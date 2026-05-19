佛誕DIY大悲水可驅邪淨宅？講解浴佛習俗源起＋道教拜觀音菩薩原因＋掌心神秘十字線玄機解密

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。農曆四月初八是傳統佛誕，善信會到寺廟浴佛祈福，部分寺廟更派發「大悲水」，據說能驅邪淨宅。蔣博士在佛誕前夕為大家解釋浴佛習俗的源起，以及大悲水的象徵意義，並探討一般善信是否可以在家DIY。佛教六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」的含義也會一併講解。

不少朋友對佛教認識不深，常疑惑為何佛教寺廟見到觀音，道觀亦拜觀音菩薩？蔣博士以現代比喻，清楚解釋各種神祇或者佛的譜系分佈，幫助大家釐清混亂。

香港宗教信仰自由，有人信觀音、有人信基督，也有人只信科學。博士指出「好醜命生成」，命格中紫微斗數若有華蓋星，往往代表對神秘學有興趣，不限於宗教，甚至相信UFO亦屬其中一種。此外，若手掌出現掌心十字線，亦可能透露玄機。即聽蔣匡文博士詳細解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見