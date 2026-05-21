澳門十月初五街上的茶香 老字號華聯茶葉三代傳承，熱賣荔枝紅茶曾日售一噸

曾幾何時，十月初五街是澳門內港最繁華的商業中心，民生所需的柴米油鹽醬醋茶都可以喺呢度搵到，澳門四大著名粵式茶樓，冠男、遠來、六國、得來，便曾座落於此；時至今日，除得來茶樓原址改為設有粵曲茶座的「大龍鳳茶樓」，其他均已相繼結業，想在這老街上重覓茶香，便得一訪開業61年的華聯茶葉，經歷了一個甲子的時代巨輪仍歷久不衰，全賴創辦人曾志揮和兒孫三代人默默耕耘，見證著澳門賣茶行業數十年間的興衰。

一手創辦華聯茶葉的曾志揮（左）和兒子曾佐威。

華聯為經歷了一個甲子的老店，全賴曾氏父子檔數十年來的默默耕耘。

第二代接班人曾佐威表示：「喺阿爺嗰代原本係做米酒嘅，當年在鏡湖馬路前舖後廠，到60年代已經係頂峰啦，除供本地所需，更外銷香港、泰國及馬來西亞等地。但做米酒釀製好辛苦，蒸酒環境溫度高，阿爸嗰陣半夜兩三點趁天氣冇咁熱便要起身製作，到早上十點才休息，勞動力相當大。加上當時國外稅項的轉變、國內經濟改革開放、相對低價的珠江橋牌九江米酒流入市場等，對經營環境帶來一定衝擊，家父亦開始思考轉型。」

華聯在1965年開業時用的牛皮紙袋。

剛好當時負責中國茶葉進出口的南光公司，希望覓得有實力人士接手澳門的獨家代理，曾志揮憑著多年釀酒累積的經驗和商業觸覺，獲得「中國茶葉進出口公司」的澳門獨家代理，在業內深耕數十載，由採購、監製、倉儲到進出口批發，均有完善的產業鏈，雖然近年市佔率有所回落，但仍達七成以上，單在十月初五街上便有數間門市，亦是本地不少酒店、茶樓及飲品店的主要茶葉批發商。

十月初五街上的老店華聯茶業。

在澳門，想入手高質陳香普洱，必來華聯。

有澳門茶王之稱的創辦人曾老先生話：「60年代澳門生活環境相對樸素，茶樓亦唔多，好似冠男、得來、天海、人人等茶樓，當時交俾茶樓嘅茶葉批發價都係幾蚊一斤，如價錢再實惠一點嘅茶碎，只是個零銀錢一斤，純粹係微中取利。」

華聯的發展亦非一帆風順，1965年開業，翌年即遇上澳門大規模動亂一二•三事件，社會動盪不穩，生意蝕足三年；到70年代取得雲南普洱的代理權，並開始有茶葉銷至香港，生意才總算慢慢上軌道。

說到普洱，在港澳地區是最為受歡迎的茶種，但新製的普洱茶茶性較烈，苦澀味重口感較差，一般需存放兩至三年去除菁味，若想達到陳茶的醇厚感，則需十年以上。曾老先生透露：「為了在普洱陳茶需求上不用依靠外求，以前賺到嘅錢都係用嚟購買新茶備貨，儲存一段時間用以併配後才推出市場，目前華聯單是用以存放茶葉儲存的倉庫，便有十萬平方呎。」難怪我阿爸嗰代每當想入手靚普洱，都會想起華聯。

喺呢度選擇繁多，一定可以覓得心頭好。

高質的陳年普洱茶，建議還是得到具信譽的專門店選購。

與時並進，華聯亦推出不少方便的茶包裝茶。

十多歲已在店內幫手的第二代掌陀手曾佐威，最初幾年只學習篩茶和併配等工序；後來才開始跟爸爸親身到各地茶園視察，而經他親手賺來的第一桶金，是1989年於春交會簽下的一批八八青餅。「呢批貨為我賺咗唔少錢，算係第一桶金。到1996年再購入一批九七普洱青磚毛料，便用以生產首次冠以華聯茶葉公司的雲南普洱茶磚，可以話係第一批自家品牌的訂製茶。」

意想不到的是，呢批九七雲南普洱茶磚，竟成了市場上的搶手貨，由當年每磚售價只賣二十元，到今天身價暴漲至六萬八，仍一磚難求。「普洱新茶最少要存放兩三年才可推出市場，意想不到的是，該批茶存放多年後，有部分竟浮現一股新茶青時所沒有的獨特樟樹香氣。在雲南當地種植不少樟樹，因著其驅蟲作用，茶農會將茶樹在樟樹之間混種，可能因此致令種出來的茶葉蘊含樟樹香氣。該批九七雲南普洱茶屬極具代表性，是業界公認口感霸道的頂級茶王。」

曾佐威話，97華聯普洱青磚，目前存貨稀缺，一磚難求。

陳年宮廷普洱茶，澳門幣320元600克。

陳年珍藏雲南普洱熟餅，澳門幣1,000/330克

華聯60周年陳年普洱茶，澳門幣180（18g X12罐）

至於華聯嘅荔枝紅茶，則為品牌帶來另一高峰。「其實荔枝紅茶並非新鮮事，一直由廣東茶葉公司加工出口，我哋都代理咗幾十年；但國內好多茶莊都唔賣，除因這屬於在茶葉上噴灑食用香料的香氣茶外，存放太久更會令香味流失。」

但在2020年初因著荔枝紅茶突然在小紅書爆紅，面對龐大的供求量，華聯急與廣東茶業公司溝通，即時提高產量之餘，又著手改良出品，於符合國家食用安全前提下，提升紅茶嘅荔枝香氣。曾佐威話：「我哋嘅貨量真係十噸十噸咁運落嚟，即時滿足了整個零售市場，在2020年就曾創下日銷一噸的佳績，包裝工人們亦試過連續十多天加班趕貨，每日的量多達4千包；我哋喺疫情時期可說是全靠荔枝紅茶先至捱得過。」

去年尾更推出採用冷凍風乾的果肉版荔枝紅，同樣大受歡迎。若想讓當中的香氣和果肉質量保存較好，最好係放喺雪櫃的蔬菜格，並密封保存，以免吸入雪櫃的異味；否則室外溫度愈高果肉變壞嘅機會就會愈大。

在疫情期間，助華聯安然渡過疫情的荔枝紅茶。

白桃烏龍雖然都係香氣茶，但並非將食用香水直接噴於茶葉，而係噴在紙張上再混合茶葉之內，讓茶葉吸收紙張上嘅香氣，包裝時再抽走紙張入袋。白桃烏龍嘅果肉乾糖分冇咁高，唔想香料味咁重的話最為適合。

與曾佐威談及接班人時，佢話：「我三個仔對茶都有一定興趣嘅，佢哋細細個已經上茶藝班㗎啦，目前大仔喺公司主要負責財務行政，細仔就開拓咗自己嘅茶飲品牌十十八十八制；我都同幾個仔講，公司有咁多產業喺度，你哋唔接手唔通賣晒佢算咩？唔得㗎嘛，希望佢哋一路傳承落去啦。」

華聯茶葉公司

地址：澳門十月初五街108號地下

電話：853 -2892 0724

營業時間：8:30am-7pm