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50多年前在大學主修傳理系，教授一再強調，傳媒的角色，有四點，基本為To Inform、To Educate、To Entertain，即傳遞信息、教育及娛樂。但三點加起來的重要性，並不及第四點，這正是「第四權」，獨立於行政權、立法權與司法權之外的新聞媒體或輿論監察力量。透過新聞自由及公正報道，發揮監督政府及防止濫權的功能。
理財智慧

行善為名，虐老為實

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　50多年前在大學主修傳理系，教授一再強調，傳媒的角色，有四點，基本為To Inform、To Educate、To Entertain，即傳遞信息、教育及娛樂。

 

　　但三點加起來的重要性，並不及第四點，這正是「第四權」，獨立於行政權、立法權與司法權之外的新聞媒體或輿論監察力量。透過新聞自由及公正報道，發揮監督政府及防止濫權的功能。

 

　　香港在這方面的變化很大，第二次世界大戰後的香港，第四權根本無從談起，但去到80年代，當香港確認回歸中國後，政府政策大變（指示來自倫敦！），火速開放言論及政治自由，一切大鳴大放。

 

行善為名，虐老為實

新聞傳媒擁第四權，本有監察政府與權力運作的角色。但這角色的「力度」，會因應不同政治形勢而變強或變弱。

 

　　我正正是70年代尾加入傳媒，足足享受了廿多年的「超級傳媒自由」，開心到爆炸，其時，基本講乜（只要合法）都無人禁制，亦無所懼。

 

行善為名，虐老為實

上世紀50、60、70年代，並沒甚麼言論自由。

 

　　如今睇番轉頭，當然明白是政治大形勢使然，政治決定一切，政治氣候一變，大部分自由立即「還原基本步」。

 

　　香港的種種轉變，他日有機會再談，今天，只集中講在90年代初，我曾用盡傳媒監察力，令香港出現一個小小的良性轉變。

 

行善為名，虐老為實

上世紀80、90年代，因應政治形勢劇變，香港出現爆炸性言論自由，我正是適逢其會，曾經充分享受過。

 

　　眾所周知，日常行善者千萬計，個個有不同目標，有些幫人絕不曝光，故此用無名氏；有些希望自己善行有人知道，也帶起其他人的興趣，故會高調搞活動吸引更多人參加；最低層次的，則純沽名釣譽，行善只為出名或爭取政府頒授「荷蘭水蓋」，故必斤斤計較回報。昔日小弟在電視台的慈善騷，見得最多第三種乜乜物物慈善機構總理，但我是鼓勵的，因以結果為目標，只要有人肯捐，不論動機，就有老弱傷殘受惠。

 

行善為名，虐老為實

每日有千千萬萬人行善，動機各有不同，只要有老弱傷殘最終受惠，我就支持。

 

　　但並非種種行善方式我皆接受，有一種，我當年真是用傳媒力量鬧到班組織者飛起。係乜？正是每年農曆7月的盂蘭節派米。

 

　　我㷫，因呢班「善長」，為見報，為有人知佢哋派米，不惜在30幾度烈日之下，硬性規定千計老人家排隊乾曬，最少「玩」佢哋幾小時，等齊電視報紙記者到場，才從冷氣房走出來扮行善，在鏡頭前派一輪細細包的米就收工。

 

行善為名，虐老為實

昔日的盂蘭盛會派米，極度令人厭惡，要求長者在烈日下排隊給傳媒影，幕後人是「行善為名，虐老為實」，必須喝止。

 

　　小弟因有電台節目在手，每年7月就大力鞭撻呢班人偽善，力斥佢哋假惺惺借行善為名，博見報上電視為實，不惜虐待老人家，搞到次次都有人暈倒入院。我一鬧，當然引起群眾效應，尤其當有排隊者要送院的消息一出，更是群情洶湧。

 

　　小弟論點簡單，若有心行善，為何不透過義工托米上門派？又或，毋須排隊，義工在陰涼地方派米券，長者可自行到超市換取，兼且，派券時分應盡量安排在黃昏之後。

 

　　終於，真係鬧得多，盂蘭節「曬死人派米」方式，好像不再見到了。

 

　　但近年又有一不良情況出現，就係派飯券。又係要長者排大長龍領券，我家附近日日出現。今次好一點，長者不用真人排，放張膠椅已可，但這仍是不理想。

 

行善為名，虐老為實

慈善派飯也如是，為甚麼需要長者排大隊呢？

 

　　終於，有善長想出新招，將飯券交草根店貼在門口，長者有需要就撕下到店換飯盒。觀察所見，絕少長者會取多過一張，因不想被人覺得貪心。如此，派飯券就不再變成虐待老人了。

 

行善為名，虐老為實

土瓜灣有腦善長最新的派飯方式，長者自己搣小飯券，逐日領取，毋須排隊。

Tags:#快樂退休#傳媒自由#第四權#慈善#偽善#虐待老人#盂蘭節#派米#派飯券
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