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上星期全球焦點一定是特朗普團隊訪華，值得談談。
理財智慧
國際評論

侵侵訪華見政治遊戲

財識兼收
止凡
財識兼收

　　上星期全球焦點一定是特朗普團隊訪華，值得談談。

 

　　美國總統特朗普於5月13至15日對中國進行國事訪問，這是其第二任期首次訪華。中方以高規格接待，展現重視態度。

 

　　特朗普抵達北京首都國際機場時，由國家副主席韓正（正國級）親自接機，規格高於近期多位外國領導人訪華，同時亦安排了紅地毯與數百名青少年揮舞中美國旗高呼歡迎，軍樂團與儀仗隊列隊。翌日在人民大會堂舉行隆重歡迎儀式，習近平親自迎接，21響禮炮、檢閱解放軍三軍儀仗隊，並陪同參觀天壇。之後在人民大會堂會談逾兩小時，隨後同遊天壇，晚宴規格盛大，習近平更罕見在中南海接待並贈送禮物。

 

　　從安排上看，兩國關係太好了吧。

 

　　特朗普隨行陣容亦是焦點，他率領龐大代表團，包括國務卿、國防部長、財政部長等高官；商界陣容更吸睛，有十數位美國頂尖CEO隨行，包括Elon Musk、Tim Cook、黃仁勳，還有貝萊德及黑石集團等國際規模的資產管理公司話事人，代表團的公司總市值/個人淨資產合計逾1兆美元，涵蓋科技、金融、航空等領域，凸顯經貿合作重點。

 

　　從出席人物上看，兩國關係太好了吧。

 

侵侵訪華見政治遊戲

特朗普在北京表現得非常客氣，但無人得知他的盤算。(AP)

 

　　特朗普於行程最後一天與習近平在中南海茶敘及工作午餐後，乘坐空軍一號從北京首都國際機場起飛返美。中國外長王毅到機場送行，特朗普與送行人員握手揮別後登機，特朗普今次3日訪華行程正式結束。最後特朗普更邀請習近平9月訪美。

 

　　如此圓滿，兩國關係太好了吧。

 

　　話說回頭，特朗普第二任期只上任了1年零3個月，還記得從前的中美關係嗎？當時拜登政府對中國採取「競爭性共存」策略，一方面維持高層對話與合作，如氣候變化，另一方面在科技、軍事、經貿及台灣議題上強硬施壓。截至2024年8月，美國已將超過400名中國個人/實體列入官方制裁黑名單，重點針對半導體、AI、軍民融合企業，並擴大投資禁令，禁止美國人投資中國軍工及監控相關企業。美方持續加碼實體清單與金融制裁，中國則多次反制裁美國議員與機構。

 

　　美方更不斷利用台灣問題刺激中方，拜登任內美國國會展現強烈跨黨派挺台態勢，訪台次數與層級明顯增加。2022年8月眾議院議長佩洛西高調訪台，成為25年來最高階美國官員訪台，引發中國大規模軍演與經濟報復。之後多個國會代表團接連訪台，包括參眾兩院跨黨派議員，討論軍售、貿易與防務合作。

 

　　這些中美關係緊張的事件，相信大家仍然歷歷在目，因為這些並非上世紀的事情，只是在近5年發生而已。

 

　　其實拜登任期只是延續特朗普第一任期對中國採取強硬「美國優先」策略而已，當年特朗普政府將中國定位為「戰略競爭對手」，徹底扭轉過去數十年相對親和的政策，轉向全面競爭與遏制。核心是貿易、科技與國家安全，強調「公平貿易」與保護美國利益。

 

　　這次訪華之同時，其實雙方的制裁從未停止過，關稅戰期間被加徵的稅率亦一直未有調低過。還記得2017年特朗普第一次訪華，當時整體氣氛亦相當好，但數月後特朗普便發起貿易戰，關係急轉直下。

 

　　表面上看，兩國關係太好了吧。然而，國與國之間的博弈只在乎「利益」二字，眾人「皮笑肉不笑」，大玩「棉裏針」，今天表現關係好了，數月後又插一刀也說不定，這就是政治遊戲。

Tags:#財識兼收#習特會#特朗普訪華#中美關係#政治#外交#特朗普#習近平#貿易#制裁#美國政治#國際關係#地緣政治#佩洛西
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