全新2萬呎室內運動競技場︱9大主題區＋8米高滑梯＋空中繩網陣＋飄移賽車+門票優惠攻略

全新室內玩樂好去處推介！近日天氣陰晴不定，假期玩樂要有兩手準備。全新2萬呎室內運動技競場XVENTURE，最近於康怡廣場新開幕，場內9大主題區域合共26項挑戰，焦點必玩8米高全港最斜坡度「高速滑板滑梯」與「火箭飛毯滑梯」、全港最高離地逾3米高室內高空繩網陣、忍者障礙賽等，考驗你運動細胞及膽量。為慶祝新開幕，店舖新推兩大現場購買門票優惠，以及場內挑戰遊戲送入場券、牛角Buffet優惠券活動。

全新2萬呎室內運動競技場XVENTURE於最近於康怡廣場新開幕，佔地近2萬平方呎。

ZONE 1：極速滑梯樂園

室內競技場XVENTURE最大賣點是高8米的「高速滑板滑梯」與「火箭飛毯滑梯」組成的「極速滑梯樂園」，號稱全港最斜坡度滑梯，各位「膽大黨」必要一試虛實！ 「高速滑板滑梯」讓挑戰者坐上滑行水泡極速下滑，滑板上的滑輪大大加快下行速度，極速俯衝快感。到達地面前循翹起角度向上飛躍，離心力MAX！「火箭飛毯滑梯」玩法有點似海洋公園水上樂園極速滑梯，要求挑戰者俯趴於專用滑墊上，以頭部先行的方式體驗更刺激的滑行與飛躍，超級刺激！

ZONE 2：3米空中繩網挑戰

玩完刺激的極速滑梯樂園，繼續令你腎上腺持續高企吧，下一站全港最高室內高空繩網陣！穿上保護設備後，你即可於由懸木、繩索及活動支點構成離地超過3米的繩網陣，挑戰難度不一的八個關卡，每一步都讓你步步驚心、手心出汗！最後一關「打大佬」關於挑戰「高空滑行」，一下子衝出去，以俯瞰方式飛越整個場地，超級爽！

ZONE 3：忍者障礙歷險

忍者障礙歷險區絕對是你的核心肌群大考驗！全程離地闖關，化身忍者般勇往直前，穿越長達16米的冒險障礙賽道，大會為各位挑戰者記錄完成所需時間自我挑戰，或者與朋友 battle較勁充滿樂趣。

ZONE 4：極限攀爬區

極限攀爬區的「機關障礙賽」共設三級難度，難度每高一級，賽道上滿佈的障礙物移動速度就愈快，非常刺激！「攀岩牆」以高難度路線設計以及多元的牆面材質，突破傳統攀岩牆框架，按照自己的體能，揀選挑戰賽道。

ZONE 5：彈跳競技場

考驗你的反應靈敏度與彈跳力！盡情於「灌籃高手」、「拍拍樂」、「花式彈床」、「閃避球」四大挑戰，發揮你Free Jump技巧出一身汗。

ZONE 6：滑索

坐上巨型圓球，感受最最貼地滑索之旅！

ZONE 7：打卡競技場

「打卡競技場」有齊主場館、波波池、初級繩網陣、滾球大戰、鞦韆等好玩舞台，打卡扮嘢過足癮。

ZONE 8：數碼互動區

主題區共12款的遊戲設施，包括「數碼足球」、多款經典「籃球機」、「UFO入侵」等，「人型針雕牆」讓你實際上「瞓身投入」挑戰，以針牆定格出各種姿，而「跳躍網格」以地面上幻變閃耀方格設計出跳躍難關，考驗反應與體力。

ZONE 9：飄移賽車

駕駛員可享受飄移體驗，於賽道上體驗滑行與過彎的快感。

兩大現場購買門票優惠

為慶祝XVENTURE新開幕，新推兩大優惠，凡於逢星期五至日到分店購票時，只要講出「我要減壓」，即可獲得「減壓神器」鍵盤按鈕工作坊名額，打造屬於你的專屬「減壓神器」。

