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特朗普訪京，高開低收
理財智慧
國際評論

特朗普訪京，高開低收

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美國總統特朗普訪京，港股是見出高開低收，2017年特朗普訪京，收獲甚豐，見高開；2026年特朗普再訪京，收獲凋零，見低收。這要從這8年間，中國不斷壘土，美國不斷推散土說起。

 

　　2017年4月國家主席習近平和特朗普在佛羅里達海湖莊園首次正式會面，當晚的歡迎晚宴上，習近平講了一段話：「中國有句話說：『萬丈高樓平地起』，我願同總統先生一道，把中美關係的大廈一層一層建設好，使之更牢、更高、更美。」

 

　　兩天會期結束的時候，他又送了特朗普一幅書法，「九層之台，起於壘土，千里之行，始於足下」，這是老子的話《道德經》第64章，再高的樓都是一筐土一筐土堆起來的，再遠的路都是從腳下第一步走出來的。

 

特朗普無聽勸，輕視中美關係

 

　　同一個人在兩天之內，用兩種方式把同一句話講給同一個對象聽，但是特朗普沒怎麼往心裏去，因為在他和習近平共進晚餐的那張餐桌上，白宮還有另一件事在同步進行，美軍兩艘伯克級驅逐艦正從地中海上，向敘利亞境內一座空軍基地發射59枚戰斧巡航導彈，決定發射導彈的命令，是特朗普在習近平抵達海湖莊園的兩個小時前下達的。

 

　　後來美國媒體複盤那個晚上給了一個說法，在握手的同時出拳，這是2017年特朗普心裏的劇本。他那時候看中國是把中國當對手，但是看得很輕。在他心裏，這盤棋是這樣下的：他是商人，生意場上沒輸過，中國會做生意，但歸根到底要靠美國市場，這場博弈他來出價，中國接價。帶著這個劇本，他在7個月之後飛到了北京，那一次的接待規格，新中國成立以來從來沒有過，故宮為他一個人閉館，其它的特殊安排，不講了。

 

　　訪問後他簽下一份美國總統訪華史上最大的貿易合同2535億美元。回到華盛頓，他在Twitter（現為X）上連發3條感謝習近平夫婦，他在記者會上講這是他當總統以來最成功的一次出訪。

 

　　8年過去，同一個特朗普要再飛一次北京，可是這一次他來是因為他在自己的國家裏，有幾件事徹底過不去了，而這幾件事他算來算去，只有北京能幫他解。出發前一周，他的財政部長貝森特對著鏡頭講了一句話，「希望中國在伊朗問題上多發揮一些作用」。過去30年，美國財長沒說過這種話。

 

　　中間這8年，中國走的是一筐土、一筐土往上壘的路，美國走的是相反的路，關稅戰、貿易戰、科技戰、金融戰、芯片戰，每一招都想一步把中國按死，每一招都開局氣勢如虹，每一招到最後都沒收住尾。8年之後回頭看，海湖莊園那個晚上，他沒想到的是，習近平送他的那16個字，字字都說中了，也字字都說反了。

 

砍死日本的301條款未對中國起效

 

　　字字都說反了這件事，要從一個人講起，這個人叫羅伯特萊特希澤，海外華人對這個名字大概陌生，但是他在過去40年裏，親手對幾個國家揮過同一把刀。列根總統時期，他39歲，是貿易副代表，他做的第一件大事就是動用1974年貿易法第301條款，對日本發起貿易調查，結果日本簽下了「廣場協定」，日元被逼升值，後面就是失去的30年，這把刀的名字叫301。

 

　　世貿組織成立之後，各國共同約定這把刀不能再單邊動用，它被封進了刀鞘。從那以後，萊特希澤離開列根政府，去了世達律師事務所。他用了22年的時間，一直在寫文章出書，在國會作證，只講一件事，這把刀不該被封起來，應該重新拿出來對付中國。

