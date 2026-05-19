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Tiffany Blue Box Cafe 重開｜7月進駐利園三期 米芝蓮一星餐廳Ando主廚Agustin Balbi主理
美食情報
米芝蓮

Tiffany Blue Box Cafe 重開｜7月進駐利園三期 米芝蓮一星餐廳Ando主廚Agustin Balbi主理

搵食地圖
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TEXT:Katty WuPHOTO:Blue Box Cafe

　　尖沙咀的Tiffany Blue Box Cafe於去年3月結業後，一直有傳會於港島區重開，近日終於落實，將會開設於Tiffany & Co.銅鑼灣利園全新的專門店內。新餐廳請來米芝蓮一星餐廳Ando主廚Agustin Balbi主理，供應All Day Breakfast、下午茶及單點菜式，更設有酒吧及私人包廂，網上已開放7月的訂位服務。

 

　　全新的Tiffany Blue Box Cafe以Tiffany Blue做設計主調，大大小小的Tiffany Box從天花不規則地吊下來，配合地板的彩色圓形圖案設計，既保留Tiffany的特色之餘，亦加添一點年輕活潑的感覺。

 

Tiffany Blue Box Cafe 重開｜7月進駐利園三期 米芝蓮一星餐廳Ando主廚Agustin Balbi主理

Tiffany Blue Box Cafe 重開｜7月進駐利園三期 米芝蓮一星餐廳Ando主廚Agustin Balbi主理

全新的Tiffany Blue Box Cafe當然以Tiffany Blue做設計主調，天花更吊滿Tiffany Box。

 

　　新餐廳請來米芝蓮一星餐廳Ando主廚Agustin Balbi主理，採用本地的食材及烹調方法，精心設計出一系列充滿日本特色的美食。訂位網站共有4款不同的選擇，包括早餐、下午茶、單點菜式及私人餐飲體驗。「早餐」於早上11時至9時供應，即是All Day Breakfast，套餐每位$328；下午茶於每日下午3時至5時45分供應，tea set每位$328；另外亦有單點menu，將會全日供應。

 

Tiffany Blue Box Cafe 重開｜7月進駐利園三期 米芝蓮一星餐廳Ando主廚Agustin Balbi主理

米芝蓮星級名廚廚Agustin Balbi

 

Tiffany Blue Box Cafe 重開｜7月進駐利園三期 米芝蓮一星餐廳Ando主廚Agustin Balbi主理

Tiffany Blue Box Cafe 重開｜7月進駐利園三期 米芝蓮一星餐廳Ando主廚Agustin Balbi主理

 

　　Blue Box Cafe內亦設有酒吧及私人宴會廳，後者最多可容納10人，日間最低消費$3,000，晚間$5,000。如果想在餐廳慶祝重要日子的話，留意自攜外來蛋糕會收每位$100的費用，自攜紅酒、白酒、氣泡酒，每瓶另收$350。

 

Tiffany Blue Box Cafe 重開｜7月進駐利園三期 米芝蓮一星餐廳Ando主廚Agustin Balbi主理

 

Blue Box Cafe

地址：銅鑼利園三期1樓101-109號舖

營業時間：11am-9pm

電話：2506 3438

訂位：https://www.sevenrooms.com/experiences/thetiffanyblueboxcafe

 

Tags:#美食情報#銅鑼灣美食#Tiffany#利園#Blue Box Cafe#新餐廳#熱話#米芝蓮
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