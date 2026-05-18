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味精的悲慘身世 從廚房調味到AI晶片關鍵材料
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味精的悲慘身世 從廚房調味到AI晶片關鍵材料

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　全球最受歡迎的YouTuber華人網紅之一，馬來西亞籍的 Uncle Roger 總愛推味精（MSG），我是 Uncle Roger 的忠實粉絲，每次看他看別人煮蛋炒飯，鏡頭一轉到「No MSG」的包裝，他就忍不住發出那招牌的 「Why no MSG？！HAIYAAA！」，然後整個人像崩潰。這到底是為甚麼？

 

味精的悲慘身世 從廚房調味到AI晶片關鍵材料

 

　　其實，這背後藏著亞洲人的「味覺復仇史」。 1960 年代，美國有個叫「中國餐館症候群」的都市傳說。有人吃完中餐後頭痛、脖子僵硬，就怪到 MSG 頭上。

 

　　從此西方世界把味精當毒藥，超市裏到處寫著「No MSG」當賣點，好像沒加味精的食物就變成健康天使。但 Uncle Roger 作為馬來西亞華裔，看不下去了。

 

　　 在亞洲廚房裏，味精根本就是「第五種味道」——Umami（鮮味） 的王者。它不是甚麼化學毒物，而是從海帶、番茄、香菇、起司這些天然食物裏提取出來的谷氨酸鈉。

 

　　媽媽煮湯、路邊炒飯、米其林餐廳的醬汁……通通靠它點石成金。你以為你愛吃的是「家的味道」？很大機率，家裏那罐白色粉末功不可沒。

 

　　Uncle Roger 每次吼「MSG is the King of Flavor！」不是在搞笑，他是認真的。科學早就翻案了：大量研究顯示，正常用量下 MSG 比吃太多鹽還安全。

 

味精的悲慘身世 從廚房調味到AI晶片關鍵材料

 

　　味精的故事要從1908年說起。

 

　　日本化學家池田菊苗，從一碗海帶湯中發現了鮮味的秘密－麩胺酸鈉。隨後，他與商人鈴木三郎助合作，創立了味之素公司，將這種白色結晶以「味之素」的商標推向全球市場。

 

味精的悲慘身世 從廚房調味到AI晶片關鍵材料

味精的悲慘身世 從廚房調味到AI晶片關鍵材料

 

　　如今這家以味精聞名的調味品巨頭，壟斷了超過95%的AI晶片封裝關鍵材料市場，Nvidia、台積電、Intel都得排隊等它的貨。

 

　　一碗海帶湯裏發現的鮮味物質，一百多年後，居然成了卡住全球AI產業發展的關鍵節點。這聽起來魔幻的故事，真實地發生了。

 

　　上世紀70年代，在規模化生產味精的過程中，發酵純化環節持續產生大量副產物，企業始終面臨如何高效資源化利用的難題。味之素工程師在味精副產物中，意外發現了具備高絕緣特性的樹脂成分，由此啟動了一場長達二十餘年的基礎化學研究。

 

　　到了1996年，英特爾在推進晶片高密度封裝時，面臨一個棘手的問題：隨著晶片製程不斷演進，傳統的絕緣油墨製程已經跟不上封裝密度的要求。塗一層、晾乾、再塗下一層，效率低、良率差，容易引進雜質。

 

味精的悲慘身世 從廚房調味到AI晶片關鍵材料

 

　　彼時，全球只有味之素擁有20年氨基酸衍生高絕緣樹脂與薄膜化預研積累，能提供唯一可行的乾膜解決方案。於是，英特爾主動聯繫味之素，希望能藉助其技術開發薄膜型絕緣材料。

 

　　薄膜命名為Ajinomoto Build-up Film。這個名字的前三個字母ABF，正是來自味之素(Ajinomoto) 加上堆積 (Build-up) 與薄膜 (Film) 的縮寫。

 

味精的悲慘身世 從廚房調味到AI晶片關鍵材料

 

　　一個擁有技術，一個擁有商用場景，雙方一拍即合。這個從味精副產品裏撿出來的材料，從此成了全球高階晶片封裝不可取代的基石。

 

　　有人打了個形象的比方，ABF就像是摩天大樓裏每層樓板之間的隔音層，沒有它，整棟大樓就沒辦法住人。

 

　　下次做飯，勇敢加一點 下次你煮炒飯、炒菜、煮湯，記得偷偷加一小撮 MSG。

 

Tags:#味精（MSG）#味之素公司#AI晶片#晶片製造#英特爾#英偉達#台積電#Ajinomoto Build-up Film (ABF)
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