 

　　直到特朗普就任美國總統，把他從律所裏請回來，提名他做美國貿易代表，2017年8月，特朗普簽下一份備忘錄，授權萊特希澤啟動針對中國的301調查，他在飛往北京之前，刀已經磨好了，而且是請回了那個30年前用同一把刀砍倒過東京的人親手幫他磨的，故宮那杯茶是他磨完刀之後才去喝的。

 

　　回到華盛頓一個月之後，白宮發布國家安全戰略報告。在這份美國國家級的定調文件裏，中國第一次被正式寫進「戰略競爭對手」這五個字裏。從尼克遜到奧巴馬，過去半個世紀裏，美國官方稱呼中國用的詞都是軟的，「利益攸關方」、「負責任的大國合作夥伴」留著餘地。「戰略競爭對手」這五個字一出，留給中國的餘地沒了。

 

　　到了2018年3月，萊特希澤呈交了301調查結論，結論很簡單--中國不公平貿易。當天下午，特朗普走進白宮羅斯福廳，簽下對中國商品加徵關稅的命令。第一波清單500億美元，中美貿易戰正式開打，距離他在保和殿見習近平只過了4個月。

 

　　特朗普大概覺得這一刀劈下去，中國會和當年的日本一樣，低頭、服軟，簽下又一份「廣場協議」。可是歷史不會重複兩次，這一刀劈下去，劈出來的不是一個低頭的中國，是他自己後面8年所有麻煩的開始。歷史不會重複兩次，這件事特朗普用了一整年才弄明白，關稅揮下去之後，他在白宮等中國服軟，等了一個月沒等到，他不耐煩了，換了一個打法，既然加關稅你不疼，那就掐你的命脈。

 

關稅不奏效，改卡脖子

 

　　2018年4月，美國商務部對中興通訊啟動了拒絕令，美國芯片，中興一顆都不能買，期限7年。中興是當時內地第二大的電信設備製造商，佔全球電訊設備市場約一成的份額，它最致命的一個軟肋，所有人都知道，它的產品裏大量核心元器件來自美國，拒絕令下達的當天，中興股票緊急停牌。

 

　　一個月之後，中興自己發了一份公告，只講了一句話「本公司主要經營活動已無法進行」，中興幾乎是被一招打死的，最後中興是怎麼活下來的？他向美國低頭，合計交了將近26億美元的罰款，更換了全部董事會成員，接受了10年的合規監察期，中興用這個代價換回了自己的命。

 

　　特朗普看著這個畫面，大概覺得他找到了對付中國的真正那把刀，不是關稅，是芯片。中國所有的高科技產業、所有的下一代製造業、所有的所謂「中國製造2025」，上面那一層光鮮亮麗的招牌底下，通通是用美國芯片堆起來的。把芯片這條命脈一掐，整個中國製造業的天花板就塌了，按照這個劇本，接下來就好辦了。

 

　　一年之後，特朗普簽署一項行政命令，把華為及其68家關聯公司正式列入美國商務部的實體清單，意思和中興那次一樣，美國芯片你一顆都不能買、美國軟體你一行都不能用、美國技術你一個螺絲都拿不到。又過一年，美國商務部宣布修訂直接產品規則，任何在世界任何一個地方，只要用了美國設備或美國技術造出來的芯片，誰都不能再賣給華為。這是一道全球封殺令，按照中興的劇本，華為應該幾個月之內就崩。

 

華為實現科技自主，不怕美卡脖子

 

　　可是華為沒崩，因為華為做了一件中興沒做過的事。華為在被封殺之前的整整15年，就已經開始悄悄給自己造退路。2004年，華為成立了一家子公司叫海思半導體，15年悶頭燒錢只研究自己造芯片。到2019年被美國封殺那一刻，海思已經累計投入了將近700億元人民幣的研發費用，而且華為在被封殺之前，就用過去十幾年的時間，悄悄在全球囤了兩年的關鍵元器件庫存，足夠公司不被立刻掐死的最低儲備，所以華為沒倒，第二年沒倒，再下一年還是沒倒。

