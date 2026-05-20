世界盃2026︱adidas首推主場寵物球衣＋毛孩熱捧阿根廷＋日本國家隊應援

同毛孩一齊睇世界盃！adidas首次將世界盃四個指定國家隊的經典主場球衣造型，延伸至寵物系列，球迷與毛孩齊穿上與國家隊相配的顏色，人寵齊撑應援心愛的國家隊，慶祝入波勝利時刻。系列包括墨西哥、哥倫比亞、阿根廷以及日本主場寵物球衣，香港市場會發售阿根廷以及日本國家隊主場寵物球衣，各位球迷兼寵物主人不可錯過！

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是次FIFA世界盃26TM主場球衣寵物系列的設計，延續各隊主場球衣元素，物料上亦專為寵物打造，獨特交織布結構確保柔軟的觸感和持久的耐用性，應對好動毛孩們造成的各種磨損。球衣採用熱轉印技術印製國家隊隊徽與品牌標誌，設計簡潔俐落，也兼顧不同體型寵物的穿著舒適度，寵物球衣適合最大負重量為 7 公斤的毛孩。

阿根廷寵物球衣 建議零售價$299



日本寵物球衣 建議零售價$299



FIFA世界盃26TM主場球衣寵物系列—墨西哥，香港官方未有發售



FIFA世界盃26TM主場球衣寵物系列—哥倫比亞，香港官方未有發售

FIFA世界盃26TM主場球衣寵物系列

售賣點︰香港adidas門店、指定零售商

adidas官方網上商店https://www.adidas.com.hk/zh/pets