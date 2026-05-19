佛誕好去處2026︱長洲太平清醮直擊搶包山決賽攻略＋特別交通安排指南＋平安包餡公仔新登場

一年一度的長洲太平清醮又來了！不少市民及遊客專程入長洲，參與及認識獲列入中國國家級非物質文化遺產名錄的民間節慶活動，欣賞具傳統特色的飄色會景巡遊，甚至留至凌晨直擊刺激的搶包山決賽！準備入長洲的你必先讀了解巡遊時間、決賽詳情及獲取門票方法，以及最新渡輪及巴士交通指南，當然不少得吃平安包寓意全家平安健康，以及買最新的平安包餡公仔紀念。

今年「長洲太平清醮」將於5月21日至25日（農曆四月初五至初九）舉行，節慶期間長洲有一連串的精彩活動，包括大受遊人歡迎由孩子打扮成神明、踩著高蹺遊行的飄色會景巡遊，小朋友以不同的妝扮出巡，遊人可於街道兩旁欣賞及拍照，期間更有舞獅及道教傳統儀式。

長洲太平清醮

日期︰5月21日至25日

飄色會景巡遊

時間︰5月24日下午1:30

https://www.discoverhongkong.com/tc/events/event.id86444.%E9%95%B7%E6%B4%B2%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B8%85%E9%86%AE.html

直擊搶包山決賽攻略

「包山嘉年華2026」壓軸項目「搶包山決賽」，將於5月24日（星期日）晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，十二名晉身決賽的選手當晚將施展渾身解數，分別爭奪男女子組的獎項。

星期日晚上十一時三十分首先舉行開幕禮，按傳統習俗搶包山決賽於五月二十五日（星期一）凌晨零時正式展開；而搶包山接力邀請賽則緊接個人賽舉行。屆時大家認真要落足眼力，選手快速攀頂之餘，亦搶下最高分的「包子」入袋，非常刺激緊張。

節目時間表

• 開幕禮 5月24日11:30pm

• 搶包山決賽 5月25日0:00am

搶包山決賽門票免費派發

決賽期間北帝廟遊樂場足球場將設有四個區域供市民觀賞賽事，大會於晚上十時開始派發免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每名市民可獲派入場券一張，先到先得，額滿即止。已取得入場券的市民可於晚上十時三十分開始，順序進入第一至第四區域觀賞賽事。大會當日會在中環五號碼頭設置告示板，讓市民了解活動的相關安排，同時亦會在長洲碼頭及長洲北帝廟遊樂場入口處設置告示板及詢問處，工作人員會在場回答市民查詢。

• 派發時間︰5 月24日10pm

• 派發地點︰長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每名市民可獲派入場券一張，先到先得，額滿即止

• 入場時間︰5 月24日10:30pm開始，順序進入第一至第四區域觀賞賽事。

渡輪及巴士交通攻略

每年都有大量市民及遊客前往長洲參與節慶，點樣離開長洲返回市區係一大考驗！渡輪公司將於5 月25凌晨一時十五分提供一班特別航班由長洲前往中環，方便觀眾在活動結束後乘搭渡輪離開長洲。巴士公司亦會於5月25日約凌晨一時十分至約凌晨二時三十分，開辦特別巴士路線第104R號由中環五號碼頭前往旺角。此外，九巴及通宵巴士路線指定班次將改道經中環五號碼頭，方便市民。

渡輪公司5 月25日01:15am特別航班由長洲前往中環

• 巴士公司亦會於5月25日01:10am-02:30am開辦特別巴士路線第104R號由中環五號碼頭前往旺角

• 通宵巴士路線包括城巴第N8X號（往小西灣）、N90號（往海怡半島）、隧巴第N182號（往廣源）、N619號（往順利），以及九巴第N373號（往粉嶺）、 N368號（往元朗西）5 月25日首班車起改道經中環五號碼頭，維持至當日約凌晨二時（第N8X號）、約02:15am（第N90號）及約凌晨02:50am（上述其餘路線）

• 城巴通宵巴士路線N930號（01:35am往荃灣愉景新城的班次）改道經中環五號碼頭。

• 城巴通宵巴士N952號（01:25am往屯門置樂花園的班次）改道經中環五號碼頭。

• 城巴通宵巴士N962號（01:15am及01:45am屯門龍門居的班次）改道經中環五號碼頭。

• 九巴通宵巴士路線N960號（01:25am往屯門建生邨的班次），亦將改道經中環五號碼頭。

相關巴士路線會於中環五號碼頭外加設一臨時巴士站，方便市民。

特別交通及運輸安排：https://tinyurl.com/37h6v5pn

平安包餡公仔可愛登場

一場來到長洲，怎少得支持長洲名物平安包？郭錦記是長洲老字號，每年太平清礁都吸引遊人排隊購買新鮮出爐的平安包，拎個好意頭，寓意平安大吉！平安包有黑芝麻、麻蓉、豆沙及蓮蓉及任全蛋黃蓮蓉口味，香港製造，全人手製，無添加防腐劑，蒸包鬆軟，口感不錯，值得一試。

平安包有黑芝麻、麻蓉、豆沙及蓮蓉及任全蛋黃蓮蓉口味。

品牌今年更新推平安包餡公仔，超級得意，實物比平安包還要大，你更可以自選餡料公仔，放入平安包公仔拉鏈內，自組喜歡口味的平安包公仔。六款選擇餡料公仔包括紅豆(沙沙)、南瓜(南南)、白芝麻(阿芝)、黑芝麻(炭頭)、芋頭(阿芋)及蓮子(阿蓮)，掛在隨身包包上好可愛。

平安包公仔連餡套裝$250、平安包造型公仔（不包餡公仔）$70、餡公仔各$35

銷售點：長洲郭錦記總店

長洲北社街46號地下

長洲叁三非遺館

長洲北社海傍路15號A地下

長洲其他銷售點：長洲冰室、小島品味、文記商店、全利號

長洲以外銷售點︰郭錦記網店 www.kwokkamkee.com、機場叁三非遺館、太古城Apita、樂富UNY、DNA Store、尖沙咀香港文化中心、部份三聯，中華書局，商務亦準備上架共十七間店