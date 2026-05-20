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跨境營銷｜北美澳洲市場升溫，中國品牌迎第二增長曲線
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跨境營銷｜北美澳洲市場升溫，中國品牌迎第二增長曲線

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略

　　在東南亞流量紅利逐漸見頂、跨境競爭持續加劇的背景下，中國品牌正加速轉向更成熟的市場——北美與澳洲。與早期依賴平台流量和價格優勢的出海模式不同，這一輪出海更加注重品牌建設、本地化運營及長期價值，成為企業新的「第二增長曲線」。

 

跨境營銷｜北美與澳洲市場升溫，中國品牌出海進入第二增長曲線

 

從「流量紅利」到「市場深耕」

 

　　過去幾年，中國品牌出海多以東南亞為起點，依託電商平台實現快速放量。然而，隨著用戶增長趨緩與競爭加劇，單純依靠低價和投放已難以支撐持續增長。

 

　　相比之下，加拿大與澳洲市場雖然進入門檻更高，但具備更穩定的消費能力與更成熟的商業環境。尤其是兩地華人群體基數龐大，在語言、文化與消費習慣上形成天然過度，使中國品牌能夠以較低成本完成「第一步滲透」。但值得注意的是，這類市場並不缺產品，缺的是「有認知、有記憶點的品牌」。因此，出海邏輯也從「先賣貨」逐漸轉向「先建立品牌」。

 

跨境營銷｜北美與澳洲市場升溫，中國品牌出海進入第二增長曲線

 

消費升級驅動品牌化競爭

 

　　北美與澳洲消費者的決策邏輯，正在從功能導向轉向價值導向。他們不僅關注產品本身，更看重品牌所傳遞的生活方式、文化表達以及可持續理念。

 

跨境營銷｜北美與澳洲市場升溫，中國品牌出海進入第二增長曲線

 

　　這對中國品牌提出了更高要求，不僅要「做得好」，還要「講得好」。無論是產品設計、包裝語言，還是品牌故事與內容表達，都需要完成從「製造思維」向「品牌思維」的轉變。在這一過程中，內容平台與本地KOL成為重要抓手。通過真實使用場景與生活化表達，品牌得以快速建立信任，並逐步從華人圈層向主流消費群體擴展。

 

管道重構：「線上+線下」協同成關鍵

 

　　與單一電商驅動不同，北美與澳洲市場更強調全管道佈局能力。線上流量固然重要，但線下觸點依然是建立信任與轉化的重要環節。以加拿大為例，愈來愈多中國品牌開始佈局本地餐廳、亞洲超市及主流零售體系，通過高頻消費場景提升品牌曝光與轉化效率。同時，線上內容種草與線下體驗消費形成聯動，構建更完整的消費閉環。這種「線上+線下」的協同模式，不僅提升轉化效率，也有助於品牌從區域性市場走向更廣泛的主流市場，實現長期增長。

 

跨境營銷｜北美與澳洲市場升溫，中國品牌出海進入第二增長曲線

 

從單點突破到系統能力競爭

 

　　當前出海競爭的核心，已不再是單一管道或單次爆款，而是系統化能力的比拼——包括管道整合、內容運營、供應鏈回應以及本地資源調度能力。在這一趨勢下，借助本地化服務平台實現資源整合，正成為愈來愈多品牌的選擇。像我們紅萌出海這類深耕北美市場的服務平台，依託覆蓋餐飲、商超、酒店及內容生態的本地網路，為品牌提供從管道進入、內容傳播到終端轉化的一體化支持。通過打通線上達人資源與線下消費場景，幫助品牌更高效地完成從「曝光」到「成交」的轉化路徑。

 

　　當出海進入「深水區」，誰能率先完成從產品輸出到品牌輸出的轉變，誰就更有可能在全球市場中佔據一席之地。

 

跨境營銷｜北美與澳洲市場升溫，中國品牌出海進入第二增長曲線

 

Tags:#北美#澳洲#中國品牌#出海#第二增長曲線#品牌建設#本地化運營#長期價值#品牌思維#數碼轉型#數碼營銷#跨境營銷#營銷策略#銷售#消費
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