網上投資騙案｜54歲電腦技術員，被誘騙投資「穩賺基金」，5日損失逾$100萬

過去一星期，警方共接獲超過110宗網上投資騙案，總損失逾8,000萬港元！一名受害人收到白撞訊息，被誘騙投資「穩賺基金」，最終5日內損失超過100萬港元。

近日，一名54歲電腦技術員收到白撞WhatsApp訊息，對方自稱「投資專家」誘騙受害人投資穩賺基金，並發送假投資平台連結給受害人註冊帳號。受害人剛開始的時候轉賬10萬港元到騙徒指定的銀行戶口，之後因為見到假平台的「基金」持續上升，加上曾成功提現1萬港元，於是信心大增。

受害人於5日內分18次轉賬至騙徒指定户口，最後想提現時騙徒便失聯，向家人求助始知受騙，最終損失逾100萬港元！其實所謂的「公益基金」、「醫療援助」、「山區扶貧」，以及升幅數字，全部都是騙徒寫好的劇本。

守網者提醒市民：

● 切勿點擊或登入不明投資連結

● 不要輕信「穩賺」，小額提現成功只是誘餌，勿被誤導

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）