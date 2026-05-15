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圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折
美食情報
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圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

搵食地圖
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TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu、Bistro Hoi An 

　　去年於圓方開業的Bistro Hoi An，是記者最喜歡的越南餐廳，除了裝修別致、環境舒適之外，最重要是食物非常高質，而且價值亦相當合理。餐廳最新推出了新menu，樣樣由賣相到味道都非常出色，尤其是那個「越式滋味拼盤」，分量大兼擺盤精美，侍應捧出來的時候，我們都感到非常震撼！6人分量只是$688，逢星期一晚市更可享8折優惠，CP值極高！

 

　　新登場的「越式滋味拼盤」包括8款美食：順化浮萍糕、越式生蝦刺身、鮮蝦牛油果米紙卷、越南蜜柚燒蝦沙律、炭燒雞肉串燒、香芋豬肉春卷、越式檳榔牛肉卷及越南鮮蝦豬肉煎薄餅，以巨型竹編托盤盛載，絕對是我見過最「大堆頭」的越南前菜拼盤！這個6人分量的拼盤價錢只是$738，非常抵食。提提大家，想試「越式滋味拼盤」必須提早預訂，即場點是吃不到的！

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

侍應把「越式滋味拼盤」捧出來的時候，我們都嚇一跳，因為分量真的很大！（攝影：Katty）

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

擺盤非常精美的「越式滋味拼盤」，很適合打卡！我把這張相放了在IG story，即時引來各方好友的留言表示想吃！（攝影：Katty

 

　　這個拼盤的美食當中，特別想介紹「越南鮮蝦豬肉煎薄餅」及「順化浮萍糕」，前者用粘米粉及雞蛋製成香脆蛋皮，包裹豬肉碎、大蝦及芽菜，口感豐富，蘸上魚露享用特別惹味。而「順化浮萍糕」則是取當地流行的街頭小吃浮萍餅（Bánh Bèo）為藍圖設計，混合粘米粉及糯米粉蒸製成軟糯糕底，再於面層鋪上鹹鮮香脆的蝦米及豬肉碎，並以別致小碗盛裝，口感軟糯，散發淡淡米香。（新菜單亦有這兩款美食）

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

「越南鮮蝦豬肉煎薄餅」最特別是用一張類似米紙的「皮」包著來吃，但口感並非煙韌，而是一口便斷開，味道帶點點鹹，跟鮮蝦豬肉煎薄餅非常搭配，非常美味。（攝影：Katty）

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

「越式滋味拼盤」共有兩款選擇，另一款是$688，同樣是8款美食及6人分量，不過將越式檳榔牛肉卷及越南鮮蝦豬肉煎薄餅，改成越式香茅炸蝦卷及越式生牛肉他他。（圖片來源：Bistro Hoi An）

 

　　喜歡打卡的朋友，還有另一款美食推介──20吋竹炭越式三文治，特別選用以竹炭烘烤而成的越式法包，內餡包括自家製雞肝及豬肝醬、五香豬腩肉、豬肉鬆、酸菜、青葱、香菜、辣椒及越式蛋黃醬層層堆疊，加上一點魚露提鮮，味道及口感同樣豐富。這個全港最大尺寸的「20吋竹炭越式三文治」將於即日起至6月30日供應，每日限定20個，想吃的話必須至少提早24小時預訂。

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

20吋竹炭越式三文治 $188

（圖片來源：Bistro Hoi An）

 

　　另外，餐廳特別與來自越南會安的咖啡品牌Hoi An Roastery合作，以正宗越南咖啡襯托店內的越式美食。凡點選「20吋竹炭越式三文治」便可以優惠價$28加配一系列別具地道越南風味咖啡或茶（原價為$55-$60），包括經典煉奶咖啡、凍椰子咖啡、海鹽咖啡等。

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

海鹽咖啡

（圖片來源：Bistro Hoi An）

 

　　Bistro Hoi An推出了全新單點菜式，除了剛剛介紹過的「越南鮮蝦豬肉煎薄餅」及「順化浮萍糕」，個人心水推介「烤一夜乾魷魚炒越南粉絲」及「青檸薑黃風味醃漬油甘魚」，前者的一夜乾魷魚烤製後鮮香彈牙，配以惹味的越南炒粉絲，配搭很有新鮮感；後者是日本菜與越南菜的fusion，以青檸與薑黃提升油甘魚的鮮美，底層鋪上地道越南食材濱海，由米粉編織而成的扁平粉餅能完美吸收魚鮮精華，口感層次豐富。

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

烤一夜乾魷魚炒越南粉絲 $188

（攝影：Katty）

 

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青檸薑黃風味醃漬油甘魚 $168

（攝影：Katty）

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越南鮮蝦豬肉煎薄餅 $118

（圖片來源：Bistro Hoi An）

 

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順化浮萍糕 $98

（圖片來源：Bistro Hoi An）

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

Bistro Hoi An的雞尾酒及無酒精雞尾酒色彩繽紛，女生們打卡必點！（攝影：Katty）

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

餐廳共有兩層，上層採光度高，感覺比較chill。（圖片來源：Bistro Hoi An）

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

喜歡這道粉藍色的牆，很有越南的氣息。（攝影：Katty）

 

圓方Bistro Hoi An推出新菜單：打卡必點「越式滋味拼盤」$688六人分量！星期一晚市8折

下層的天花掛了彩色的燈籠，十分有特色。（圖片來源：Bistro Hoi An）

 

　　Cafe Deco Group剛剛推出「Triple Monday Madness」活動推廣，由2026年5月18日起，逢星期一惠顧集團旗下指定餐廳，即可享晚市單點菜單8折優惠（適用於下午5時30分後）！Bistro Hoi An是其中一間指定餐廳，所以逢星期一都有8折！另外，CDG Privilege會員獎賞計劃成員更可同時尊享額外獎賞——凡消費即可賺取三倍積分(CDG$)，並可憑積分於CDG Privilege手機應用程式上兌換餐飲電子禮券。詳情請參考： www.cafedecogroup.com/zh-hk/

 

Bistro Hoi An（尖沙咀）

地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方金區演薈廣場R002-003號舖

營業時間：12nn-11pm

IG：https://www.instagram.com/bistrohoian.hk/

 

Tags:#美食情報#美食優惠#尖沙咀美食#圓方美食#圓方#Bistro Hoi An#越南菜#打卡美食
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