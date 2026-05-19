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職場男士穿搭｜3大法則，讓人一秒聯想到行業
辦公室求生術

職場男士穿搭｜3大法則，讓人一秒聯想到行業

裳色．惜裳
Tiff Chan
裳色．惜裳
PHOTO:Germini, Massimo Dutti, Prada, Zara

　　修身西裝、窄褲管、尖頭令面皮鞋、logo皮帶…...還有手拿／夾在腋下的名牌文件包，這套男士美學大家應該不會陌生，它常見於需要「快速傳達專業及成功印象」以取得信任的行業，我留意到這個方程式多見於地產、保險、金融業的年青男士身上。

 

職場男士穿搭｜「一秒便聯想到行業」的3大穿搭法則：切忌太刻意

 

　　這種包裝的確曾經代表過有型光鮮體面（想想大概是廿年前了），為何今時今日仍然停留在舊時的成功學系統？因為香港男士從未被教育建立個人風格，年青輩也只能營造「印象中的成功人士」模樣了。看裝束大概知行業這種「一眼辨識感」沒有好壞對錯，但肯定是我們香港人都懂的情懷！

 

職場男士穿搭｜「一秒便聯想到行業」的3大穿搭法則：切忌太刻意

 

　　這不是關於服裝的價值，而是整體視覺訊號太密集！當每一個元素都想被看見「努力扮演成功人士」的味道就更濃。特別近幾年我們看到真正高階有位置的人，反而是往反方向走的。真正令人感到成熟、可信的人，整體會有一種穩定感，鮮明的行業感可以從幾個細微位調整：

 

1.    遠離貼身剪裁！

 

　　高級的輪廓從不是貼身展示身形，而是「鬆弛地合身」。尤其是恤衫及西褲，要稍微有空氣感，肩線自然、褲管有空間。現在的專業可靠感，是來自穩定與從容。

 

職場男士穿搭｜「一秒便聯想到行業」的3大穿搭法則：切忌太刻意

 

2.    減少光澤感！

 

　　不要把亮面誤認成貴價！尖頭亮皮鞋、絲滑西裝面料、金屬感很強的皮帶、gel感強的油頭，都有好努力展示自己，增加「來注意我」的信號。低光澤、霧面材質，讓人自然感覺到質感會更有可靠從容感；亮澤來自無大logo皮帶及皮鞋已經足夠。

 

職場男士穿搭｜「一秒便聯想到行業」的3大穿搭法則：切忌太刻意

 

3.    降低「成功元素」密度！

 

　　全身細節都在用力：髮型、西裝、錶、logo皮帶、亮面尖頭鞋、古龍水等每一樣都在大聲說：「相信我！我很專業很成功！」這樣反而適得其反！今時今日真正高階、滿經驗值的人是不需要這麼用力的！

 

職場男士穿搭｜「一秒便聯想到行業」的3大穿搭法則：切忌太刻意

 

　　畢竟現在大家真正欣賞的，已經不是努力看起來有經驗及成功，而是那種不需要刻意證明自己，仍然令人信服的狀態。

 

Tags:#職場#穿搭#形象#衣著#男士穿搭#行業#成功學#成功人士
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