 

　　三年之後，華為沒開發布會，沒做宣傳，直接在自家商城裏上架了一部手機，Mate 60 Pro定價6999元，這部手機裏面裝著一顆芯片，叫做麒麟9000S 7納米制程，中國自己的中芯國際造的。

 

　　整個西方科技界當場愣住，按照美國5年來的封鎖名單，中國根本不應該有能力造出7納米的芯片，美國把所有能賣給中國的芯片設備、芯片技術、芯片人才通通封死了。

 

　　在這種情況下，中國不僅造出來了，而且還裝進一部5G手機裏量產了，而且華為發布Mate 60 Pro的那一天，美國商務部長雷蒙多正好就在北京訪問，他飛過來的目的是勸說中國在芯片問題上讓步。他的飛機還沒起飛回美國，中國就用一部裝著自己芯片的手機，告訴了他答案。美國手裏這把封鎖的刀，不僅沒把中國按死，反而把中國按出了自己的芯片。「九層之台起於壘土」，這句話送出去的時候，聽起來像一句客套話，8年之後變成了一個事實判斷。中國不是主動選擇一筐土一筐土往上壘，是美國把所有的捷徑都給堵死了，中國除了一筐土一筐土往上壘，沒有別的路可走。

 

　　這是這8年裏中美最大的差別，301這把老刀逼日本簽下「廣場協議」，只用了兩年，它本來以為對付中國頂多用三年，可是中國不是日本，日本被砍的時候，所有的核心技術都在美國人手裏，半導體作業系統、金融體系，日本沒有一樣是自己的，美國一掐，日本就斷氣。中國不一樣，中國手裏有完整的工業體系、有14億人口的市場、有一個不會被美國選票換掉的長期戰略，而且中國從來沒有覺得自己能走捷徑。

 

　　特朗普揮下那一刀的時候，他沒有意識到，他這一刀劈的不是一個國家的產業，他這一刀劈的是一個國家用40年時間打底子，14億人滿滿一筐土一筐土壘上來的台子。這一台子9層，他那一刀劈在了第9層上面，底下8層，紋絲不動。而這一次特朗普飛往北京的真正原因，就是因為他終於發現他這一刀劈下去之後，自己手裏能用的工具反而愈來愈少了。

 

中國自強，美商界痛失生意

 

　　下一個故事，要從他隨行名單裏的一群人講起，那些人8年前也站在他身邊，但是這一次，他們來的身份和8年前完全反過來。

 

　　2017年11月，北京人民大會堂台階上有一張合影，習近平和特朗普站在中間，兩邊站著兩國的官員和企業家，特朗普那一側站著將近30位美國大公司的CEO，按當年白宮的資料，這是美國總統出訪史上，隨團企業家陣容最強的一次。波音的米倫伯格來了、通用電器、高盛、黑石、福特、輝瑞、雪佛龍、霍尼韋爾，美國製造業、金融業、能源業的頂尖玩家一個不落地全到了，這些人那一天的笑容和特朗普一樣是真的開，他們剛剛和中方簽下了2535億美元的合同。波音一家簽下了300架商用客機的大單、高通簽下了120億美元的芯片銷售協定、通用電器簽下了航空發動機項目。

 

　　那一年，中國是蘋果第二大市場，iPhone在中國賣一台，抵在美國賣兩台的利潤。那一年，中國汽車銷量已經是美國的兩倍。通用福特把最賺錢的工廠都開在中國。這群人飛回美國的飛機上，大概都在心裏算同一件事，下一波在中國能賺多少？

 

