近日港股迭連走低，但光大海外認為，港股底部區域已現，但反轉時機未至，海外被動資金的規模回流、南向資金長期流入為港股提供了堅實的價值底部。

不過，代表全球長線資本的主動外資尚未大規模回流，市場缺乏發動趨勢性行情的最關鍵驅動力。

美國總統特朗普來華只能為港股帶來低收，因為特朗普今次訪華收穫奇差。之前吹波音可以有500架飛機訂單，實際上只得200架，而且還不知要到哪個猴年馬月中方才真落單，因為乜單都要等那個甚麼委員會去拍板。這好像餐廳入座了，已點了菜，跟著是要等廚房炒菜，不過今時廚房開爐不，還要等個炊事委員會去拍板。

這種委於委員會的手段，就是官僚系統中的拖、拉行事，買就買啦，有乜需要定甚麼貿易框架？話定個框架先，分明就是想歎慢板，等特朗普回美國後，看其表現是否忠於承諾。至於在與國家主席習近平的9小時會議中，承諾了甚麼？外人怎知，但習近平一定知⋯⋯中國領導層經常講「聽其言，觀其行」，言已聽了，怎做呢？看特朗普了。

無論特朗普做乜，俄羅斯已於特朗普的空軍一號降落北京機場之前12小時，派了密使早抵北京，與北京舉行了閉門會議。談乜？又係無人知，因連這個俄特使來華也沒有特大宣傳，但這些高層政府活動，一定有人知。

這架俄機是隸屬於特種飛行中隊（圖），專搭載元首，以及副部級以上官員，坐得這架機，即是古之欽差，攜有密旨。密旨為何，要等5月19至20日普京抵京，開始談判，並公布成果後才知，以下是可能談的內容，純屬估測：

1. 今年是中俄睦鄰條約簽署25周年

2. 今年是上海合作組織25周年

3. 今年是中俄建立全面戰略合作夥伴關係30周年

深化中俄合作

俄羅斯對這個25+25+30周年要不要重視？如果合作無乜用已過期，咁就靜雞雞不用談了。可是在5月9日俄羅斯戰爭勝利81周年閱兵禮上，普京講了這句：「中俄關係是維護國際關係最重要因素。」留意個「最」字；在閱兵典禮上，普京也補了句：「俄烏戰爭趨向結束。」

俄密使早特朗普12小時來華，目的應是當中國是盟友，交底一下俄的核心利益，以免在中美密談時，唔記得俄國的核心利益，到普京來估計會：

1. 借北京站，講吓點結束俄烏戰爭。

2. 拍板西伯利亞2號天然氣管道的開工日期，這管道已談了10年。在路線上及氣價上，一直未談攏，俄在2017年被美歐制裁及北溪管道被炸後，輸歐天然氣斷了80%，亦即收入少了，極需要個大買家來承氣。這個西伯利亞2號管，年輸氣500億立方米，可抵中國每年海外入氣的30%，一旦管到氣到，就會斷美國的氣。

另外就是講深化的本幣結算，繞開美元的SWIFT系統。

特朗普帶去中國的是大公司CEO，普京帶去中國的，由財長到乜乜長，全是技術官僚，大家估邊個能更快落實談判成果？

可以謂，特朗普及其團隊，只能在華爾街翻出浪花，但普京及其團隊，可以為未來5至10年全球格局帶來轉捩點。

加多個小花邊，FOX主持人吐槽，在北京違例停車被罰銀。唉！你以為你在美國呀，入鄉就要跟例啦！不過北京警察咁無面畀，可能是因為你FOX是特朗普喇叭，我估咋！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）