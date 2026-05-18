香港人口老化的壓力漸浮現

香港正迎來人口結構的巨變。據政府推算，到了2046年，本港65歲及以上長者將佔總人口36%，即每三名市民便有一位是長者。隨著出生率低迷與市民預期壽命延長，社會的人口結構正逐漸呈現倒金字塔形態，年輕一代及整體的撫養壓力將變得空前巨大。

其實不用等到2046年，我們現時已能深刻感受到這股壓力。筆者近日不斷聽到長者抱怨，隨著公營醫療系統負擔加重，醫管局的收費出現了全面增加。以往長者看專科門診及拿藥只需百多元，現在卻大幅上升至600元或以上。儘管政府有減免機制照顧基層，但對於略有積蓄的中產長者而言，他們需要全數支付。對龐大的公共醫療開支來說，數百元或許只是杯水車薪，但長者卻會感到十分失落，認為大半生交稅貢獻社會，老來唯一的醫療福利卻彷彿被剝奪了，交稅好像失去了意義。

長者看公營專科門診的收費大幅上升，增加了他們的經濟壓力。(Shutterstock)

更讓長者無奈的是，收費大幅上升，醫療服務質素卻未見提升。醫護人員因工作量超負荷而疲憊不堪，長者面對的往往是欠缺耐性的「黑口黑面」，甚至有長者開始懷疑，政府是有意透過加價和降低服務質素，迫使他們北上求醫，以減輕本地醫療系統的負擔。與此同時，人口老化的壓力也在社會其他領域浮現，例如勞動力市場正面臨嚴重的人手短缺，削弱了經濟活力；社區內「以老護老」的悲歌頻繁上演，年邁照顧者身心瀕臨崩潰；加上安老院舍宿位長期不足，這些都讓老齡化社會的生活質素大打折扣。

面對錯綜複雜的挑戰，政府除了準備好更多安老及醫療服務外，施政思維亦見積極轉變。由政務司副司長卓永興領導的「促進銀髮經濟工作組」，已經提出了多項發展銀髮經濟的措施，目的是釋放長者群體的龐大財政力量。外國曾有研究顯示，發達經濟體約有七成財富掌握在55歲以上的市民手中。香港的情況雖然未必完全一致，但考慮到港人高儲蓄及投資保值的習慣，相信本地中高齡人士累積的資源亦相差不遠。若能透過市場推出適合長者的產品及服務，釋放出這批巨額資源，並再次用於支持長者的社會開支上，正好能解決人口老化帶來的衝擊，將挑戰轉化為經濟新動力。

總括而言，面對人口老化這股不可逆轉的巨浪，政府絕對不能掉以輕心。醫療收費爭議和社區中的長者抱怨，已為社會敲響了警鐘。在現階段，激進的福利改革或削減資源，只會在基層及中產長者間累積深重的怨氣。與其引發不滿，不如轉換思維，全力以赴做好銀髮經濟。透過市場導向，讓有消費力的長者獲得尊嚴與優質服務，同時為年輕一代創造新就業機遇，才是達致社會雙贏、讓香港持續健康發展的更好出路。