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職場女王︱逆境致勝之道︰態度決定一切，認清現實＋容許軟弱＋學會勇敢放低
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職場女王︱逆境致勝之道︰態度決定一切，認清現實＋容許軟弱＋學會勇敢放低

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　最近同唔少職場人傾偈，無論係做細嘅定係做老闆，好多人都話覺得個環境好難捱。面對困局，無從下手，日日都唞唔到氣。

 

　　態度決定一切："Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it." 困難，可以當佢係死穴，亦可以當佢係磨練。困難嘅定義係由我哋自己定義，唔係困難定義我哋嘅人生。

 

　　哪怕你覺得自己而家真係行緊死蔭嘅幽谷，都唔使驚。真正嘅平靜同強大，並非來自順風順水，無風無浪。而是你終於認清現實，人生走過高山低谷好正常，晴天雨天係自然現象。我哋唔係神，冇人有預知能力，只有煮到埋嚟就食，坦然接受：「我只不過係一個平凡人。」

 

　　遇到困難唔一定係要「死頂」嘅，弱者一樣有優勢嘅，「放低」一樣係勇敢嘅表現。

 

　　放低無謂嘅包袱，放低無謂嘅執著，畀自己喘息嘅空間。遇到挫折面對失敗，唔使急於反攻求成，奮勇向前嘅。先冷靜，停低，想一想，退一步，睇清個大局，先至會搵到拆局嘅方法。

 

　　面對困難，你可以選擇被打沉，亦可以選擇將佢煉成你最寶貴嘅經驗。記住，你係人，唔係神。容許自己軟弱，學識勇敢放低，呢個先係真正嘅致勝一步。

 

　　共勉之！

 

Tags:#職場女王#職場人語#辦公室求生術
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職場女王︱升職必修課︰學會謀局＋磨練核心技能＋打造人格品牌，拒絕單靠討好老闆
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