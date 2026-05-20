GLOBAL Wednesday｜SpaceX最快今日公布招股書 | 30年期美債孳息率創2007年以來新高 | 前瞻英偉達業績

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

30年期美國國債孳息率一度升穿約5.19%，創自2007年金融危機前夕以來新高，接近19年高位，隨後徘徊在約5.18%水平。市場目前預計聯儲局在2026年底前加息的機率已超過80%。花旗稱交易員正將孳息率新目標鎖定在5.5%。 對於利率走向和目標孳息率，專家又有乜睇法？

SpaceX在IPO前實行1拆5的股票拆分，據報公司已選定於納斯達克上市，目標最快本周三公開招股書，隨後於6月4日啟動上市路演，並最早於6月12日正式掛牌交易。CEO馬斯克表示不會出售任何股份。作為史上最大規模IPO，SpaceX上市會否抽乾港美股流動性？

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