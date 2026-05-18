味精的悲慘身世 從廚房調味到AI晶片關鍵材料

全球最受歡迎的YouTuber華人網紅之一，馬來西亞籍的 Uncle Roger 總愛推味精（MSG），我是 Uncle Roger 的忠實粉絲，每次看他看別人煮蛋炒飯，鏡頭一轉到「No MSG」的包裝，他就忍不住發出那招牌的 「Why no MSG？！HAIYAAA！」，然後整個人像崩潰。這到底是為甚麼？

其實，這背後藏著亞洲人的「味覺復仇史」。 1960 年代，美國有個叫「中國餐館症候群」的都市傳說。有人吃完中餐後頭痛、脖子僵硬，就怪到 MSG 頭上。

從此西方世界把味精當毒藥，超市裏到處寫著「No MSG」當賣點，好像沒加味精的食物就變成健康天使。但 Uncle Roger 作為馬來西亞華裔，看不下去了。

在亞洲廚房裏，味精根本就是「第五種味道」——Umami（鮮味） 的王者。它不是甚麼化學毒物，而是從海帶、番茄、香菇、起司這些天然食物裏提取出來的谷氨酸鈉。

媽媽煮湯、路邊炒飯、米其林餐廳的醬汁……通通靠它點石成金。你以為你愛吃的是「家的味道」？很大機率，家裏那罐白色粉末功不可沒。

Uncle Roger 每次吼「MSG is the King of Flavor！」不是在搞笑，他是認真的。科學早就翻案了：大量研究顯示，正常用量下 MSG 比吃太多鹽還安全。

味精的故事要從1908年說起。

日本化學家池田菊苗，從一碗海帶湯中發現了鮮味的秘密－麩胺酸鈉。隨後，他與商人鈴木三郎助合作，創立了味之素公司，將這種白色結晶以「味之素」的商標推向全球市場。

如今這家以味精聞名的調味品巨頭，壟斷了超過95%的AI晶片封裝關鍵材料市場，Nvidia、台積電、Intel都得排隊等它的貨。

一碗海帶湯裏發現的鮮味物質，一百多年後，居然成了卡住全球AI產業發展的關鍵節點。這聽起來魔幻的故事，真實地發生了。

上世紀70年代，在規模化生產味精的過程中，發酵純化環節持續產生大量副產物，企業始終面臨如何高效資源化利用的難題。味之素工程師在味精副產物中，意外發現了具備高絕緣特性的樹脂成分，由此啟動了一場長達二十餘年的基礎化學研究。

到了1996年，英特爾在推進晶片高密度封裝時，面臨一個棘手的問題：隨著晶片製程不斷演進，傳統的絕緣油墨製程已經跟不上封裝密度的要求。塗一層、晾乾、再塗下一層，效率低、良率差，容易引進雜質。

彼時，全球只有味之素擁有20年氨基酸衍生高絕緣樹脂與薄膜化預研積累，能提供唯一可行的乾膜解決方案。於是，英特爾主動聯繫味之素，希望能藉助其技術開發薄膜型絕緣材料。

薄膜命名為Ajinomoto Build-up Film。這個名字的前三個字母ABF，正是來自味之素(Ajinomoto) 加上堆積 (Build-up) 與薄膜 (Film) 的縮寫。

一個擁有技術，一個擁有商用場景，雙方一拍即合。這個從味精副產品裏撿出來的材料，從此成了全球高階晶片封裝不可取代的基石。

有人打了個形象的比方，ABF就像是摩天大樓裏每層樓板之間的隔音層，沒有它，整棟大樓就沒辦法住人。

下次做飯，勇敢加一點 下次你煮炒飯、炒菜、煮湯，記得偷偷加一小撮 MSG。