　　8年過去，特朗普再次飛往北京，這一次他身邊也帶了一批美國CEO，但是數量縮到了大約十幾個，只有當年的三分之一多一點，英偉達的黃仁勳、蘋果的庫克、波音的奧特柏格，前任卡爾霍恩已經在6年波音沒拿到一單中國訂單的窘境裏下台了。還有高通的克里斯蒂亞諾阿蒙、黑石的蘇世民、埃克森美孚的伍茲，還有幾位金融業的老面孔，陣容看起來還是亮的，但是這一次，所有人的心思和8年前完全反過來。

 

　　8年前他們來是來收錢的，這一次他們來是來求一件事，求中國不要把他們徹底擠出去。

 

　　波音的故事很具體，8年前波音簽下了300架商用客機的大單，當時美國媒體把那一刀叫特朗普的勝利。8年過去，波音連續6年沒有從中國拿到過一架商用客機的新訂單，而這8年裏，中國不是沒有買飛機，中國買了500架歐洲空客的飛機，還自己造了C919，已經投入商業運營，交付了幾十架，訂單超過1000架。波音想要的中國市場被空客拿走了一半，被中國國產飛機拿走了一半，同期波音公司本身虧掉了大約300多億美元。這一次新CEO奧特伯格上飛機之前公開講過一句話，這件事得靠政府出面推動，他自己已經做不了主了。

 

　　每一個人飛往北京的真實目的都可以用同一句話講完，8年前他們來是中國需要他們，8年後他們來是他們需要中國。特朗普這次飛往北京帶的不是合作夥伴，是一群已經在自己國家裏被打疼了的，必須借中國市場才能活下去的美國大企業。而他這一次最大的麻煩，其實還不在這十幾個CEO身上，他最大的麻煩在他自己手裏那把封存22年又被萊特希澤重新抽出來的301老刀上，這把刀現在正反過來卡在他自己脖子上。

 

受傷美企反抗，關稅刀終要撤

 

　　今年2月華盛頓美國最高法院，9位大法官就一份關稅官司投票6比3，輸的那一方是特朗普，判決書的執筆人是首席大法官羅伯茨，他在判決書裏寫了一句話，國際緊急經濟權力法案並未授權總統徵收關稅。國際緊急經濟權力法案，這是特朗普第二任期上台之後，用來對全世界揮關稅大棒的法律工具，靠著這把刀，他對全球57個國家加徵了不同檔次的關稅，對中國的關稅最高一度疊加到一成四五。

 

　　把特朗普告上最高法院的不是中國、不是歐洲、不是任何一個國家，是一家美國本土的小公司叫Learning Resources，賣兒童教具的，加上12個美國的州政府聯名起訴，把特朗普這把刀打回去的，是美國自己的小企業主和州政府，最高法院的判決把這把刀直接判成了違憲。

 

　　賓州大學沃頓商學院估算，基於國際緊急經濟權力法案徵收的關稅，累計已經收了大約1790億美元，這筆錢現在面臨退還，而這把刀本來是用來填美國財政赤字的，最高法院這一刀切下去，2000多億美元的關稅收入沒了。從那天起，美國總統揮關稅大棒這件事不能再隨便揮了。當年萊特希澤磨了22年的那把301老刀，在今年徹底被美國自己的最高法院送回了刀鞘。8年磨刀、8年劈刀，然後刀被自己人收走了。

 

　　8年來美國學者智庫記者反復引用過、解讀過這16個字。大部分人的理解是這樣，這是中國古代的一句勵志格言，中國會一步一步慢慢往上走，需要耐心。聽起來像一句溫和的客套話，但是如果回頭去翻《道德經》的原文，這16個字不是《道德經》第64章的開頭，第64章真正的開頭是另一段話，這段話在原文中出現在「九層之台」之前。原文是這樣寫的，「其安易持，其未兆易謀，其脆易浮，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之台，起於累土；千里之行，始於足下」。

 

美國層層施壓，逼走的反是自己

 

