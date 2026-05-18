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「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬
美食情報
米芝蓮

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　食呀食呀食，我肥碌一星期出外四至五次晚飯，數十年下來，幾乎橫掃全港過半有質素的食肆。尤其退休後，空閒時間特多，而飯聚可增進感情，我更非常熱衷組織。

 

　　一聽見好的食肆，即訂，再帶大隊人馬殺去。

 

　　幾年前風聞天馬苑有間「文苑」甚正，立即去電訂房。豈料，一把女聲冷冷回應：「想訂房，最少一萬蚊起跳㗎！」

 

　　喂喂大姐，我哋並非食唔起一萬蚊一餐，但你咁語氣態度，擺明趕客啫，算啦算啦，留返頂得順你咁款者幫襯啦。之後，間中聽聞此店出現風風雨雨是是非非，最終唔知點解收咗檔（未必係執笠！）。

 

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

以前天馬苑的文苑飯莊，出品頗有口碑，雖位在平民屋村，但你想訂房？唔該過萬起碼，終搞到收檔告終。

 

　　去年，探子回報，「文苑」結業後，位置冚旗大段日子，如今重開，改名「九龍飯館」，裝修極有特色，出品也相當不錯，冇咁貴了。老老實實，昔日的「文苑」，在山旮旯屋村商場，地方草根又難去，憑乜收咁貴呀？不過，總是心思思想試一試。

 

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

如今同一鋪位，改名九龍飯館，裝修頗具懷舊特色。

 

　　剛剛早前「為食師傅」輝哥去完，頗為滿意，好，咁就先拉小隊（八位）試試佢。

 

　　今次的男經理CK極專業，很快已傳來菜單，但覺頗有心思，帶來點點期待。

 

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

菜單，踏實不講花巧。

 

　　日子到，由樂富地鐵站坐循環線小巴，五分鐘到，非常方便。天馬苑平日晚上，真的是水盡鵝飛，人煙甚渺。推門入九龍飯館，平日晚上也有三四成客，已算相當不俗。第一次見CK，型男一個，拍檔Keith以前在馬會餐廳工作，當然訓練有素。

 

　　是晚連甜點食足十五味，是否很誇張？不是，因味味分量適中，食到尾仍覺恰可。

 

　　明爐靚叉燒及堂剪迷你乳豬，屬A級水準，冇得彈；另外有心思的，包括用熟成 （Aged）方法處理的大乳鴿，收乾水份後，又濃又好味，但就無咗乳鴿肉質的嫩口及軟滑。

 

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

招牌出品叉燒及乳豬，A級水平。

 

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

Aged（熟成）大乳鴿，有創意，好味但略嫌太乾。

 

　　懷舊花膠碗仔翅及最尾的牛奶公司雪條，帶來無盡兒時回憶，齊齊走入時光隧道。

 

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

花膠雞絲碗仔翅，令人走入時光隧道。

 

　　瑤柱蛋白炒鴛鴦飯，用上紅白米炒，上枱前再加脆米，勁香口，炒功有料到，半滴油都唔見，完全乾身。

 

　　全晚最頂級精彩的，為野生海杉斑兩味，犀利到連輝哥都大舉V字以示激賞。老友，杉班我食得多，但去到呢個水平的，真是罕見。

 

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

野生大杉斑兩味，正是天花板貨式。

 

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

一貫尖嘴的輝哥，也大叫聲Yeah！

 

　　速速搵大廚林建強問邊度入貨，回應是一副滿足的微笑，幾大唔講邊處搜羅。啱嘅，如此級數野生貨，一曝光，仲邊有得食啊？睇睇枱面，也真是「邊有得食啊」？尤其遠年陳皮蒸頭腩，汁都清晒，誇張。

 

　　事實，九龍飯館並非味味一百分，但平均已近九十分，下次一於帶八十人大軍殺來，睇下佢頂唔頂得順先。

 

「九龍飯館」令輝哥大舉V字！「天花板」野生海杉斑兩味、招牌堂剪迷你乳豬

滿意的一餐，即拉大廚強哥（中）掌舵人CK（右）及經理Keith（左後）拍照留念。

 

九龍飯館

地址：黃大仙竹園道55號天馬苑商場2樓

電話：6315 7300

 

Tags:#食家之選#肥碌#九龍飯館#輝哥#中菜#黃大仙美食#天馬苑#米芝蓮
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