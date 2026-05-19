嘲綠營諧音梗笑翻全台

外地人常有錯覺，台灣選舉的攻防重點永遠跳脫不出兩岸關係。但其實在像年底縣市長選舉這種地方層面，參選人都會用各種有趣的諧音梗或動漫等內容拉票，話題主打貼近生活和輕鬆有趣，讓競選過程有如看連續劇般趣味橫生。

年底選舉島內輿論最關切的，莫過於一級戰區台北市。根據Yahoo奇摩最新民調，多達72.1%網友認為國民黨籍現任市長蔣萬安會連任，這讓民進黨眾多能吸引中間和淺綠選民的重量級政治人物，紛紛表態讓賢，不願意當炮灰。在蜀中無大將情況下，賴清德指派被大陸重慶市公安局指控涉嫌「分裂國家犯罪」、2025年透過國際刑警組織(INTERPOL)發布「紅色通緝令」進行全球抓捕的「正綠旗」民進黨立委沈伯洋出戰。

民調顯示，超過七成受訪者認為國民黨籍台北市長蔣萬安會連任。（蔣萬安fb圖片）

賴清德的如意算盤相信是既然贏面不高，不如派個最深綠的「台獨」分子，保住台北市的綠營基本盤。

說也奇怪，沈伯洋表態參選後，台北市馬上鼠患頻傳。網路開始瘋傳各類老鼠出沒的場景，例如：捷運車廂、馬桶內、街道等照片，綠營更將這個現象稱為「安鼠之亂」。問題是沒有特定政治傾向的一般市民，卻根本不覺得台北有嚴重鼠患。台北市政府及國民黨馬上反擊，網路流傳的許多駭人老鼠照片，其實是來自台灣南部，例如馬桶老鼠是在綠營票倉高雄拍到，卻被移花接木說成是台北當下的慘況，並戲稱是「南鼠北送」。

筆者翻查資料，台北市一年大約使用11噸（約1萬公斤）老鼠藥，高雄市半年就用掉22噸老鼠藥，一看便知哪邊老鼠多。網友開始轉向痛批「青鳥」是「民主老鼠」，猛打台北市鼠患，卻對高雄的鼠輩視而不見，分明是政治認知作戰。

「民主老鼠」作戰被戳破，伎倆宣告失敗後，沈伯洋開始批評台北市和上海市每年舉辦的「雙城論壇」沒有作用，當選後必定廢除，改推出「無限城論壇」，原意是與多國城市舉辦論壇交流。

不過，沈伯洋和幕僚似乎沒有看在台灣十分流行的日本動漫。「無限城」近年曾出現在兩部知名日本動漫：《鬼滅之刃》的「無限城」，是最終反派「鬼舞辻無慘」的大本營，也是十二鬼月的藏身處；《閃靈二人組》的「無限城」，是位於新宿、被遺棄且無法無天的巨大貧民窟。藍軍借此反擊，批評民進黨把台北市看作鬼城和貧民窟，迅速在網路上引起共鳴。

藍營網友以諧音取笑民進黨新北、台北和基隆市的候選人。（Threads圖片）

上周藍營網軍則針對新北市、台北市和基隆市的民進黨候選人，推出很有創意的諧音梗。民進黨在這三個城市的候選人分別為蘇巧慧、沈伯洋和童子瑋。一張在Threads上的圖片，用AI變出三人聯合競選看板，加上「挺綠慧洋瑋」，用國語發音馬上變成「挺綠會陽痿」。隨後YouTube出現這個諧音梗的創作歌曲(https://www.youtube.com/watch?v=BAQEa9Ov-H4)，光看歌詞似乎是幫民進黨候選人拉票，但每句後面從「慧洋瑋」一路變成「挺民進黨慧洋瑋」。近日民眾經常會開玩笑的問，你有沒有挺民進黨？意思是，「你有沒有陽痿？」。

至於沈伯洋，民進黨上下及網軍全力為他包裝「帥哥暖男」形象，說他神似男星張孝全、木村拓哉甚至金城武。但是此人別的條件姑且不論，外貌真的不是他的強項，偏偏硬是要昧著良心說他帥，反而招來譏笑和反諷。有時候真的不知道是反綠的臥底進了競選團隊，抑或綠營真的太習慣硬拗。不過這也提供了源源不絕的笑料，個人覺得深具娛樂價值。