上半年外匯基金勁蝕1442億元，成為歷來最大的半年虧損，當中債券投資更勁蝕559億元。

 

　　我記得，當時我在本欄也寫過一篇文章，標題就是「外匯基金買債券都蝕559億？」，言下之意，當然是回應一些人的想法，那就是，債券不是穩健的投資嗎？為甚麼也會蝕得那麼厲害？

 

　　當時的投資環境充滿不確定性，俄烏戰爭首先打擊商品市場的秩序，主要涉及的商品是石油和小麥。而更重的連鎖反應是，大部分發達國家因為油價上升令到通脹飆升，央行被迫重手加息。

 

　　加息令到股票和債券都下跌，過去外匯基金如果在股票方面蝕錢，往往可以在債券投資方面賺回一些；又或者，如果債券蝕錢，也可能在股票方面補回，甚至倒賺。

 

　　這還不止，2022年上半年，除了股債雙雙下跌外，連外幣也下跌，主要因為美元當時表現神勇，兌大部分貨幣都上升，令到外匯基金持有的外幣資產都下跌。

 

　　換句話說，外匯基金持有的資產中，幾乎全線下跌，只有美元貨幣和「其他投資」，包括房地產和一些私募股權錄得正回報，但都無補於事。

 

　　但今年首季的情況似乎好得多，雖然油價仍然因為戰事而飆升，但暫時未對發達國家的通脹造成很大影響。不過，值得留意的是，債息已經升了，即是債價跌了（債息升，代表債價跌；債息跌，就代表債價升），只不過，跌幅相對溫和，而憑著債息的收入，令到今年首季，外匯基金的債券投資仍然錄得246億元收益。

 

　　另外，今年首季的美元沒有大升，令到外匯基金持有的外幣賺了259億元，這兩位功臣令到外匯基金首季不至於見紅。

 

　　當然，我要強調一點，外匯基金持有的債券，主要都是高評級的債券，但由於從會計的角度，每季都要Mark-to-market地公布盈虧，如果截數時，債價下跌，就要報上負數，不免令組合出現帳面上的虧損。不過，只要在到期日時，債仔沒有賴債，外匯基金收回本金，整筆投資就會變回正數。

 

　　綜合外匯基金的投資經驗，真正令你的投資組合能夠克服危機的，其實不是債券，也不是外幣，而是一個夠分散的組合設計呢！

Tags:#基金債券攻略#外匯基金#香港金管局#季度報告#股票市場#債券市場#投資組合#盈虧#貨幣#美元
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