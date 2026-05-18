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帝樂文娜公館全新下午茶：兩位$588，另送價值$240 Ayunche洗髮產品、$480 PRIVATE i護膚療程
美食情報
美食優惠

帝樂文娜公館全新下午茶：兩位$588，另送價值$240 Ayunche洗髮產品、$480 PRIVATE i護膚療程

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TEXT:Katty WuPHOTO:帝樂文娜公館

　　尖沙咀精品酒店帝樂文娜公館剛剛推出全新的下午茶，以淡粉紅色作主調，非常適合打卡。下午茶包括10款鹹甜美食及特飲，兩位用$588（一位用$338），另送價值超過$1,700的獨家禮遇，包括專業美髮品牌Ayunche的洗髮產品、PRIVATE i護膚療程及倍絲育髮中心頭皮護理等，既可以享用打卡美食又可以免費護膚美髮，愛美的朋友們不要錯過。

 

　　型格精品酒店帝樂文娜公館為慶祝開業20週年，聯同今年成立30週年的香港知名美容美髮集團PS Group，兩大品牌首度攜手合作，由即日起至7月6日於酒店旗下北歐餐廳FIND聯乘推出全新「絲映綻亮」下午茶，將護髮美學與精緻餐飲巧妙融合，締造視覺與味覺雙重享受。

 

　　這次聯乘特別挑選由PS Group 代理、韓國No.1美妝集團Amorepacific旗下的專業美髮品牌Ayunche為主題，適逢其「Enhancing Silky絲感亮色系列」迎來新成員──絲感亮色水油香氛噴霧，聯乘以此系列為創作靈感，將「柔順、光澤與細緻呵護」的護髮概念延伸至精緻茶點設計。茶點特別融入系列標誌性的淡粉色調，並以石榴提取物等主要成分為靈感，帶來一場溫柔而奢華的北歐下午茶體驗。

 

帝樂文娜公館全新下午茶：兩位$588，另送價值$240 Ayunche洗髮產品、$480 PRIVATE i護膚療程

帝樂文娜公館旗下北歐餐廳FIND，由即日起至7月6日推出全新「絲映綻亮」下午茶。

 

　　「絲映綻亮」下午茶精緻鹹點包括：

 

　　●    香煎吞拿魚配帶子蛋黃醬及帶子粉伴無花果脆片及24K金箔：香煎吞拿魚肉質鮮嫩多汁，搭配濃郁帶子蛋黃醬與香脆帶子粉，伴以香甜無花果脆片及閃耀24K金箔，層次豐富，奢華中帶有細膩海洋風味

　　●    檸檬龍蒿蟹肉撻配三文魚籽：清新檸檬與芳香龍蒿點綴鮮甜蟹肉，盛載於酥脆撻殼上，綴以晶瑩三文魚籽，酸香開胃，口感輕盈精緻

　　●    微辣西瓜配布拉塔芝士：以陳年雪莉醋浸漬的西瓜，搭配柔滑細膩的布拉塔芝士，配上微辣甜椒粉與辣椒絲，清爽多汁中透出輕微刺激，夏日清新之選

　　●    烤甜菜根青橄欖三文治：香烤甜菜根與青橄欖散發泥土甜香，夾於柔軟麵包中，淋上酸忌廉蛋黃醬並飾以新鮮平葉番茜，色彩鮮明，味道平衡而富有層次

 

帝樂文娜公館全新下午茶：兩位$588，另送價值$240 Ayunche洗髮產品、$480 PRIVATE i護膚療程

「絲映綻亮」下午茶精緻鹹點

 

　　「絲映綻亮」下午茶精美甜點包括：

 

