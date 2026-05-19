新渡輪首推Duffy與好友主題快船︱中環及迪士尼碼頭來回$200起＋百隻毛公仔陪坐打卡＋送紀念卡＋會員85折優惠

又多個去迪士尼樂園或酒店的理由！即日起至6月30日，新渡輪首推「Duffy 與好友主題快船」，只需約30分鐘即可由中環直達迪士尼碼頭。Fans於主題快船打卡冇停手，船內有超過100隻Duffy與好友和米奇毛公仔外，亦有蓋紀念章體驗。提提你，記得登船前換領Duffy與好友主題乘船紀念卡，另外凡購買來回船票的套餐可獲主題購物袋，「奇妙處處通」會員可享 85 折船票優惠。

逾百隻Duffy與好友和米奇水手造型公仔

對粉絲來說，為甚麼要搭新渡輪首推Duffy與好友主題快船，有咩咁吸引？「打卡」二字已經可以給你一個明確的答案，主題快船内外均設有Duffy與好友春日主題佈置，全船各處特別佈置了超過100隻Duffy與好友和米奇毛公仔！一眾迪士尼朋友毛公仔們換上可愛水手造型，超配合航線主題，此外船内更會播放Duffy與好友主題影片，全程陪伴 fans展開海上旅程。

送珍藏紀念卡＋集章體驗

新航線連接中環6號碼頭直達迪士尼碼頭，只需約30分鐘即可由港島直達香港迪士尼樂園度假區，但Fans應該會嫌太快，時間唔夠用！因為遊客於船上打卡之餘，將忙於船上收集主題印章，提提你，記得登船前於中環6號碼頭換領Duffy與好友主題乘船紀念卡，兩款不同設計將隨機派發，送完即止。如購買「Duffy與好友主題快船」來回船票的套餐，更可獲香港迪士尼樂園20周年奇妙派對「Duffy與好友購物袋」，數量有限，送完即止。新渡輪更同步推出限時Giveaway 抽獎活動，有機會贏取免費來回船票。

每日來回共4 班快船

去迪士尼樂園搭港鐵已經好方便，新航線班次有咩優勝之處？收費又如何？如果你打算入住香港迪士尼樂園酒店，其實都幾方便，一落船已經係酒店範圍，不用轉乘穿梭巴士往酒店，而且搭船有位坐是賣點，去程時不用人多迫港鐵，亦可沿途欣賞海上風光。

班次方面，主題快船設早晚各一班往返航次，分別由中環及迪士尼碼頭開出。首班船於早上10時從中環出發，或者乘坐晚上7時45分專程入迪士尼樂園欣賞煙花，回程則有9時30分從迪士尼碼頭出發的航班回中環，或早上班次11時30分方便酒店客check out後離開。

「奇妙處處通」會員85折

凡持有有效香港迪士尼樂園門票或酒店住宿預訂憑證之旅客即可訂購船票 ；而香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會員及樂園員工（全職和兼職演藝人員以及持有有效員工證的華特迪士尼幻想工程師），購買船票更可尊享 85 折優惠！

新渡輪提供多款票價與優惠套餐組合以供選擇。

五大精選優惠套餐組合：

套餐1 套餐2 套餐3^ 套餐4^ 套餐5^ 收費為港幣$279起, 包含午餐或晚餐套餐及小食（1位）及「Duffy與好友主題快船」單程票 收費為港幣$660起, 包含大街餐廳由Coca-Cola®呈獻 - Duffy與好友下午茶（1份）及「Duffy與好友主題快船」單程票（2張） 收費為港幣$710起, 包含香港迪士尼樂園1日標準門票一張及「Duffy與好友主題快船」單程票 收費為港幣$810起, 包含香港迪士尼樂園1日標準門票一張及「Duffy與好友主題快船」來回船票 收費為港幣$1,080起, 包含香港迪士尼樂園1日標準門票一張、香港迪士尼樂園美食餐券一張及「Duffy與好友主題快船」單程票

「Duffy與好友主題快船」航線詳情

日期：即日起至2026年6月30日

航線：中環6號碼頭來往迪士尼碼頭

航行時間：約30分鐘

中環6號碼頭啟航時間：早上10時及晚上7時45分

迪士尼碼頭啟航時間：早上11時30分及晚上9時30分*

票價︰單程船票 每位 $100（平日）/ $120（週末及公眾假期）、來回船票 每位 $200（平日）/ $240（週末及公眾假期）

註：晚上9時30分由迪士尼碼頭開出之航班或因「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」的演出時間而有所變動。

新渡輪官方網站︰https://www.sunferryplus.com/zh-HK/

購票套票平台︰Global 2、Trip.com、携程、Klook及Hopetrip