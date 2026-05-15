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周四（14日）這天上午，世界各地政要、媒體和民眾都聚焦於北京舉行的「習特會」。
國際評論

習特會後定江山——從中美第一紅線到台海行動指引

政經范局
范強
政經范局

　　周四（14日）這天上午，世界各地政要、媒體和民眾都聚焦於北京舉行的「習特會」。作為全球最強大的兩個國家，中美領導人時隔9年相會於人民大會堂，他們的會談結果，必然會在全球範圍內激起漣漪。

 

　　在德黑蘭、特拉維夫、貝魯特、加沙、多哈和伊斯蘭堡，人們在觀察中美元首就中東局勢作出何種表述；在莫斯科、基輔、倫敦、巴黎和柏林，人們在找尋有關俄烏戰爭走向的蛛絲馬跡；而在東京、台北和新德里，依重美國支撐的盟友們，則焦急地猜測著特朗普會不會出賣自己。

 

　　世界是紛亂而複雜的，政治各有立場，利益互有糾葛，也就形成了對習特會截然不同的兩種期許：一種善意的期許，是希望中美合作帶領世界走出殘酷的戰爭和經濟困境；另一種惡意的盤算，則是希望中美走向衝突，以便火中取栗滿足自身利益。

 

習特會後定江山－－從中美第一紅線到台海行動指引

於北京舉行的習特會，吸引著世界各地政要、媒體和民眾的眼光。（美聯社）

 

　　就此來說，習特會不僅是中美兩國元首間彼此的交流，同時也是給世界各國、各地區釋出信息，並對各國、各地區政治勢力中的「善和惡」作出反應，因為這是大國元首應有之責，也是國家主席習近平在會上對特朗普作出的規勸。

 

　　他說：「當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界又走到新的十字路口，中美能不能跨越『修昔底德陷阱』，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。」

 

　　世界處於十字路口，其實也就是中美關係處於十字路口。因此習近平說：「中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。」

 

習近平向三位美國總統的建言

 

　　其實同樣的話，習近平已經和三位美國總統說過了。在奧巴馬時代，他提出中美建構「新型大國關係」，強調「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」。奧巴馬的回應是在軍事上實施亞洲再平衡，透過推進印太戰略來鞏固對華包圍圈。

 

習特會後定江山——從中美第一紅線到台海行動指引

習近平向奧巴馬提出中美建構「新型大國關係」，卻換來美國透過推進印太戰略來鞏固對華包圍圈。（美聯社）

 

　　在特朗普首個總統任期，習近平提出中美「經貿互利與大國責任」。特朗普的回應是對中國發動了貿易戰突襲，並封殺華為等中國科技，假手加拿大挾持孟晚舟。到了拜登上台，習近平提出中美應建立「正確相處之道」。拜登這邊點頭，那邊小院高牆推動中美脫勾斷鏈。

 

　　再過4年輪到特朗普回來，習近平又說了一番「中美合則兩利，鬥則俱傷」的老話，但語氣卻不一樣了。這一回，他提出中美建立「建設性戰略穩定關係」。也就是說，和三位美國總統打過交道後，中方所期許的中美大國關係，已經由建構「新型大國關係」的善意期許，退守到了務實的但求「戰略穩定」。

 

　　之所以有此退步，是因為今天的美國領導層，不要說面向未來，就連維持既定的大國穩定關係都做不到。而且這並不是中美關係的個別問題，事實上特朗普在對歐洲、中東等重大外交戰略領域，都變得難以預測，令各國與之交往不得要領。

 

特以元首私交迴避大國責任

 

　　特朗普的回應卻是令人擔憂的——當習近平提出中美避免「修昔底德陷阱」、開創大國關係新範式、共同造福世界之時，特朗普卻顧左右而言他，不斷強調他和習之間的友誼。這種表面上的恭維之辭，實際上是試圖透過鼓吹中美領導人的「私交」，來迴避中方提出的「大國責任」，同時也迴避了關於中美兩國關係何去何從這一嚴肅問題。

 

　　而特朗普的跟班們在訪華過程中亦盡顯小肚雞腸之能事，例如國務卿魯比奧在赴華途中發放照片，顯示他身穿委內瑞拉總統馬杜羅被擄到美國時所穿的同款運動服。這個「撞衫」行為顯然並非偶然，按照特朗普班子的計劃，他們此番訪華之時，早該推翻了委內瑞拉和伊朗。如是者，魯比奧會不會穿上哈梅內伊的服飾來發照？

 

習特會後定江山——從中美第一紅線到台海行動指引

美國現時的領導層，連維持既定的大國穩定關係都做不到。（美聯社）

 

　　面對現實，在世界充滿變局，甚至是國際秩序破局的時刻，北京在處理中美關係時，也只能退守到最根本的防線，那就是台海。在奧巴馬時代，習近平向美方指出台灣問題是中國「最核心、最敏感的問題」，要求美方「恪守三個聯合公報」。看得出來，北京當時仍只是溫和地表明其立場和原則，透過即定框架來規範美方動作。

 

　　到了特朗普首個任期，當他和蔡英文通電話後，北京開始警惕美方或會在台灣問題上「突破框架」，習近平要求「美方慎重妥善處理」。到了拜登時期，習近平進一步指出台灣是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，要求美方「停止武裝台灣」，並警告「玩火者必自焚」。

 

習警告中美或爆發衝突

 

　　而在周四的習特會上，習近平的語調又升高了。他說：「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。『台獨』與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。」

 

　　這句話的含意再清楚不過——一旦美國的對台政策突破北京所能隱忍的底線，並引發台海及周邊衝突，美國及其區內盟國，尤其是日本，就不要以為可以躲在台灣背後打一場代理人戰爭，而要準備一場逃不過的正面衝突。

 

　　這番話反映北京對於中美關係，已經做好了最壞的打算，此次歡迎特朗普來訪只是好話說盡，先禮後兵。一場習特會，同時也反映出中美兩國領導層截然不同的狀態——中方早已醒了，只是還沒有動手；而美方雖然早已動了手，但人卻還活在夢中。

Tags:#政經范局#大國博弈#習特會#地緣政治#中美關係#外交#衝突與合作#特朗普#習近平#奧巴馬#拜登#中東#俄烏戰爭#台海#兩岸關係#國際秩序
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