2027公眾假期攻略︱農曆新年放至初四＋復活節清明節請4放11＋佛誕七一中秋請1放4＋聖誕元旦連假指南
2027年公眾假期懶人包！政府最新公布2027年公眾假期已經出爐，又係時候諗定明年假期點樣放先係最抵！今年農曆新年假期可以放至初四，打工仔最開心，亦可請3放9避年。明年有幾個自製長假機會，如復活節清明節請4放11去賞櫻，國慶兼重陽節請4放10睇紅葉，或是聖誕元旦假期請4放9迎接2028年。喜歡短線快閃可以諗諗佛誕、七一、中秋假期，請1放4話走就走充電！
政府在憲報公布二○二七年公眾假期如下：
|每個星期日
|星期日
|一月一日
|一月一日
|星期五
|農曆年初一
|二月六日
|星期六
|農曆年初三
|二月八日
|星期一
|農曆年初四
|二月九日
|星期二
|耶穌受難節
|三月二十六日
|星期五
|耶穌受難節翌日
|三月二十七日
|星期六
|復活節星期一
|三月二十九日
|星期一
|清明節
|四月五日
|星期一
|勞動節
|五月一日
|星期六
|佛誕
|五月十三日
|星期四
|端午節
|六月九日
|星期三
|香港特別行政區成立紀念日
|七月一日
|星期四
|中秋節翌日
|九月十六日
|星期四
|國慶日
|十月一日
|星期五
|重陽節
|十月八日
|星期五
|聖誕節
|十二月二十五日
|星期六
|聖誕節後第一個周日
|十二月二十七日
|星期一
聖誕元旦跨年假 請4 放10
請假日子 ︰12 月28日、12 月29日、12 月30日、12 月31日及2026年 1 月2日
2025 年的12 月25日（五）及12月26日（六）聖誕節及聖誕翌日，加上12 月27日，已經有3天連假。只要再請12月28日、 12 月29日、30日及31日，加上一月一日元旦假，即可享請4 放10日的筍假，開心迎接2026 年！
• 農曆新年 請3放9
請假日子 ︰2 月10日、2 月11日、2 月12日
今年農曆新年年初一至三為 2 月6日（六）至2 月8日（一），由於農曆年初二為星期日，故農曆年初四將訂為補假，大家年初四終於不用開工！只要放多幾日2 月10月（三）至及2月12日（五）三天，即可享9 天假期，正！
• 清明節＋復活節 請4放11
請假日子 ︰3 月30日、3 月31日、4 月1日、4 月2日
明年復活節及清明節假期唔錯，3 月26日（五）至3月27日（六）加上星期日及3 月29日復活節星期一，已經有四天連假。如想自製假期賞櫻去，可以考慮多請四天假期（即3 月30日、3 月31日、4 月1日、4 月2日）加上清明節4 月5 日為星期一， 即可請4 放11日！
• 勞動節
勞動節 為 5月1日（六），因為星期六的關係，沒有太多著數。
• 佛誕請1放4
請假日子︰5月14日
佛誕為5 月13日（四）只需請1日 （5 月14日）即可享受四天連假，出走去一趟小旅行。
• 端午節 請2放5
請假日子 ︰6月10日、6月11日
6月9日（三）為端午節，請多兩天6 月10日、6 月11日即可有5天假。
• 七一假期 請1放4
請假日子 ︰7月2日
7月1日為香港特別行政區成立紀念日為星期四，加上星期六及日假期相連，只需7 月2日請假可自製請1放4的假期。
• 中秋節 請1放4
請假日子 ︰9 月17日
9 月開始踏入初秋，日本及韓國天氣怡人，打工仔又有機會自製長假！今年中秋翌日假期（9月16日）為星期四，只要請9 月17日（五）加上星期六及星期日即可有4 天假期。
• 國慶＋重陽 請4放10
請假日子 ︰10月4、5、6、7日
十一國慶為10 月1日星期五，已經有3天連假，只要請多4天即可連同重陽節（10 月8日）假期，一口氣放10日大假！或者來個break，重陽節前可以請1日（5 月7日），即可享請1放4日的假期，非常彈性。
• 聖誕＋元旦 請4放9
請假日子︰12 月28、29、30及31日
今年聖誕及元旦自製長假請4 放9！12 月25（六）及26日（日）已是公眾假期，加上12 月27日（一）的補假，你只要12 月28日至31日4天，加上2028年1 月1 日（六）及2日（日）可以享9天假期，迎接2028年！
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