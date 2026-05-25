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用音樂證明，那裡有好聲音 全球音樂出口第三大國：瑞典
數碼創科

用音樂證明，那裡有好聲音 全球音樂出口第三大國：瑞典

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　瑞典人口只有約 1000 萬，卻是全球音樂出口第三大國（僅次於美國和英國），人均音樂出口量更是世界第一。它是少數幾個「音樂淨出口國」（出口多於進口）之一，瑞典詞曲作者和製作人長期主宰 Billboard 排行榜，瑞典音樂人一代接一代地培育出才華橫溢的藝術家。
他們不僅在本土扎根，更透過互聯網和社交媒體，將音樂與文化影響力擴散至全世界。特別是在Y2K美學復興的浪潮中，這種影響力變得前所未有地強大，深刻改變了全球年輕人的音樂品味與審美趨向。

 

用音樂證明，那裡有好聲音 全球音樂出口第三大國：瑞典

 

　　從 ABBA 到 Max Martin（為 Britney Spears、Taylor Swift 等寫出大量冠軍曲）、Avicii、Zara Larsson、Yung Lean 等，音樂影響力驚人。

 

用音樂證明，那裡有好聲音 全球音樂出口第三大國：瑞典

Avicii 早年在韓國「Ultra Music Festival」的表演

 

　　Spotify 也是瑞典的。 它由 Daniel Ek 和 Martin Lorentzon 於 2006 年在斯德哥爾摩創立，總部也設在那裡。Spotify 不僅是瑞典音樂產業的驕傲，更是全球串流音樂的龍頭，進一步強化了瑞典在音樂生態中的影響力。

 

用音樂證明，那裡有好聲音 全球音樂出口第三大國：瑞典

 

　　為甚麼瑞典有好聲音? 音樂事業這麼發達？

 

　　瑞典人英語流利，容易吸收英美流行音樂並反向輸出。國內市場小，迫使音樂人一開始就瞄準國際。瑞典文化重視分享成功，前輩常提攜後進。

 

　　1970 年代ABBA是轉折點：1974年，這支由兩對夫妻組成的四人樂團以《Waterloo》奪下歐洲歌唱大賽冠軍，隨即風靡全球。他們的全球成功建立出口藍圖，證明小國也能征服世界市場。

 

用音樂證明，那裡有好聲音 全球音樂出口第三大國：瑞典

70年代的「ABBA」

 

　　1990 年代，Denniz Pop 和 Cheiron Studios 開創「瑞典 Hit Factory」模式，發展出高效、專業的流行歌曲寫作公式（強旋律 + 情感 + 現代製作）。形成緊密的音樂產業集群：詞曲作者、製作人、唱片公司互相合作、師徒傳承，形成「Swedish Pop Mafia」般的生態。

 

　　進入21世紀，瑞典音樂的風格更加多元且前衛。Yung Lean（本名Jonatan Leandoer Håstad）便是典型代表。這位出生於1996年的瑞典饒舌歌手，2010年代初期透過SoundCloud平台嶄露頭角。
他打造的Cloud Rap風格，融合迷幻、憂鬱的電子音色與自白式歌詞，迅速在網路社群中傳播。Yung Lean的音樂不像傳統主流Rapper那般張揚，反而充滿疏離感與夢幻氛圍，成為早期病毒式傳播的典範。

 

用音樂證明，那裡有好聲音 全球音樂出口第三大國：瑞典

瑞典Rapper Yung Lean的music video《STORM》

 

　　當時的他還只是個青少年，卻已透過互聯網直接觸達全球聽眾，突破了傳統唱片公司的把關機制。

 

　　哪有好聲音？答案很簡單——到處都是。

 

　　瑞典用音樂證明：人才的培育無需龐大人口，只需合適的土壤與傳播管道。互聯網TikTok時代，這種影響力跨越海洋，真正實現全球村的音樂共鳴。

Tags:#音樂產業#瑞典#音樂出口#告示牌排行榜#Spotify#斯德哥爾摩#流行音樂#音樂串流#Y2K 美學#瑞典暢銷工廠#迷幻饒舌#SoundCloud#ABBA#Yung Lean#Avicii#Max Martin#Zara Larsson
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