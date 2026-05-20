無人機托起烏克蘭，俄烏戰事添變數

普京於5月19至20日訪華，他抵達北京下機後，面對中國的歡迎儀式雖展示笑容，但明顯心事重重。就在他訪華之前數天，俄羅斯多地包括權力核心所在的首都莫斯科，冷不妨遭到烏克蘭上千架自殺式FPV無人機大規模空襲，這些無人機多落在莫斯科煉油廠附近地區，民宅也受到損毀，釀成民眾傷亡，不僅克里姆林宮震驚，全球也感意外。俄烏和平談判如何走下去？

俄烏這場不對等戰爭，尤如大衛對歌利亞，卻竟已打了剛超過4年之久。今次烏克蘭對莫斯科的襲擊，總統澤連斯基稱乃是要報復俄羅斯早前空襲基輔民宅地區。就這樣你來我往，戰事沒完沒了。不過，最引起外界興趣的是，烏克蘭的無人機威力是怎樣橫空出世的？

普京抵達北京時雖展示笑容，但難掩心事重重。(AP)

雖然烏克蘭的無人機技術可能還無法與西方高端無人機相媲美，但其進步卻毋庸置疑。儘管身處戰亂和受著持續不斷的壓力，該國似乎仍在快速創新、製造和部署高效的無人機技術。人們因此非常好奇，這是戰前的技術實力、外部援助、戰場適應能力，還是迫於無奈？

在2022年俄烏開打之前，我曾數度採訪烏克蘭，其中一次是在俄羅斯拿下克里米亞不久，基輔的獨立廣場爆發廣場革命，反俄的各派人士湧到廣場作長時期駐紮抗爭，當中有前軍人和民兵組織，和他們閒談間，得知烏克蘭在航空航太領域上一直不是個落後國家，或許當時略顯落後，但至少她曾經是一個能夠自主生產先進渦輪扇發動機、噴射運輸機和航太運載火箭的國家。

可能大家都忘記了，蘇聯時期，烏克蘭是蘇聯政府重要的科研和軍工生產中心之一，並集中了蘇聯頂尖的航太研發機構。其實，只要熟悉東歐地區，都知道東歐多國都對STEM（科學、技術、工程和數學）領域趨之若鶩，這包括烏克蘭。不說不知，烏克蘭擁有大量電腦科學和工程專業畢業生，雖然大部分到了西方工作，但當國家面對戰爭，有不少義無反顧回國救亡。因此，烏克蘭能夠快速拓展無人機技術也就不足為奇了。

烏克蘭擁有大量電腦科學和工程專業畢業生，所以能夠快速拓展無人機技術。(AP)

事實上，俄烏衝突始於2014年，而烏克蘭在頓巴斯前線經歷了長達8年的低強度戰爭，並從中汲取了許多關於如何運用無人機的寶貴經驗。因此，當2022年局勢升級，俄羅斯加強襲擊力度時，烏克蘭已經擁有一支訓練有素的無人機操作員隊伍，並且可以迅速招募新的、精通技術的人員來擴充隊伍，而且當時商業無人機已變得更便宜，在市場上更容易獲得，改裝過後便可變成臨時武器，投入戰場作緊急應付手段。

換言之，戰事開始時，在正規軍力與傳統軍事武器相對匱乏，烏克蘭資金又異常緊張，特別是美國暫停供應軍火，而歐盟又無法提供足夠的替代品下，無人機無疑是個最佳的權宜之計，遠距離攻擊俄羅斯目標。

不過，FPV無人機最初乃是民兵、平民和志願者等在戰事吃緊時被迫在各省各地湊成的非正規軍事單位，所引用的臨時防禦系統，後來公私協力對FPV無人機進行去中心化生產，打破大型軍工廠模式，並建立出極具彈性的戰時生產鏈，使產量可大幅增加，從零到年產400萬至450萬架之多。

烏克蘭製造的FPV無人機，每年可生產400萬至450萬架。(AP)

現在烏克蘭的無人機產業更企圖向外擴展，例如與德國和芬蘭等歐洲盟友在海外合資設廠，以獲取先進技術，並尋求和美國在無人機技術上的合作。與此同時，烏克蘭積極推動無人機出口海外作軍費來源。

如此看來，俄烏戰事會否長期化？這對整個歐亞大陸的地緣政治又將帶來怎樣的挑戰？