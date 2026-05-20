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無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展
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無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:無印良品

　　為慶祝無印良品25周年，無印良品即日起品牌於皇室堡旗艦店舉行「與無印良品生活的25年」展外，更推出全新口味限定美食——雪糕撻及爆谷系列，將皇牌產品美食滋味帶回家。MUJI app會員凡於皇室堡店內或Café&Meal MUJI 消費淨值滿$250，即可換領周年限定帆布袋一個，另可參與限定印章紀念卡體驗、換領限定貼紙活動。

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

 

　　即日起至7月26日，無印良品將於皇室堡旗艦店舉辦「與無印良品生活的25年」展，精選25件經典商品，讓顧客回顧品牌25年來設計好物。

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

無印良品皇室堡店舉行「與無印良品生活的 25 年 」展 

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

無印良品皇室堡店舉行「與無印良品生活的 25 年 」展

 

　　始終美食還是最吸引大家的眼球，無印良品香港特別推出兩款全新限定美食商品 ——「雪糕撻」及「爆谷系列」，以美食慶祝這個重要日子。「雪糕撻」由香港本地製造，選用港式撻皮配搭不同口味雪糕，口感層次分明。系列包括香港備受喜愛的經典口味。奶茶雪糕撻配港式撻皮，茶香奶滑，層次感豐富，而椰奶雪糕撻椰香滿滿，蛋黃雪糕撻最接近傳統蛋撻口味，焦糖雪糕撻多了一份焦香甜味。周年限定雪糕撻系列 ($48/盒，每盒2個)於無印良品香港全線實體店舖發售，不包括無印良品澳門威尼斯人分店。
 

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

奶茶雪糕撻

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

椰奶雪糕撻

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

蛋黃雪糕撻

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

焦糖雪糕撻

 

　　爆谷系列提供三款全新限定口味，抹茶牛奶味爆谷以暢銷商品即沖宇治抹茶牛奶為藍本，酥脆爆谷配搭濃郁的抹茶牛奶風味口感細膩，風味十足。柚子柑橘糖味爆谷香甜清新，牛油雞肉咖喱味爆谷有濃郁的咖喱風味。周年限定爆谷每包$18/包，於無印良品香港全線實體店舖發售，包括無印良品澳門威尼斯人分店。

 

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

抹茶牛奶味爆谷
 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

柚子柑橘糖味爆谷
 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

牛油雞肉咖喱味爆谷

 

無印良品皇室堡店限定禮遇

 

禮遇一：周年限定帆布袋換領活動（只限MUJI app會員）

 

　　於5月15日至31日期間，MUJI app會員於無印良品皇室堡店內或Café&Meal MUJI 消費淨值滿$250，即可換領周年限定帆布袋一個。數量有限，送完即止。

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

 

禮遇二：周年限定印章紀念卡體驗活動

 

　　於5月15日至7月26日期間，任何顧客親臨展區內3個指定印章站並集齊印章，即可製作出一張周年限定紀念卡。名額有限，先到先得，送完即止。

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

 

禮遇三：周年限定貼紙換領活動

 

　　於5月15日至7月26日期間，任何顧客參觀展後填寫一份問卷，即可換領限定貼紙一張。數量有限，送完即止。

 

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻＋咖喱味爆谷＋送帆布袋貼紙＋印章紀念卡體驗＋主題回顧展

 

「與無印良品生活的25年」展覽

日期： 2026年5月15日 至 7月26日

時間： 11am-9:30pm

地點： 無印良品皇室堡

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot deals#美食情報#無印良品#銅鑼灣#皇室堡
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