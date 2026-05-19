中美峰會後，輪到中歐關係重新定位

美國總統特朗普上周訪華，與習近平主席舉行多次會談，雙方對兩國關係作出新的定位，希望維持建設性戰略穩定關係，重點是在經貿領域減少摩擦，創造較好的國際環境，避免再次出現對抗。官方公布的共識和具體項目清單，包括中國增加購買美國產品、擴大市場准入、防止脫勾斷供。這為今後幾年的中美雙邊關係提供了開展合作的路線圖，對其他國家和地區也是一種啟示，因為很多國家都希望鞏固與中國的合作，或調整與中國的雙邊關係。於是，在中美峰會後，一些外國政要計劃前往北京，包括俄羅斯總統普京和歐洲國家的政府高官。

中俄兩國領導人互訪頻繁，普京預計今晚抵達北京，展開國事訪問，這將是他第25次訪問中國。媒體兩周前報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普京計劃8月底、9月初訪問中國。如今將原計劃提前3個多月，難免被人視為與中美峰會有關。兩國官方媒體的表述非常正面，稱此次訪問將令中俄雙方鞏固和擴大經貿合作以及在國際事務中的協調，維護國際秩序，為世界注入更多穩定性和正能量。而據媒體的最新報道，克里姆林宮表示，普京訪華期間，雙方會簽署最高級別的聯合聲明，以及一系列政府間經貿協議，並舉行中俄教育年開幕儀式。分析上述信息可以看出，在中美峰會後，俄方認為有必要及時與中方進行溝通，透過最高層級的面對面交流，進一步鞏固中俄雙邊關係。這對中俄兩大鄰國都很重要，對處於戰爭狀態下的俄羅斯尤其重要。

習特會後，俄羅斯認為有必要及時透過最高層級的面對面交流，進一步鞏固中俄關係。(AP)

英國外相急於訪華，憂英企被邊緣化

《路透社》日前報道，英國外相顧綺慧(Yvette Cooper)將於6月2日至3日訪問中國，在北京與中方官員進行外交磋商之後，還計劃南下到深圳與企業家交流，感受「製造業大國」的實力。目前，英國執政的工黨內部出現權力鬥爭，現任首相施紀賢面臨黨內對手的挑戰。雖然施紀賢今年1月曾正式訪問中國，表示要重啟中英關係，期待建立長期穩定的中英經貿關係，但由於他目前地位不穩，難免令人擔心工黨對華政策的連續性。顧綺慧此次訪華，可能在很大程度上是為了與中方確認，施紀賢提出的對華政策不會因工黨內部權力鬥爭而改變。

倫敦對中美達成穩定的經貿關係難免有點不放心，怕華爾街金融投資巨頭今後有機會更快進入中國的金融投資和保險領域（英國自認在這方面仍有優勢），也怕有更多美國產品銷往中國，導致英國企業在對華貿易與投資領域逐漸被邊緣化。英國人這類擔心也非毫無根據，查閱中國外交部網站的數據，英國是中國在歐洲的第三大貿易夥伴、第三大投資目的地和第三大外資來源地。中國是英國在亞洲的最大貿易夥伴，2025年中英雙邊貿易額為1037.3億美元，中方出口額為850.9億美元，進口額為186.4億美元。而德國多年來一直是中國在歐洲的最大貿易夥伴，2025年中國是德國的全球最大貿易夥伴，中德雙邊貿易額達到2111.1億美元，中方出口額為1182.7億美元，進口額為928.4億美元。中德與中英相比，雙邊貿易額大約是2:1，而更重要的是，德英兩國對華商品出口額大約是5:1，這不僅意味著德國銷往中國的商品比英國多四倍，而且說明中德貿易為德國創造了更多就業機會。如果英國繼續濫用「國家安全」概念，不與中國開展合作，美、德等國今後會佔據更大優勢，而英國在對華貿易上遲早會被邊緣化。

顧綺慧6月訪華，很大程度是為了告知中方，施紀賢的對華政策不會因工黨內鬥而改變。(AP)

然而，經貿合作需要雙方有誠意，也需要兩國領導人保持互信，但過去十多年來，英國幾任首相的對華政策都與此背道而馳。舉例來說，中俄兩國已確定了元首年度互訪機制，中國與德國領導人也經常往來，並在國際場合舉行雙邊接觸，這當然有助於推動兩國經貿關係發展。施紀賢今年1月對中國的訪問，是英國首相8年來首次訪華，上一次（2018年）到訪北京的還是保守黨女首相文翠珊(Theresa May)。英國政府的一些決策也缺乏事實根據，完全站不住腳。中國在倫敦買地建新大使館，繳付了全款，而且英國情報機構也確認，這不會損害英國國家安全，但英國政府一直從中阻撓，令這一項目拖了多年無法動工，至今仍在等待英國法院的裁決。今年3月，英國官方用國家安全作為理由，禁止中國風電企業明陽智能參與英國蘇格蘭一個海上風電項目，這顯然是毫無道理。政府用這種態度對待中國企業，怎麼可能幫英國公司打開中國市場？

中美關係走向平穩，令歐洲不再淡定

同樣，世界上很多國家都在審視中美關係走向平穩給她們帶來的影響。中美經貿協議的清單一公布，歐洲一些國家便不再淡定。中國購買幾百架波音客機，對空中巴士(Airbus)當然不是好消息；開放美國牛肉和雞肉進入中國市場，意味著歐盟國家的一部分農民要為自家產品尋找新客戶。掌握先進技術的荷蘭不能向中國出口光刻機，因為美國擁有「一票否決權」，同時歐洲又不生產先進晶片，歐盟國家該用甚麼與中國做利益交換呢？

中國向美國購買幾百架波音客機，對歐洲的空中巴士是不利消息。(Shutterstock)

其實，在製藥及高檔汽車等領域，歐盟國家和已經脫歐的英國仍具有一定的獨特優勢。但要向中國出售商品，需要尋求互利共贏，不能總用「國家安全」當說辭，限制中國企業參與當地業務。此外，如果在台灣、香港等核心問題上經常無視中國的立場，總想站在自己的立場上教訓中國，或者用縱容台獨勢力的小動作來滿足國內民粹政治的需要，那就必然會招致中方的嚴厲反制，無法讓本國產品參加中國市場的競爭。

在中美兩國找到競爭共存的路線圖之後，歐洲國家也需要對中歐關係作出新定位。歐盟內部一些人經常掛在嘴邊的一句話是「努力減少對中國的依賴」，這個說法的出發點就是把依賴中國當作一種危險，當事人並未意識到歐洲與中國只能共存。歐洲要嘗試擺脫中國，只會拖慢自己國家的發展進程。鑑於不同國家的歷史和現實造成歐洲大陸難以出現明確的共識，這更需要有遠見的政界人士把握大局，避免各種局限性，做出符合本國利益和歐洲廣泛利益的決策。今時今日，這樣的政治家到哪裏找啊？

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