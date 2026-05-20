首批BNO港人申請永居，五年時間改變了甚麼？

很多人談移民，都喜歡問一句：「你後悔嗎？」彷彿人生只要搬離原生地，就必須在「值得」與「不值得」之間二選一。但移民多年後才發現，這條路最難回答的，從來不是值不值得，而是你願意犧牲多少，去換一個重新開始的機會。

最近，英國首批經BN（O）計劃抵英的港人已符合申請永居資格。五年時間，足夠讓一個小朋友由幼稚園升上小學；亦足夠讓一批初到埗時連超市貨架都感陌生的人，慢慢習慣在英國生活，甚至開始準備以另一個身份定居。但這五年，很多人失去的，外人未必看得見。

移民從來不是電影裏那種拖著行李、走進新國度便自動展開新人生的劇情。現實是，你帶著過去十年甚至幾十年的工作、身份、習慣與人際關係，一起被丟進陌生環境。尤其是那些曾經的「人生勝利組」，在香港有穩定事業、有家庭、有朋友網絡，以為人生已大致定型，卻因為移民，要重新適應一切。有些人離開後才發現，原來建立多年的事業，不一定能在外國重來一次；以前熟悉的人際圈子，也會隨著地域而慢慢變淡。

亦有很多人離開香港時，以為自己放下的是高樓價、工作壓力、教育制度，後來才發現，真正失去的，是那種「不用解釋自己」的安全感。在香港，我們太習慣效率。搭車、工作、點餐、買東西，甚至與人相處，都有一套熟悉的節奏。你知道甚麼時候該說話，甚麼時候該沉默；知道哪種語氣代表生氣，哪種客套只是場面說話。但到了外國，連最基本的人情世故，也要重新學習。

朋友 A 以前在香港做管理層，移民英國後第一份工作是在咖啡店。她說最難受的，不是收入大跌，而是某次有客人用很慢的語氣向她解釋如何使用咖啡機時，她忽然意識到，原來自己在別人眼中，只是一個英文不太流利的亞洲店員。那一刻，她第一次感受到甚麼叫「身份被清零」。

很多移民港人都有類似經歷。有人以前在香港是專業人士，來到英國後重新讀牌；有人放下十多年事業，轉做體力勞動；有人因為口音問題，在會議上永遠慢半拍。這些事情未必會在社交平台出現，因為大家都比較習慣分享「英國藍天白雲」、「自家花園」、「超市減價」。真正的失落感，通常發生在夜晚收工回家後。更矛盾的是，大家明明都知道辛苦，卻很難真正敞開心扉談論這一切。網絡世界裏，有關移英的不安與失落，很多時都會被簡化成一句「你不夠努力」，久而久之，不少人學會把掙扎收起，只留下「一切安好」。

有人是為了子女教育；有人是因為政治環境；有人只是想換一種活法。適應久了，有人努力融入本地文化，參加社交聚會；有人依然只跟香港人來往，在廣東話群組裏尋找歸屬感；亦有人開始接受，自己可能永遠介乎兩地之間，不再刻意證明自己「屬於哪裏」，而在這段漫長的過程中，大家都慢慢找到自己的位置。

「永居」某程度上是一個階段的完成，但它未必代表完全融入，也不一定等於成功。有些人依然會想念香港；有些人住了五年，仍然不習慣英國冬天下午四點便天黑；亦有人開始真正把這裏視為第二個家。五年時間改變了甚麼？或許，是大家終於明白，移民從來不是為了活成別人眼中的樣子，而是在失去原本身份之後，慢慢學會如何在另一個地方，重新安放自己。