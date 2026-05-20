職場女王︱升職必修課︰學會謀局＋磨練核心技能＋打造人格品牌，拒絕單靠討好老闆

職場中人多人耗盡心力去追逐一匹又一匹看似能帶自己平步青雲的「駿馬」——可能是某個高層、某個紅人，又或者是一個熱門項目。他們以為只要拼命追、用力討好，就能駕馭這匹馬，直上青雲。這想法，太天真，也太被動。

與其將這些寶貴的積累浪費在「追馬」這種低回報率的投資上，不如學會「謀局」，做個高明的「種草人」。

你的專業能力、你的戰績、你解決問題的價值，就是你的「草」。

這片草原，需要你用心灌溉：

停止刻意巴結：

與其花時間在飯局酒桌上說些言不由衷的恭維話，不如把這些時間用來磨練你的核心技能，提升你的不可替代性。當你的能力成為部門、甚至公司的「硬資產」，你還需要去「巴結」誰？

打造人格品牌：

靠「人情」換來的所謂「朋友」或支持，是最脆弱的聯盟，風一吹就散。真正穩固的關係，建立在「人」之上——也就是你的專業、誠信和價值。當你成為一個值得信賴、能創造價值的品牌時，高質量的合作夥伴和機會自然會被你吸引而來，「花若盛開，蝴蝶自來」本。

不必追馬，只需要專心種好自己的草。

當你把自己的草原經營得肥美茂盛，自然會吸引成群的駿馬前來。你從容挑選哪匹馬最適合你的下一趟征途。

專注於「豐富自己」，建立資產。

費力「取悅他人」，只是消耗成本。