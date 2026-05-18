歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
香港正迎來人口結構的巨變。據政府推算，到了2046年，本港65歲及以上長者將佔總人口36%，即每三名市民便有一位是長者。隨著出生率低迷與市民預期壽命延長，社會的人口結構正逐漸呈現倒金字塔形態，年輕一代及整體的撫養壓力將變得空前巨大。
大中華評論

香港人口老化的壓力漸浮現

港是港非
李慕飛
港是港非

　　香港正迎來人口結構的巨變。據政府推算，到了2046年，本港65歲及以上長者將佔總人口36%，即每三名市民便有一位是長者。隨著出生率低迷與市民預期壽命延長，社會的人口結構正逐漸呈現倒金字塔形態，年輕一代及整體的撫養壓力將變得空前巨大。

 

　　其實不用等到2046年，我們現時已能深刻感受到這股壓力。筆者近日不斷聽到長者抱怨，隨著公營醫療系統負擔加重，醫管局的收費出現了全面增加。以往長者看專科門診及拿藥只需百多元，現在卻大幅上升至600元或以上。儘管政府有減免機制照顧基層，但對於略有積蓄的中產長者而言，他們需要全數支付。對龐大的公共醫療開支來說，數百元或許只是杯水車薪，但長者卻會感到十分失落，認為大半生交稅貢獻社會，老來唯一的醫療福利卻彷彿被剝奪了，交稅好像失去了意義。

 

香港人口老化的壓力漸浮現

長者看公營專科門診的收費大幅上升，增加了他們的經濟壓力。(Shutterstock)

 

　　更讓長者無奈的是，收費大幅上升，醫療服務質素卻未見提升。醫護人員因工作量超負荷而疲憊不堪，長者面對的往往是欠缺耐性的「黑口黑面」，甚至有長者開始懷疑，政府是有意透過加價和降低服務質素，迫使他們北上求醫，以減輕本地醫療系統的負擔。與此同時，人口老化的壓力也在社會其他領域浮現，例如勞動力市場正面臨嚴重的人手短缺，削弱了經濟活力；社區內「以老護老」的悲歌頻繁上演，年邁照顧者身心瀕臨崩潰；加上安老院舍宿位長期不足，這些都讓老齡化社會的生活質素大打折扣。

 

　　面對錯綜複雜的挑戰，政府除了準備好更多安老及醫療服務外，施政思維亦見積極轉變。由政務司副司長卓永興領導的「促進銀髮經濟工作組」，已經提出了多項發展銀髮經濟的措施，目的是釋放長者群體的龐大財政力量。外國曾有研究顯示，發達經濟體約有七成財富掌握在55歲以上的市民手中。香港的情況雖然未必完全一致，但考慮到港人高儲蓄及投資保值的習慣，相信本地中高齡人士累積的資源亦相差不遠。若能透過市場推出適合長者的產品及服務，釋放出這批巨額資源，並再次用於支持長者的社會開支上，正好能解決人口老化帶來的衝擊，將挑戰轉化為經濟新動力。

 

　　總括而言，面對人口老化這股不可逆轉的巨浪，政府絕對不能掉以輕心。醫療收費爭議和社區中的長者抱怨，已為社會敲響了警鐘。在現階段，激進的福利改革或削減資源，只會在基層及中產長者間累積深重的怨氣。與其引發不滿，不如轉換思維，全力以赴做好銀髮經濟。透過市場導向，讓有消費力的長者獲得尊嚴與優質服務，同時為年輕一代創造新就業機遇，才是達致社會雙贏、讓香港持續健康發展的更好出路。

Tags:#港是港非#人口老化#公營醫療#醫療費用#銀髮經濟
Add a comment ...Add a comment ...
網約車發牌背後的市場角力與政策考慮
更多港是港非文章
網約車發牌背後的市場角力與政策考慮

投票區

習近平訪問北韓
102
|
1

你認為習近平今次訪朝，最有可能達成哪項目標？

緩和朝鮮半島核競賽
1%
應對日本「新型軍國主義」
64%
深化東北亞經濟合作
6%
鞏固中朝戰略關係
24%
無意見
5%
投票期：2026-06-08 ~ 2026-07-08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處