相學與因果關係︱善行惡行或影響命運，成為扭轉乾坤的生死變數

相學亦有其局限。

這不祇是說相學未有緊密的邏輯、完備的數據庫，我是有感於相學在面對生死問題時，會遇到許多人未能看透的變數。

清代「坐花志果」這書中有一個故事：

年輕窮書生準備上京赴考，但一位精於占卜的相士卻說他在白露這節氣之前，便會死於非命！書生沮喪地想放棄，但他一位朋友王生富有疏財，贈他十金，極力勸他同行。

兩人到了金陵（今南京）赴考，聽說承恩寺有位很靈驗的相士，便約了同住的四位考生齊齊去看相。相士對六人的過去都說得很精準，並預言六人之中祇有一人高中，他又對窮書生說：

「你貌枯而神浮，天庭晦紋已現，五日內當橫死，應趕緊回家，晚了恐來不及。」（貌枯即缺乏光彩；神浮是氣場浮躁不安；天庭廣義上指額頭，管三十歲前運氣，晦紋指有暗沈的雜紋，表示運氣受阻，謀事難成。）

書生火速執包袱，王生再贈他十金上路。考生在船上過了四天後上岸走走，看見一個孕婦帶著三個孩子，邊走邊哭，書生問她，她說自己嫁了個「渣男」，是日賣豬所獲十金已被人換了銅錢，若回家一定會被「渣男」打死，正打算帶著孩子投河自盡。

書生心生憐憫，悄悄地用自己身上的金子換了她的銅錢，然後安慰她說金子其實沒被換掉，婦人歡天喜地走了。

回船艙的路上，書生迷了路，走進了一座古廟，矇矓中見大殿燈火通明，關帝端坐案前說：「今日江邊有人救了五條性命，應當給以福報。」紫衣吏回應：「此人性命已盡，應在今夜子時，在本廟廊下被塌牆壓死。關帝命令他改注祿籍說：「昨天文昌宮通知，這次秋試中江南解元一名，因淫污婢女而被除名，就讓此人補上吧。」

書生正聽得入神，忽然有人叫他快閃，他醒來剛走了幾步，牆壁便轟然倒下來。這年科試，書生果然中了解元，後來入了翰林。

在這故事中，相學就被因果K0了。

回到現代。

2024年3月13日，河北省燕郊鎮，一幢大廈因燃氣泄漏而爆炸，完全垮塌，七人死27人傷。

爆炸前一天，一個剛「劈炮」的少年，凌晨從宿舍遷進這大廈，清晨他照常去跑步，卻被一位拎著大包小包的婆婆叫住，請求他幫忙，善良的他就替老人家把東西搬回家，待他折返大廈時，驚見它已被炸成廢墟，他回想起老奶奶盯著他說：「就是你了。」若果他不耐煩地拒絕了婆婆，必然死定！他慶幸自己因這奇妙的「拯救」而生還。

當然有人不信因果，但我相信宇宙有一本「數簿」，人「出得嚟行，始終要還」，相學面對因果這股可以扭轉乾坤的力量，往往未及update，因此給善行的驚嚇度與溫度比了下去。