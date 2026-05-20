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黃仁勳上的尾班車
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黃仁勳上的尾班車

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　5月13日黃仁勳在阿拉斯加機場，臨尾上了美國空軍一號，與美國總統特朗普同機飛往北京。為甚麼黃仁勳要借美國空軍一號在阿拉斯加停機加油時上機？

 

　　此中反映了美國白宮之內的宮鬥，亦反映了特朗普看似是可以一言堂的霸主，但其實是無爪螃蜞。

 

　　美國政府分成兩大派，國務院的商務部是堅決反華派，贊成與華徹底脫勾。在芯片上，最好是一片不售，但矽谷的CEO們則極希望美政府可以處處開綠燈，因為沒有了中國的供應鏈，就無零件（包括稀土），亦沒有了中國的市場。

 

波音叫苦，6年全無中國訂單

 

　　波音(US.BA)已在過往6年全無中國的飛機訂單，其CEO已坦言，美國政府不作政治攬單，波音可以破產咁滯。美光(US.MU)受到美政府在限與華在半導體生產上的限制，但仍投了43億美元在西安的廠房。蘋果(US.AAPL)手機在印度廠的產品合格率僅85%，在蘇州廠的產品合格率則99%。

 

　　美國國務院商務部定出制華文件是不花錢，但商家則可以蝕入肉。兩派互爭，特朗普是個商人，會睇財務報表，但就夾在中間，怎好？

 

　　今次特朗普訪華，芯片肯定是上枱主菜之一，如果美國芯片業的四大巨頭之一英偉達(US.NVDA)不出席，即是特朗普來華的誠意不足，點好，於是用了招暗渡陳倉。

 

　　出發前5月12日公布的16位華爾街巨子，是沒有了英偉達行政總裁黃仁勳，白宮的商務部安心了，但特朗普暗電黃仁勳叫他在阿拉斯加上機。黃一上機就是生米成熟飯，美商務部只好吹啤啤。

 

　　黃仁勳跟中國的關係並不好，因為他在2020年收購一家中國半導體企業時，是應承了中方，在6年之內要供應中國GPU的。但2022年美方施壓，全面停芯片輸華，黃仁勳就成違約人，要罰數十億美元，中國亦喊停買H200。

 

AI競爭白熱化，芯片甚重要

 

　　DeepSeek V4用上華為/寒武紀芯片取代英偉達芯片，但今時中美在AI賽道上爭分奪秒，愈多勁AI芯片，GPU就愈好，不然阿里巴巴(09988)也不會暗入英偉達芯片。

 

　　黃仁勳在中國官方是個無誠信人，但一回到美國，就可能受美國務院的拷問。可能因此黃仁勳在北京時，在民間高度博出鏡，可能就是跟阿爺表忠心，都係自家人。畢竟，只要阿爺不嚴限H200的走私入口，那個官樣文件的10家中企，每家只可買7.5萬片芯片的限額，是可以無限量地提升的。

 

　　黃仁勳被插上空軍一號後，英偉達發表了個很簡單的聲明，重點是：「公司會配合美國政府的貿易政策。」一句都無提芯片這個敏感名詞，也沒有表現出是pro商務部還是pro商家。

 

　　大丈夫為公司能屈能伸，黃仁勳你好嘢。

 

中美貿易脫勾勿看得太絕對

 

　　就黃仁勳臨尾上機事，建議大家不要將媒體上的中美貿易脫勾事看得太絕對。畢竟，在資本主義制度下，資本家才是最重要的舵手，這對港股是有些啟示的。

 

　　華泰證券指出，當前港股仍面臨兩大外部考驗。一方面，原油供給衝擊的影響接近集中釋放臨界點；另一方面，通脹預期推升全球國債利率，且貨幣政策應對供給衝擊具有局限性。而在內部，南向資金倉位依然需要出清。該行建議以盈利端確定性應對估值和流動性逆風，沿現金流確定性與產業趨勢確定性兩條主線布局。

 

黃仁勳上的尾班車

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黃仁勳上的尾班車

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#黃仁勳#美國空軍一號#唐納德·特朗普#白宮#波音#美光科技#蘋果公司#美國商務部#華爾街#英偉達#華為#寒武紀科技#中美貿易#資本主義#石油供應#人工智能#芯片行業
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