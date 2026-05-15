商業英語詞彙篇(3)｜Lego拆字法則：時間與位置前綴inter、intra意思大不同

上文提到，英語詞彙的構成就像玩Lego，只要掌握有限的前綴（prefix）顆粒，就能夠自行拆解和組合出大量詞彙。在第一篇文章中，我們學會了表示否定或逆轉的前綴。在第二篇文章中，我們學會了一系列表示程度或大小的前綴。本周，我們將會進入第三個範疇：表示時間、順序或位置的前綴。

這類前綴在商業場景中同樣不可或缺，尤其是在描述project進度、安排meeting、解讀合約條款或規劃流程的時候。例如，當你想表達「預先批准」或「售後支援」，你需要懂得使用“pre-”和“post-”；當你想描述「部門之間的合作」或「公司內部的調動」，你需要掌握“inter-”和“intra-”。讓我們逐一拆解這些重要的「Lego顆粒」。

Part 1：表示時間先後的前綴

1. “pre”

“pre”表示「之前」或「預先」。它加在動詞或名詞前面，表示某個動作在另一個動作之前發生。例如“pre-approval”意思是「預先批准」，在重大開支或敏感決策之前，通常需要獲得上級的pre-approval。“pre-order”意思是「預訂」，即在新產品正式推出之前接受客戶的訂單。“pre-existing”意思是「既有的」，常用於合約中描述在簽約之前已經存在的知識產權或健康狀況。“preliminary”意思是「初步的」，用來描述第一階段的調查、報告或結果。



例句：

"Major expenditures require pre-approval from the finance department."

「重大開支需要獲得財務部的預先批准。」



例句：

"Our preliminary findings suggest that the project is feasible, but we need more data."

「我們的初步發現表明該項目是可行的，但我們需要更多數據。」

2. “post”



“post”與“pre”相對，表示「之後」。例如“post-merger”意思是「合併後」，合併後的整合工作往往是整個收購過程中最具挑戰性的部分。“post-sales”意思是「售後」，售後支援與最初的銷售同樣重要，尤其是對於需要長期維護的產品。“post-deadline”意思是「截止日期後」，在deadline之後提交的申請或文件通常不會被接受。“postponement”源自“post”加上“ponere”（放置），意思是「延遲」，指將某個事件或任務推遲到較後的時間。



例句：

"Post-merger integration is often the most challenging phase of any acquisition."

「合併後的整合往往是任何收購中最具挑戰性的階段。」



例句：

"Post-sales support is just as important as the initial sale when it comes to customer retention."

「就客戶留存而言，售後支援與最初的銷售同樣重要。」

Part 2：表示之間或內部的前綴

3. “inter”

“inter”表示「之間」或「互相」。它強調兩個或以上實體之間的關係或互動。例如“inter-departmental”意思是「部門之間的」，跨部門溝通對於大型項目的成功至關重要。“interpersonal”意思是「人際之間的」，指人與人之間的溝通技巧和關係。“intercontinental”意思是「洲際之間的」，用來描述跨越不同大陸的航班、物流或業務。“intermediate”意思是「中級的」或「中間的」，可以用來形容一個介乎初級與高級之間的位置，或者一個作為過渡的方案。



例句：

"Inter-departmental communication is essential for the success of this project."

「部門之間的溝通對這個項目的成功至關重要。」



例句：

"We need an intermediate solution that bridges the gap between the two proposals."

「我們需要一個中間方案，以填補兩個建議之間的差距。」

4. “intra”



“intra”表示「內部」或「之內」，強調在同一個實體內部的關係。例如“intra-company”意思是「公司內部的」，例如公司內部的員工調動或轉職。“intra-team”意思是「團隊內部的」，指同一個團隊成員之間的合作或溝通。“intranet”意思是「內部網絡」，是公司內部專用的電腦網絡，只有員工才能存取。“intra-departmental”意思是「部門內部的」，與“inter-departmental”相對，指同一個部門之內的事務。



例句：

"The intra-company transfer policy allows employees to move between different regional offices."

「公司內部的調職政策允許員工在不同地區辦事處之間調動。」



例句：

"We have set up an intranet where staff can access all company policies and documents."

「我們已建立了一個內部網絡，員工可以在上面查閱所有公司政策及文件。」

Part 3：表示上下位置的前綴（補充）





雖然「上下位置」的前綴在第二篇文章中已有提及（“super”和“sub”），但它們同時也適用於時間和順序的語境，因此在此作補充說明。

“super”表示「之上」

除了表示「超越」和「超級」之外，“super”也可以用來表示位置上的「在上」。例如“superimpose”意思是「疊加」，指將一個圖像或層級放在另一個之上。“superstructure”意思是「上層建築」，指建立在基礎之上的部分。“superintendent”意思是「監督人」，指負責監督某個組織或項目運作的人。

“sub”表示「之下」

與“super”相對，“sub”表示位置上的「在下」。例如“subcontract”意思是「分包」，指將一部分工作外判給另一間公司。“subordinate”可以作名詞或形容詞使用，作為名詞時表示「下屬」，作為形容詞時表示「從屬的」。“subheading”意思是「副標題」，指在主標題之下、用來細分內容的標題。“subfolder”意思是「子文件夾」，指在電腦文件系統中，放在另一個文件夾內部的文件夾。



例句：

"As a manager, you should delegate tasks to your subordinates rather than doing everything yourself."

「作為管理者，你應該將任務分配給你的下屬，而不是事事親力親為。」



例句：

"We have decided to subcontract the logistics work to a third-party provider."

「我們已決定將物流工作分判給第三方供應商。」

以上四個主要的前綴，即“pre”、“post”、“inter”及“intra”，以及補充說明的“super”和“sub”，涵蓋了商業英語中表示時間、順序和位置的大部分詞彙。掌握這些Lego顆粒之後，你將能夠更精準地表達事件發生的先後次序、不同實體之間的關係，以及資源或人員所處的位置。

回顧整個三篇文章的系列，我們一共介紹了超過十五個商業英語中最實用的前綴，例如否定類的“dis”、“mis”、“non”、“un”；程度類的“over”、“under”、“super”、“sub”、“hyper”、“micro”、“macro”；以及時間位置類的“pre”、“post”、“inter”、“intra”。這些前綴就像一盒Lego顆粒，只要你把它們牢牢記住，就能夠拆解和組合出成千上萬的商業詞彙，不再需要死記硬背。

希望這三篇文章能夠幫助你在商業英語的學習路上走得更快、更遠。記住，學英語不需要聰明絕頂，只需要用對方法。祝你在職場上溝通無障礙，詞彙量持續倍增。加油！！