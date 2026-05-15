端午節優惠2026︱美心全新佛跳牆＋麻辣豬肉粽＋信用卡7折優惠＋上海姥姥上海粽4.8折＋奇華粽券早鳥77折

6月中正是端午佳節，不少品牌已經推出全新口味粽子應節及一系列早鳥優惠。美心今年新產品包括，現正早鳥75折發售，滙豐信用卡用戶，6月11日前更可享7折優惠，購買指定美心端午粽禮券。喜歡上海粽的朋友，則不可錯過上海姥姥4.8折優惠折扣，每隻低至$36.5好抵買 ，5 月 17 日前選購奇華餅家任何「五月粽禮券」滿$128，即可享77折優惠入手粽子禮券。

想食新口味粽子，美心新推三款特式口味粽子或許可以衝擊你的味蕾，全新端午珍品—美心佛跳牆粽，精選四大矜貴食材，包括智利鮑魚、洪都拉斯海參、日本瑤柱及清水花膠，鮮香精華滲透糯米，每一口真材實料，啖啖大滿足，送禮一流。除此之外，美心與李錦記全新聯乘亦有驚喜， 麻辣控必試麻辣豬肉粽，粽子以李錦記麻辣火鍋上湯為靈魂，吃出麻、辣、香，配上油潤腩肉同甘栗，層次分明，具刺激感的端午美食。全新照燒雞肉粽則創新引入日式風味，雞扒及香脆炸蔥片以李錦記日式照燒汁調味，鹹甜適中。

美心佛跳牆粽特價 $248/隻（零售價 $328/隻）

麻辣豬肉粽特價 $75/隻（零售價 $99/隻）、照燒雞肉粽特價 $75/隻（零售價 $99/隻）

即日起至2026年6月11日，凡以滙豐信用卡購買指定美心端午粽禮券，可享7折優惠，網店與分店同步發售。

2026年5月1日至6月11日，可憑滙豐信用卡於香港美心/東海堂/翠園門市可享以下優惠：

• 指定產品7折優惠

• 低至57折於滙豐Reward+換購精選香港美心/東海堂端午節食品禮券

另外，2026年5月1日至5月19日，可於滙豐Reward+之「獎賞錢e-Shop」換購實體禮券，持卡年期愈長，所享折扣愈大！即日至6月12日亦可於滙豐Reward+之「電子優惠券」換購電子禮券。

https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/rice-dumplings/offers-mx/

https://www.maximsproducts.com.hk/tc/eshop/mx-rd-giftvoucher

上海姥姥上海粽4.8折

上海粽一直都有不少捧場客，上海姥姥最近推出端午節限定《姥姥匠心.粽夏好味》系列，三款特色上海粽包括上海白米桂花豆沙粽、上海醬油鮮肉粽及上海醬油鮮肉鹹蛋黃粽，分別設單購、孖寶套裝以及八達通專享三寶套裝，套裝優惠價低至$36.5 。



上海白米桂花豆沙粽，淡雅桂花清香伴隨綿密軟糯豆沙內餡，層次分明。$39



上海醬油鮮肉粽嚴選肥瘦比例恰到好處的上等鮮肉，特製老抽秘製滷汁醬香滲透糯米，重現老上海經典滋味。$49



上海醬油鮮肉鹹蛋黃粽蛋黃的濃香鹹鮮與鮮肉 $49



粽券發售及換領期︰即日起至 6月 19 日（另設堂食）

售價︰單購$39起、孖寶套裝 $73起、八達通專享三寶套裝$120

https://www.facebook.com/shanghailaolao.hk

奇華五月粽禮券77折

今年奇華餅家推出的多款五月粽禮券，包括「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽禮券」、「金腿鹹肉粽禮券」及「陳皮豆沙梘水粽禮券」，以及新推「雙粽滋味」套裝禮券，有「金腿鹹肉粽」及「陳皮豆沙梘水粽」各一件，大家同時品嘗鹹甜滋味。會員凡購買任何五月粽禮券折實滿$50，即可獲1個印花，集齊4個印花，更可換領港幣30元正電子優惠券一張（電子優惠券有效期至2026年5月31日，購買任何正價產品滿港幣100元正時使用）。

雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽

凡於4 月 17 日至 5 月 17 日期間於奇華餅家香港全線分店（香港國際機場分店除外）及奇華網店，選購任何「五月粽禮券」滿$128可享77折優惠價入手以下禮券。

五月粽禮券 原價 優惠價 【禮券一】雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽禮券 每張港幣152元正 每張港幣118元正 【禮券二】金腿鹹肉粽禮券 每張港幣75元正 每張港幣59元正 【禮券三】陳皮豆沙梘水粽禮券 每張港幣68元正 每張港幣54元正 【種粽滋味】套裝

「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽」、

「極上珠姐XO醬五花腩肉粽」及

「陳皮豆沙梘水粽」各一 每張港幣302元正 每張港幣233元正 全新【雙粽滋味】套裝

「金腿鹹肉粽」及

「陳皮豆沙梘水粽」各一件 每張港幣143元正 每張港幣112元正

「種粽滋味」套裝禮券包括「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽」、「極上珠姐XO醬五花腩肉粽」及「陳皮豆沙梘水粽」各一件，預售優惠價：港幣233元正(原價：港幣302元正)。

「雙粽滋味」套裝禮券內含經典組合「金腿鹹肉粽」及「陳皮豆沙梘水粽」各一件，優惠價每套$112（原價$143）

極上珠姐XO醬五花腩肉粽 $82

網店網址：https://bit.ly/41vNuNG

查詢：2785 6066