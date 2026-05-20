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上日和大家分享過，我的姊妹Lucy近期把資金轉移至美股，暫時來說，收穫真的不錯。當日我和她談過個人的投資後，話題其實轉了去強積金。
理財智慧
股市動向

強積金投資，大中華基金跑贏中國基金

女子愛財
唐德玲
女子愛財

　　上日和大家分享過，我的姊妹Lucy近期把資金轉移至美股，暫時來說，收穫真的不錯。當日我和她談過個人的投資後，話題其實轉了去強積金。

 

　　同樣地，Lucy把七成資產分配至北美股票基金，所以，成績也十分出色。只不過，她仍然保留三成資產在中國基金。但她發現，她的中國基金表現遠遠落後她朋友揀的大中華基金，她感到有點不是味兒。

 

　　「中美是兩大經濟體，我的強積金又是長線投資，所以我在很早以前已經把所有強積金投資都放在中國基金和北美基金。到了前幾年，當我確定美股長升長有之後，就把比例改成七三，只放三成在中國基金，其餘七成都放在北美基金！最近我和一位姊妹談起強積金投資，她和我剛好相反，即是把三成資金放在北美，把七成資金放在大中華基金。她告訴我，她的強積金已經累積升了一倍，比我的還要好。原來，單是今年首4個月，她買的大中華基金已經升了一成六，而我的中國基金只升了一成左右！」Lucy細說她的強積金經驗。

 

　　「完全有可能呀！妳知道原因嗎？」

 

　　「我估計，因為台股的表現更勝中國股市？」Lucy說。

 

　　「對呀！台股近年的表現非常出色，主要也是因為AI熱潮，有不少台股都受惠，最明顯就是台積電，而台灣加權指數也創了新高。如果只是中國基金，一般都不會買台股的，所以，表現落後於大中華基金也是合理的。」

 

強積金投資，大中華基金跑贏中國基金

台積電受惠AI熱潮而股價大升，帶挈台灣加權指數破頂。(Shutterstock)

 

　　「我之前沒有考慮這點呢！但現實上，我的強積金受託人也好像沒有提供大中華基金的選項，而早期我又不太看好台灣，所以就沒有想到要揀大中華基金。 」

 

　　「對呀！在強積金的市場上，有些受託人只提供中國基金，而沒有大中華基金。如果要揀包括台股的基金，就要揀亞洲股票基金了。其實，幸好妳沒有揀指數基金，如果妳的中國基金是選了一些指數基金，表現可能更落後呢！」

 

　　「指數基金？啊，我又沒有留意呢！」

 

　　「據我了解，近年絕大部分強積金受託人，在每個主要市場中，除了提供主動揀股的基金外，也會提供一隻被動型的指數基金供成員選擇。指數基金的好處是收費較便宜，因為基金經理不用自己揀股，只須跟隨某指數的成分股買賣便可。只要整體大市上升，該基金就可以跟隨。長線來說，根據一些投資研究，這種投資方法是不遜於主動揀股的基金呢！所以，近年ETF（Exchange Traded Funds，交易所買賣基金，即指數基金的另一叫法）便大行其道。」

 

　　「主要因為這些指數不及主動揀股基金那麼靈活？」

 

　　「是的，因為要轉換成分股是需要定時定候，也要符合很多原則的，妳有留意恒指服務公司如何更換成分股嗎？」

 

　　「有呀，好像是每季一次嘛！」

 

　　「對呀，但如果是主動管理的基金，就不用等一季才變更股票了！回說大中華基金與中國基金，又或者港股基金，我個人認為，大中華基金涵蓋三個地區最優質的股票，長遠應該是較好的選項呢！」

 

　　「那麼，如果我想買大中華基金，可以怎辦？」

 

　　「唯一方法就是『轉會』了！」

 

　　「『轉會』？」

 

　　「我的意思是，透過強積金自由行，把自己供的那部分，轉去有提供大中華基金的受託人。而妳僱主那部分，就要等強積金全自由行實施之後才可以轉了！」

 

　　「嗯，這樣嘛，幾時有可以全自由行？」

 

　　「我不知道，但強積金對沖已經取消了，我相信，未來一兩年內，或有機會實現的。如果妳等不及，為了享受台股的升幅，僱主部分的中國基金，就只好轉去亞洲股票基金了！」

 

　　「啊，惟有這樣吧！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

Tags:#女子愛財#強積金#MPF#投資#大中華基金#中國基金#股票市場#美股#北美股票基金#台灣股市#人工智能熱潮#台積電#台灣加權指數#指數基金#交易所買賣基金#ETF#恒生指數#強積金自由行#強積金全面自由行#強積金對沖
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