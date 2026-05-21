習近平與普京昨午（20日）共同見記者，發表要作更深入合作的聲明，習近平更表示要反對法西斯及軍國主義的挑釁。

這明顯是說給日本聽的，但日本軍國主義者會否聽入耳？外交上的真理，是在炮彈射程內，所以一定要在東海射個導彈，以壓倭寇。

5月19日，遼寧號航空母艦群，穿越宮古海峽，赴西太平洋作實彈演習。這次會射乜彈？未知。但在2025年12月底，解放軍就播了段17秒的射鷹擊-20的影片。

這枚鷹擊-20，是由055無錫艦上發射，加埋052D，中國目前有逾40艘艦可發射這個1000km，中段可打水漂式變軌，末段可以10馬赫速度攻敵。以10馬赫計，敵艦只有10多秒可攔截，即是無得攔。這個鷹擊-20，造價只為宙斯盾號上攔截彈的十分一，即是又回到伊朗的廉價無人機群打法，打的不光是導彈，而是錢，缸瓦打瓷器，瓷器打唔起。

中國發展出這個「賤」彈是受1991年美國打伊拉克的啟發，當時解放軍設身處地，問如果美國是以N個戰斧巡航導彈轟華，點辦？30年來的苦研，終搞出了這個射程1000km的鷹擊-20，射到1000km是很關鍵，因為航母上的美機，飛行半徑只700km，只要導彈射到1000km，即是只有我打你，你無力打我。而且導彈夠平，可以粗用。你攔我一發的防禦彈逾千多萬美元，我用10枚各只百多萬美元的鷹擊-20，就蟻多摟死象。

美日軍艦敢惹事，恐被擊沉

咁即是，美日航母或其他軍艦敢來台海惹事，因住有艦會被擊沉。

2025年12月，在南海美菲有個甚麼的「肩並肩」軍演，解放軍派了幾艘055去「併肩」，但以後可以懶理，因為中國於2024年11月10日，中國官宣對黃岩島劃定領海基線。這一劃就把黃岩島及其200浬的經濟作業區、12浬的領海權，劃為中國所控，這一劃是基本把菲律賓領海封死。

10年前，奧巴馬曾言，黃岩島是美國的紅線，如中國在此處吹沙填海，就等同開戰。

中國官宣了黃岩島的領海基線後，即是關門，在自己院內作業，但中國是踩了些界，不是吹沙填海，而是根據海流方向、速度為黃岩島催沙。吹沙和催沙的微妙變化，吹沙是肉眼可見，三、四日便吹個球場大小的陸地出來；但催沙，就是利用海流，把較高含沙量的流水，順水流把沙帶到黃岩島去。這個龜速的催沙，最終仍會催出陸地來，之後固沙的方法有很多，不是耕田佬，講都唔明，總之，有地之後就OK了。在其上可建陸基雷達、導彈，則以後美菲日澳等國要搞甚麼軍事演習，就你演到夠，因為你的戰艦千舸過，我都不用派戰艦來和你併肩，在陸基上升起幾架無人機已可將你方軍事演習看個一清二楚。當然，甚麼的自由航行，只要是在這12浬的範圍外，是可以的。但大家看看附圖，一劃上領海基線後，能「自由航行」的海域就大大縮細了。這是「以陸制海」，美國的海上霸權，可以留回到印度洋去好了。

雖然地緣政治，在中國，強力軍事表現下，是可以利好，但美國息口的憂慮則上升。

美債息升短期影響港股

東吳證券認為短期港股受海外因素影響承壓，但中長期看仍有配置價值。美債收益率飆升，短期影響港股表現。10年期、30年期美債收益率分別突破4.5%、5%，進入警戒線，短期會影響科技成長行情。美國NACHO（Not A Chance Hormuz Opens，霍爾木茲絕無可能重開）交易繼續，疊加最新美國通脹數據超預期，市場逐步計價長期通脹。5月下旬油價能否回落是關鍵。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