　　●    荔枝意式奶凍配士多啤梨泡沫：鮮甜荔枝融入絲滑意式奶凍，輕盈士多啤梨泡沫如雲朵般堆疊，帶來清新果香與柔嫩口感，淡雅動人

　　●    玫瑰閃電泡芙配雲呢拿朱古力忌廉：酥脆閃電泡芙外層裹上優雅玫瑰風味，內裏填滿香濃雲呢拿朱古力忌廉，甜美中帶有花香輕撫，浪漫細膩

　　●    櫻桃朱古力慕絲配醃漬櫻桃：絲滑朱古力慕絲包裹濃郁可可香氣，搭配以櫻桃白蘭地醃漬的櫻桃，提升味道層次，平衡苦甜，入口即化的奢華享受

　　●    覆盆子馬卡龍：外脆內軟的馬卡龍殼，酸甜覆盆子餡料，色澤粉嫩，輕咬間釋放果香與杏仁細膩餘韻

　　●    檸檬瑪德蓮蛋糕：經典法式瑪德蓮以新鮮檸檬提味，鬆軟濕潤帶有淡淡柑橘清香，茶點中的溫柔經典

　　●    新鮮焗製英式鬆餅：配皇后果醬及凝脂忌廉，作為英式下午茶的經典靈魂，外層金黃酥脆，內裏鬆軟溫潤，為午後時光添上一抹淡雅從容

 

帝樂文娜公館全新下午茶：兩位$588，另送價值$240 Ayunche洗髮產品、$480 PRIVATE i護膚療程

「絲映綻亮」下午茶精美甜點

 

　　下午茶除了配精選咖啡或特色茗茶「NORDQVIST」外，FINDS更以Ayunche的淡粉色系及石榴成分為靈感，設計兩款特色飲品：


　　●    特色雞尾酒「絲柔粉妃」（每杯港幣$98）：蘭姆酒基底融合石榴糖漿的柔美果香、菠蘿汁的熱帶清新與椰奶的絲滑口感，如粉嫩絲綢般輕柔包裹味蕾，帶來微醺的優雅甜蜜

　　●    無酒精特調「石榴蜜境」（每杯港幣$68）：以石榴糖漿為主，配西柚汁、青檸汁、蜂蜜及梳打水，清新果酸與蜜糖甜潤交織，氣泡輕盈跳躍，猶如置身粉嫩蜜境，沁人心脾

 

帝樂文娜公館全新下午茶：兩位$588，另送價值$240 Ayunche洗髮產品、$480 PRIVATE i護膚療程

特色飲品「石榴蜜境」（左）&「絲柔粉妃」（右）

 

　　每位賓客將獲贈價值超過$1,700的獨家禮遇，在享受精緻下午茶後，更能將沙龍級的專業美髮體驗進一步延續。每位享用「絲映綻亮」下午茶的賓客，均可獲贈：

 

　　●    Ayunche洗髮產品一支（價值$240，產品隨機贈送）

　　●    PRIVATE i SALON 專屬優惠券，享受多項獨家折扣及特別護理禮遇，例如：

　　　　○    於PRIVATE I SKIN CARE & BEAUTY CLINIC可享受免費水漾活肌亮膚護理一次（原價$480）

　　　　○    於倍絲育髮中心可享受免費頭皮潔淨排毒護理及專業頭皮檢測一次（價值$1,000）

　　　　○    於網上購物平台PS Mall（psmallhk.com）購買美髮、臉部及身體、美甲及生活品味產品，即可享正價七折優惠

 

帝樂文娜公館全新下午茶：兩位$588，另送價值$240 Ayunche洗髮產品、$480 PRIVATE i護膚療程

專屬禮遇：Ayunche洗髮產品乙支（產品隨機贈送）及PRIVATE i SALON優惠券

 

FINDS「絲映綻亮」下午茶

供應日期及時間：即日至7月6日 3pm-5:30pm

地址：尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓

電話：2522 9318

網址：www.theluxemanor.com/dining/finds

 

Tags:#美食情報#美食優惠#尖沙咀美食#酒店下午茶#打卡美食#帝樂文娜公館#PRIVATE i SALON#AYUNCHE#護髮
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