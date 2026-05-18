歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
即將問鼎人類史上最大規模IPO的SpaceX（集資據報達500億至750億美元），最早於紐約時間周三（20日）披露IPO詳情，6月4日啟動上市路演，6月12日在納斯達克掛牌，美股三大指數續在AI熱潮下齊齊破頂。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，現時資金蜂擁半導體、AI股「托住」美股，正正是為方便SpaceX上市，惟當上市塵埃落定後，原本炒高的股市「很大機會大冧」，恐重演2018年及2022年的情況。林Sir並透露，自己正一路減持美股。
理財智慧
股市動向

美股熾熱為「托」SpaceX上市，趁高減持惟仍重倉巴郡，並將資金投港⋯（有片）

一本萬利
林本利
一本萬利

　　即將問鼎人類史上最大規模IPO的SpaceX（集資據報達500億至750億美元），最早於紐約時間周三（20日）披露IPO詳情，6月4日啟動上市路演，6月12日在納斯達克掛牌，美股三大指數續在AI熱潮下齊齊破頂。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，現時資金蜂擁半導體、AI股「托住」美股，正正是為方便SpaceX上市，惟當上市塵埃落定後，原本炒高的股市「很大機會大冧」，恐重演2018年及2022年的情況。林Sir並透露，自己正一路減持美股。

 

美股熾熱為「托」SpaceX上市，趁高減持惟仍重倉巴郡，並將資金投港⋯

當SpaceX上市塵埃落定，炒高了的美股很大機率回落。(AP)

 

局勢極似2022年，倉位已由35%降至27%

 

　　SpaceX、OpenAI、Anthropic排隊今年上市，有英偉達(US.NVDA)「最強對手」之稱的Cerebras(US.CBRS)上周三（13日）先下一城，首日掛牌收高68%，提振標指、道指雙雙突破7500點、50000點大關。不過，林Sir透露，自己手中的美股倉位已由去年最高時佔比35%，降至約27%。

 

　　林Sir續指，眼下的局勢極似2018年及2022年，無獨有偶，都是美國總統上任後的第二年。回看2018年及2022年，這兩年美股走勢年初起一直波瀾不驚，惟第四季雙雙因加息而急轉直下，科技股更是哀鴻遍野。而眼下中東戰事帶動通脹飆升，今年減息押注消退，甚至加息預期重燃。

 

　　他特別提醒，儘管納指自3月底低位反彈近三成，當年科網股熱潮亦由1996年一路非理性亢奮至2000年，但當2000年最終爆破，納指由高位暴跌逾八成，「不要以為美股是長升長有」，曾試過長達十年八載（2000年至2009年）低位徘徊。

 

美股熾熱為「托」SpaceX上市，趁高減持惟仍重倉巴郡，並將資金投港⋯

英偉達「最強對手」Cerebras上周三掛牌收高68%，但不代表美國科技股可長升長有。(Shutterstock)

 

認同巴菲特「賭場」論，重倉巴郡作防守

 

　　林Sir稱，自己十分認同「股神」巴菲特將股市稱作「賭場」的說法，認為投資者應遠離「賭場」。儘管巴菲特一路增持現金被嘲錯過了「AI財富盛宴」，但當金融海嘯殺到埋身，巴郡股票方顯避險價值。無獨有偶，「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)最新亦警告，當前美股是其整個職業生涯中所見「最不健康的市場之一」，呼籲提高現金、黃金等防禦性倉位。

 

　　面對暗流湧動，應如何部署？林Sir表示，自己秉持穩陣投資，會續趁高位減持，因美股估值根本已「高得好緊要」，同時將巴郡(US.BRK.B)佔美股持倉保持在逾20%作為防守之選。此外，減持美股的現金亦有投入香港本地防守股以及估值低殘的科技股，「騰訊(00700)460元我都有買」。

 

美股熾熱為「托」SpaceX上市，趁高減持惟仍重倉巴郡，並將資金投港⋯

即使巴菲特錯過了「AI財富盛宴」，但當金融海嘯殺到，巴郡股票就顯出避險價值。(AP)

 

立即去片： https://youtu.be/kBWErGvxqM0

 

 

Tags:#一本萬利#股市#SpaceX IPO#AI股#半導體股#通貨膨脹#加息#巴菲特#巴郡#Cerebras#Nvidia#香港股市#騰訊#防禦性股票#科技股#科網股熱潮
Add a comment ...Add a comment ...
港股逢「七」必升，靜候溝貨時機，勿高追寧德時代
更多一本萬利文章
港股逢「七」必升，靜候溝貨時機，勿高追寧德時代

投票區

牛頭角的士奪命車禍
213
|
1

你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？

應該
94%
不應該
4%
無意見
2%
投票期：2026-05-18 ~ 2026-06-18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處