北上交通︱太子珠海機場候機樓新開幕＋商務車直達珠海機場＋市區預辦登機

不少人內地旅行，買機票都會選擇深圳或珠海出發，一來機票更平，而且北上交通亦快捷。最近，位於太子的環島中港通太子珠海機場候機樓新開幕，以後去珠海機場搭飛機更方便，直接於太子門市辦理值機手續，$260一程坐商務車直達機場省時省力，北上出行多個新途徑。

以前前往珠海機場需轉乘港珠澳大橋穿梭巴士等交通工具，過程較為轉折，新開幕的環島中港通太子珠海機場候機樓，旅客完成預辦登機手續後即可由專車直送，跨境出行更便利及舒適，不用再周舟車勞動。「候機樓」服務時間為每日7時半至隔天6時半，增設珠海機場航點地圖、飛行班次及直達機場發車時間表等設施。

跨境接駁車服務每日共提供14個往珠海機場班次，車程約2小時。班次共有14個出發時間，包括早上9:20、10:20、11:20、12:20，下午1:20、2:20、3:20、4:20、5:20、6:20、7:20、8:20、9:20及10:20，配合不同航線起飛時間。

據知，珠海機場共覆蓋全國68個航點，客流在千萬級機場中排第14名，機場連接了內地68個城市，開通了瀋陽、長春、大連、揚州、常德、梅州、柳州等國內主要城市航線航班。

跨境豪華轎車服務

班次時間︰9:20am、10:20am、11:20am、12:20pm，9:20am、10:20am、11:20am、12:20am，1:20pm、2:20pm、3:20pm、4:20pm、5:20pm、6:20pm、7:20pm、8:20pm、9:20pm及10:20pm

出發：太子砵蘭街370A號地下（香港旺角維景酒店側邊對面位置）

到達：珠海 珠海機場-珠海市金灣區金灣機場T1航站樓國內出發大廳

票價︰$260 單程

購票方式：太子門市購買

門市地址：油尖旺區太子砵蘭街370A號地下（香港旺角維景酒店側邊對面位置）

電話︰2979 8778 或 (86) 4008 822 322

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