　　習近平送給特朗普的是這段話的後半截，前半截也就是這一章真正的綱領，他沒有寫那一句，事情要在它尚未發生之前就開始準備，治理要在它陷入混亂之前就開始動手，事情還沒發生的時候就先動手，混亂還沒來的時候就先布局，這是《道德經》第64章真正的主旨。前半段講戰略，後半段講耐心，而中國這8年真正做的就是前半句。華為的海思半導體，中國早在被美國封殺前的15年就成立了；人民幣國際化的支付清算系統CIPS，中國早在關稅戰還沒影子的時候就上線了；中俄之間的本幣結算協議，中國早在俄羅斯外匯儲備還沒被凍結之前就簽好了。每一步都不是中國等著挨刀之後再反應，每一步都是在那一刀真正落下之前就已經在準備，為之於未有治之於未亂。

 

　　筆者尊重知識產權，得聲明以上資訊多撮自Youtube頻道「焦點深鏡」的視頻。

 

特朗普8年後再訪華，霸氣盡失

 

　　在特朗普晚宴上，習近平發言講了這些：

 

　　尊敬的特朗普總統，女士們先生們，很高興特朗普總統對中國進行國是訪問舉行國宴。首先，我代中國政府和中國人民對特朗普總統和美國代表團表示熱烈歡迎。

 

　　這是一次歷史性訪問，今年是中國十五五開局之年，也是美國成立250周年，中美兩國人民都是偉大的人民，實現中華民族偉大復興，和讓美國再偉大，完全可以並行不悖，相互成就，造福世界。

 

　　今天，我同特朗普總統就中美關係、國際及地區形勢深入交換意見，我們一致認為，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，只能搞好，不能搞壞。兩國合則兩利，鬥則俱傷，應該成為伙伴，而不是對手。我們同意構建中美建設性戰略文明關係，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

 

　　特朗普發言講了這些：

 

　　感謝習近平主席的盛大歡迎，幾及中方在這次國是訪問期間對美國代表團的款待。晚宴則是另一個機會，讓雙方能在友好氣氛下，延續討論共同利益，以及如何為全人類塑造更好、更安全的未來。

 

　　美中人民長期相互欣賞，從富蘭克林刊登孔子《論語》，到中國人敬重美國首任總統華盛頓，都展現出雙方文化與歷史連結，華工曾參與建設美國鐵路，美國人也曾協助中國推動教育與醫療發展。美國人民與中國人民都崇尚努力、勇氣與成就。若兩國攜手合作，將能創造更加繁榮、和平與幸福的未來。

 

　　我非常榮幸邀請您與彭女士在今年9月24日訪問白宮。

 

　　沒對比，沒傷害，一比之下，習近平講的是大國擔當，特朗普講的是套近乎的奉承詞，特朗普的霸氣沒有了。為甚麼沒有了？有求於人嘛！

 

　　求甚麼，上文已交代過了，特朗普是商人，是逐利、會計價、What a little pride，when your選票is concern，在選票面前，尊嚴何價！

 

　　今日特朗普收起其霸氣，其實是谷住一肚氣，一有機會，他們找你來洩氣，因此習近平在特朗普晚宴上講，要共同努力，唔好鬥氣呀。在臨別之時，習近平怕再用兩虎相爭的中文字，特朗普會唔明怕，故講了句特朗普應明白的西方哲理的10個字：

 

　　修昔底德陷阱能跨過嗎？

 

　　欲要跨過，仍是要回到一壘土、一壘土的努力才成。中國已準備壘土了，美國會壘土嗎？筆者看：難。

 

　　於是，中美總會一戰。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#唐納德·特朗普#習近平#中美關係#貿易戰#科技戰#華為#中興通訊#貿易逆差#關稅#第301條款#羅伯特·萊特希澤#股市#波音#空中巴士#C919#半導體#海思半導體#中芯國際#芯片禁令#科技自主#地緣政治#國際關係#習特會#特朗普#大國博弈
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