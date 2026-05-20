歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【林本利專訪】港股逢「七」必升，靜候溝貨時機，勿高追寧德時代 #林本利 （繁體字幕）
肝臟健康|43歲男不吃肥肉炸物，竟患重度脂肪肝，醫生揭2大危...
醫學通識 健康解「迷」

肝臟健康|43歲男不吃肥肉炸物，竟患重度脂肪肝，醫生揭2大危...
澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 : 羅勒葉伴加大拿象拔蚌...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 : 羅勒葉伴加大拿象拔蚌...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
普京於5月19至20日訪華，他抵達北京下機後，面對中國的歡迎儀式雖展示笑容，但明顯心事重重。就在他訪華之前數天，俄羅斯多地包括權力核心所在的首都莫斯科，冷不妨遭到烏克蘭上千架自殺式FPV無人機大規模空襲，這些無人機多落在莫斯科煉油廠附近地區，民宅也受到損毀，釀成民眾傷亡，不僅克里姆林宮震驚，全球也感意外。俄烏和平談判如何走下去？
國際評論

無人機托起烏克蘭，俄烏戰事添變數

容我世說
張翠容
容我世說

　　普京於5月19至20日訪華，他抵達北京下機後，面對中國的歡迎儀式雖展示笑容，但明顯心事重重。就在他訪華之前數天，俄羅斯多地包括權力核心所在的首都莫斯科，冷不妨遭到烏克蘭上千架自殺式FPV無人機大規模空襲，這些無人機多落在莫斯科煉油廠附近地區，民宅也受到損毀，釀成民眾傷亡，不僅克里姆林宮震驚，全球也感意外。俄烏和平談判如何走下去？

 

　　俄烏這場不對等戰爭，尤如大衛對歌利亞，卻竟已打了剛超過4年之久。今次烏克蘭對莫斯科的襲擊，總統澤連斯基稱乃是要報復俄羅斯早前空襲基輔民宅地區。就這樣你來我往，戰事沒完沒了。不過，最引起外界興趣的是，烏克蘭的無人機威力是怎樣橫空出世的？

 

無人機托起烏克蘭，俄烏戰事添變數

普京抵達北京時雖展示笑容，但難掩心事重重。(AP)

 

　　雖然烏克蘭的無人機技術可能還無法與西方高端無人機相媲美，但其進步卻毋庸置疑。儘管身處戰亂和受著持續不斷的壓力，該國似乎仍在快速創新、製造和部署高效的無人機技術。人們因此非常好奇，這是戰前的技術實力、外部援助、戰場適應能力，還是迫於無奈？

 

　　在2022年俄烏開打之前，我曾數度採訪烏克蘭，其中一次是在俄羅斯拿下克里米亞不久，基輔的獨立廣場爆發廣場革命，反俄的各派人士湧到廣場作長時期駐紮抗爭，當中有前軍人和民兵組織，和他們閒談間，得知烏克蘭在航空航太領域上一直不是個落後國家，或許當時略顯落後，但至少她曾經是一個能夠自主生產先進渦輪扇發動機、噴射運輸機和航太運載火箭的國家。

 

　　可能大家都忘記了，蘇聯時期，烏克蘭是蘇聯政府重要的科研和軍工生產中心之一，並集中了蘇聯頂尖的航太研發機構。其實，只要熟悉東歐地區，都知道東歐多國都對STEM（科學、技術、工程和數學）領域趨之若鶩，這包括烏克蘭。不說不知，烏克蘭擁有大量電腦科學和工程專業畢業生，雖然大部分到了西方工作，但當國家面對戰爭，有不少義無反顧回國救亡。因此，烏克蘭能夠快速拓展無人機技術也就不足為奇了。

 

無人機托起烏克蘭，俄烏戰事添變數

烏克蘭擁有大量電腦科學和工程專業畢業生，所以能夠快速拓展無人機技術。(AP)

 

　　事實上，俄烏衝突始於2014年，而烏克蘭在頓巴斯前線經歷了長達8年的低強度戰爭，並從中汲取了許多關於如何運用無人機的寶貴經驗。因此，當2022年局勢升級，俄羅斯加強襲擊力度時，烏克蘭已經擁有一支訓練有素的無人機操作員隊伍，並且可以迅速招募新的、精通技術的人員來擴充隊伍，而且當時商業無人機已變得更便宜，在市場上更容易獲得，改裝過後便可變成臨時武器，投入戰場作緊急應付手段。

 

　　換言之，戰事開始時，在正規軍力與傳統軍事武器相對匱乏，烏克蘭資金又異常緊張，特別是美國暫停供應軍火，而歐盟又無法提供足夠的替代品下，無人機無疑是個最佳的權宜之計，遠距離攻擊俄羅斯目標。

 

　　不過，FPV無人機最初乃是民兵、平民和志願者等在戰事吃緊時被迫在各省各地湊成的非正規軍事單位，所引用的臨時防禦系統，後來公私協力對FPV無人機進行去中心化生產，打破大型軍工廠模式，並建立出極具彈性的戰時生產鏈，使產量可大幅增加，從零到年產400萬至450萬架之多。

 

無人機托起烏克蘭，俄烏戰事添變數

烏克蘭製造的FPV無人機，每年可生產400萬至450萬架。(AP)

 

　　現在烏克蘭的無人機產業更企圖向外擴展，例如與德國和芬蘭等歐洲盟友在海外合資設廠，以獲取先進技術，並尋求和美國在無人機技術上的合作。與此同時，烏克蘭積極推動無人機出口海外作軍費來源。

 

　　 如此看來，俄烏戰事會否長期化？這對整個歐亞大陸的地緣政治又將帶來怎樣的挑戰？

Tags:#容我世說#大國博弈#俄烏戰爭#無人機#普京#烏克蘭#俄羅斯#莫斯科#克里姆林宮#澤連斯基#基輔#蘇聯#東歐#歐洲#STEM#FPV無人機#軍事技術#航空航天#軍工產業
Add a comment ...Add a comment ...
再見UFO——美國解密不明異常現象檔案玄機
更多容我世說文章
再見UFO——美國解密不明異常現象檔案玄機

投票區

牛頭角的士奪命車禍
279
|
1

你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？

應該
95%
不應該
4%
無意見
1%
投票期：2026-05-18 ~ 2026-06-18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處