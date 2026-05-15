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Sony Xperia 1 VIII｜年度旗艦登場，AI攝影助理再升級
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Sony Xperia 1 VIII｜年度旗艦登場，AI攝影助理再升級

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　Sony在港推出旗艦手機Xperia 1 VIII，主打AI攝影、遠攝鏡頭及影音規格。新機加入由Xperia Intelligence驅動的AI攝影助理，用戶把鏡頭對準主體後，系統會按人物、天氣及場景，提供色彩氛圍、鏡頭選擇及散景效果建議，方便用家以較少設定完成不同拍攝風格。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

 

　　Xperia 1 VIII配備16mm、24mm及70mm三鏡頭，遠攝鏡頭用上1/1.56吋感光元件，面積約為上代四倍，是今代影像規格的重點升級。三個鏡頭均支援複合RAW拍攝技術，可在HDR場景改善高光及陰影細節，同時在低光環境降低噪訊。Sony指三鏡頭在低光拍攝時的降噪及動態範圍表現，可接近其全片幅感光元件產品的靜態影像水準。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

Xperia 1 VIII配備1,080 x 2340解像度HDR OLED熒幕。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

Xperia 1 VIII採用ORE原石設計，提供黑曜石、堇青石、石榴紅及天然金四款顏色。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

三個主攝鏡頭改用新佈局設計，主要是遷就遠攝鏡頭。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

設有1,200萬像素前置鏡頭。

 

　　Xperia 1 VIII採用ORE原石設計，提供黑曜石、堇青石、石榴紅及天然金四款顏色。遠攝鏡頭改用新相機佈局，機背、側邊及表面紋理都經過重新處理，並保留Xperia系列招牌實體快門鍵，方便半按對焦及快速啟動拍攝。手機亦保留3.5mm耳機插孔，方便使用有線耳機的用家。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

 Xperia 1 VIII保留3.5mm耳機插孔，方便使用有線耳機的用家。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

USB Type-C介面支援PD快充。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

保留了Xperia系列招牌實體快門鍵，方便半按對焦及快速啟動拍攝。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

與其他手機最大分別，是Xperia 1 VIII設有microSD插槽，最高支援2TB記憶卡。

 

　　Xperia 1 VIII採用Snapdragon 8 Elite Gen 5流動平台，Sony指處理效能較上代提升約20%，內置5,000mAh電池，支援長達兩天續航及四年電池健康度。手機配備左右對稱全舞台立體聲揚聲器，強調低音及高音表現都有提升。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

全新的相機搭載AI 攝影助理，可根據主體和場景建議色彩氛圍、鏡頭選擇及散景效果。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

亮度、色溫及光暗等拍攝設定，可自行調校及儲存。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

有AI 攝影助理加特，Xperia 1 VIII可輕易拍攝出高品質成像的照片。

 

　　售價方面，Xperia 1 VIII的256GB及512GB版本分別為$12,099及$12,899，Sony Store專門店限定1TB天然金色機身售$15,899。即日至5月19日預購，可獲全新設計手機套，並可用$799升級換購WF-1000XM6全無線降噪耳機，或選擇$1,000超市禮券；Xperia特選用家升級專享額外$500超市禮券。

 

同場加映

 

　　Sony Reon Pocket系列穿戴式冷暖調溫裝置除了Xperia 1 VIII，Sony亦發表了Reon Pocket系列兩款新品，包括Reon Pocket 6及Reon Pocket Pro Plus。兩款套裝均配備REON POCKET TAG 2，可配合主機測量周邊環境溫度及濕度，從而更準確提供個人化冷暖體驗。Reon Pocket 6屬第六代型號，採用輕巧雙溫控模組及全新降溫演算法，冷卻表現可額外降低2度；新頸帶改用適應性貼合設計，通風口可調校角度。Reon Pocket Pro Plus則屬旗艦型號，冷卻效能較上代提升20%，Smart Cool模式下表面溫度可再低2度，適應性貼合頸帶固定力提升約40%。售價分別為$1,699及$1,849，於5月31日優惠期內登記保養送專用機套。

 

Sony Xperia 1 VIII │ 年度旗艦登場，AI攝影助理體驗再升級

Tags:#數碼潮物#手機#智能手機#像素#Sony Xperia 1 VIII#AI攝影#遠攝鏡頭#三鏡頭
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