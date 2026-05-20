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網上投資騙案｜54歲電腦技術員，被誘騙投資「穩賺基金」，5日損失逾$100萬
理財智慧

網上投資騙案｜54歲電腦技術員，被誘騙投資「穩賺基金」，5日損失逾$100萬

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　過去一星期，警方共接獲超過110宗網上投資騙案，總損失逾8,000萬港元！一名受害人收到白撞訊息，被誘騙投資「穩賺基金」，最終5日內損失超過100萬港元。

 

　　近日，一名54歲電腦技術員收到白撞WhatsApp訊息，對方自稱「投資專家」誘騙受害人投資穩賺基金，並發送假投資平台連結給受害人註冊帳號。受害人剛開始的時候轉賬10萬港元到騙徒指定的銀行戶口，之後因為見到假平台的「基金」持續上升，加上曾成功提現1萬港元，於是信心大增。

 

　　受害人於5日內分18次轉賬至騙徒指定户口，最後想提現時騙徒便失聯，向家人求助始知受騙，最終損失逾100萬港元！其實所謂的「公益基金」、「醫療援助」、「山區扶貧」，以及升幅數字，全部都是騙徒寫好的劇本。

 

　　守網者提醒市民：

 

　　●    切勿點擊或登入不明投資連結

　　●    不要輕信「穩賺」，小額提現成功只是誘餌，勿被誤導

 

網上投資騙案｜54歲電腦技術員，被誘騙投資「穩賺基金」，5日損失逾$100萬

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#騙案#守網者#網上投資騙案#白撞訊息#投資專家#理財智慧#熱話#理財#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#內幕消息#基金穩賺#假連結
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