美股熾熱為「托」SpaceX上市，趁高減持惟仍重倉巴郡，並將資金投港⋯（有片）

即將問鼎人類史上最大規模IPO的SpaceX（集資據報達500億至750億美元），最早於紐約時間周三（20日）披露IPO詳情，6月4日啟動上市路演，6月12日在納斯達克掛牌，美股三大指數續在AI熱潮下齊齊破頂。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，現時資金蜂擁半導體、AI股「托住」美股，正正是為方便SpaceX上市，惟當上市塵埃落定後，原本炒高的股市「很大機會大冧」，恐重演2018年及2022年的情況。林Sir並透露，自己正一路減持美股。

當SpaceX上市塵埃落定，炒高了的美股很大機率回落。(AP)

局勢極似2022年，倉位已由35%降至27%

SpaceX、OpenAI、Anthropic排隊今年上市，有英偉達(US.NVDA)「最強對手」之稱的Cerebras(US.CBRS)上周三（13日）先下一城，首日掛牌收高68%，提振標指、道指雙雙突破7500點、50000點大關。不過，林Sir透露，自己手中的美股倉位已由去年最高時佔比35%，降至約27%。

林Sir續指，眼下的局勢極似2018年及2022年，無獨有偶，都是美國總統上任後的第二年。回看2018年及2022年，這兩年美股走勢年初起一直波瀾不驚，惟第四季雙雙因加息而急轉直下，科技股更是哀鴻遍野。而眼下中東戰事帶動通脹飆升，今年減息押注消退，甚至加息預期重燃。

他特別提醒，儘管納指自3月底低位反彈近三成，當年科網股熱潮亦由1996年一路非理性亢奮至2000年，但當2000年最終爆破，納指由高位暴跌逾八成，「不要以為美股是長升長有」，曾試過長達十年八載（2000年至2009年）低位徘徊。

英偉達「最強對手」Cerebras上周三掛牌收高68%，但不代表美國科技股可長升長有。(Shutterstock)

認同巴菲特「賭場」論，重倉巴郡作防守

林Sir稱，自己十分認同「股神」巴菲特將股市稱作「賭場」的說法，認為投資者應遠離「賭場」。儘管巴菲特一路增持現金被嘲錯過了「AI財富盛宴」，但當金融海嘯殺到埋身，巴郡股票方顯避險價值。無獨有偶，「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)最新亦警告，當前美股是其整個職業生涯中所見「最不健康的市場之一」，呼籲提高現金、黃金等防禦性倉位。

面對暗流湧動，應如何部署？林Sir表示，自己秉持穩陣投資，會續趁高位減持，因美股估值根本已「高得好緊要」，同時將巴郡(US.BRK.B)佔美股持倉保持在逾20%作為防守之選。此外，減持美股的現金亦有投入香港本地防守股以及估值低殘的科技股，「騰訊(00700)460元我都有買」。

即使巴菲特錯過了「AI財富盛宴」，但當金融海嘯殺到，巴郡股票就顯出避險價值。(AP)

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