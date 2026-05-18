2027公眾假期攻略︱農曆新年放至初四＋復活節清明節請4放11＋佛誕七一中秋請1放4＋聖誕元旦連假指南

2027年公眾假期懶人包！政府最新公布2027年公眾假期已經出爐，又係時候諗定明年假期點樣放先係最抵！今年農曆新年假期可以放至初四，打工仔最開心，亦可請3放9避年。明年有幾個自製長假機會，如復活節清明節請4放11去賞櫻，國慶兼重陽節請4放10睇紅葉，或是聖誕元旦假期請4放9迎接2028年。喜歡短線快閃可以諗諗佛誕、七一、中秋假期，請1放4話走就走充電！

政府在憲報公布二○二七年公眾假期如下：

每個星期日 星期日 一月一日 一月一日 星期五 農曆年初一 二月六日 星期六 農曆年初三 二月八日 星期一 農曆年初四 二月九日 星期二 耶穌受難節 三月二十六日 星期五 耶穌受難節翌日 三月二十七日 星期六 復活節星期一 三月二十九日 星期一 清明節 四月五日 星期一 勞動節 五月一日 星期六 佛誕 五月十三日 星期四 端午節 六月九日 星期三 香港特別行政區成立紀念日 七月一日 星期四 中秋節翌日 九月十六日 星期四 國慶日 十月一日 星期五 重陽節 十月八日 星期五 聖誕節 十二月二十五日 星期六 聖誕節後第一個周日 十二月二十七日 星期一

聖誕元旦跨年假 請4 放10

請假日子 ︰12 月28日、12 月29日、12 月30日、12 月31日及2026年 1 月2日

2025 年的12 月25日（五）及12月26日（六）聖誕節及聖誕翌日，加上12 月27日，已經有3天連假。只要再請12月28日、 12 月29日、30日及31日，加上一月一日元旦假，即可享請4 放10日的筍假，開心迎接2026 年！

• 農曆新年 請3放9

請假日子 ︰2 月10日、2 月11日、2 月12日

今年農曆新年年初一至三為 2 月6日（六）至2 月8日（一），由於農曆年初二為星期日，故農曆年初四將訂為補假，大家年初四終於不用開工！只要放多幾日2 月10月（三）至及2月12日（五）三天，即可享9 天假期，正！

• 清明節＋復活節 請4放11

請假日子 ︰3 月30日、3 月31日、4 月1日、4 月2日

明年復活節及清明節假期唔錯，3 月26日（五）至3月27日（六）加上星期日及3 月29日復活節星期一，已經有四天連假。如想自製假期賞櫻去，可以考慮多請四天假期（即3 月30日、3 月31日、4 月1日、4 月2日）加上清明節4 月5 日為星期一， 即可請4 放11日！

• 勞動節

勞動節 為 5月1日（六），因為星期六的關係，沒有太多著數。

• 佛誕請1放4

請假日子︰5月14日

佛誕為5 月13日（四）只需請1日 （5 月14日）即可享受四天連假，出走去一趟小旅行。

• 端午節 請2放5

請假日子 ︰6月10日、6月11日

6月9日（三）為端午節，請多兩天6 月10日、6 月11日即可有5天假。

• 七一假期 請1放4

請假日子 ︰7月2日

7月1日為香港特別行政區成立紀念日為星期四，加上星期六及日假期相連，只需7 月2日請假可自製請1放4的假期。

• 中秋節 請1放4

請假日子 ︰9 月17日

9 月開始踏入初秋，日本及韓國天氣怡人，打工仔又有機會自製長假！今年中秋翌日假期（9月16日）為星期四，只要請9 月17日（五）加上星期六及星期日即可有4 天假期。

• 國慶＋重陽 請4放10

請假日子 ︰10月4、5、6、7日

十一國慶為10 月1日星期五，已經有3天連假，只要請多4天即可連同重陽節（10 月8日）假期，一口氣放10日大假！或者來個break，重陽節前可以請1日（5 月7日），即可享請1放4日的假期，非常彈性。

• 聖誕＋元旦 請4放9

請假日子︰12 月28、29、30及31日

今年聖誕及元旦自製長假請4 放9！12 月25（六）及26日（日）已是公眾假期，加上12 月27日（一）的補假，你只要12 月28日至31日4天，加上2028年1 月1 日（六）及2日（日）可以享9天假期，迎接2028年！