第一賞「減壓神器」

日期：逢星期五至日及公眾假期

步驟：先領取【「減壓神器」鍵盤按鈕工作坊】電子券，於適用日期內到XVENTURE現場購買單次入場門票並向CREW大聲說出暗號「我要減壓」，即可現場兌換自制「減壓神器」機會一次。數量有限，先到先到，換完即止

電子券領取連結

另外，場地推出「學生買4送1」電子優惠券，憑券於周一至周四到分店購買現場門票入場即可享優惠。每名全日制學生證持有人者只限使用優惠1次，並必須出示有效全日制學生證。

「學生買4送1」電子券

日期： 2026年5月15日至2026年6月30日

內容：成功領取電子券後，只需憑有效電子券及出示有效之全日制學生證到XVENTURE現場購買星期一至四(公眾假期除外)任何單次入場門票，即可獲買4送1優惠。名額有限，先到先得，額滿即止。

電子券領取連結

挑戰遊戲送入場券、牛角Buffet優惠券

免費贏入場券攻略！場地每月最後一個星期五設下「7點挑戰」擂台，五月首個「7點挑戰」聯乘Red Bull，成功挑戰即可獲XVENTURE 60分鐘單次入場門票一張，以及全新Red Bull Lilac Edition西柚花香味1罐。除此之外，XVENTURE聯同牛角推出周一至四限定「Mission X」挑戰，即日起至5月31日的星期一至四，下午5時至晚上8時，將於不同角落放置牛角Buffet Mission X卡，每晚送出10份牛角Buffet買3送1優惠券！

「7點挑戰」擂台 2026年5月號「XVENTURE｜Red Bull送你一對翼30秒挑戰」

挑戰日期：2026年5月29日（星期五）

挑戰時間：晚上7時

挑戰方式：成功於30秒內完成攀岩牆即可獲取獎勵，只供現場於攀岩牆進行報名，名額有限，先到先得

獎勵：XVENTURE 60分鐘單次入場門票1張 (價值: HK$94)、Red Bull Lilac Edition 西柚花香味1罐

XVENTURE「Mission X」X 牛角Buffet挑戰詳情

挑戰日期： 2026年5月18日 至 2026年5月28日

適用日期：逢星期一至四，公眾假期除外

挑戰時間：晚上5時至8時

挑戰方式： XVENTURE不同角落放置牛角Buffet任務卡，成功找到即可兌換獎勵

獎勵：牛角Buffet買3送1優惠券一張

*每晚將有10份名額，先到先得，額滿即止

香港「XVENTURE」室內都市運動技競場

開幕日期：2026年5月15日

營業時間：中午12時至晚上8時（星期一至四）上午11時至晚上9時（星期五六日及公眾假期）

地址：香港鰂魚涌康山道1-2號康怡廣場南座4樓

單次入場門票價格：

星期一至四$188（120分鐘）、$248（180分鐘）、星期五六日及公眾假期$238（120分鐘）$288（180分鐘）

親子門票組合門票價格：

星期一至四$288（120分鐘）、$348（180分鐘）、星期五六日及公眾假期$338（120分鐘）$388（180分鐘）

註︰此組合只適用於1位12歲以下小童及1位年滿18歲或以上之成人使用

購買門票：

線上：https://www.klook.com/zh-HK/activity/208172-xventure-indoor-sportainment-hub-kornhill-plaza/

https://www.klook.com/zh-HK/activity/208172-xventure-indoor-sportainment-hub-kornhill-plaza/

線下：即日起於XVENTURE現場發售

入場要求

• 最低入場年齡為6歲

• 入場人士必須穿著防滑襪

• 入場人士必須於購票入場前完成填妥並遞交免責聲明

• 基於安全考量部分挑戰項目設有特定身高及體重限制入場時或需出示有效證件以作核對

購票指南︰每張門票只限一人使用所有進場人士(包括陪同者)均必須持有有效門票方可進場