溫傑星期四｜聯儲官員放鷹加息如箭在弦 | 英偉達續錄超強營收股價點解跌？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國聯儲局周三（20日）公布最新聯邦公開市場委員會的議息會議紀要。紀要顯示，由於伊朗戰事等中東局勢令通脹持續高企，委員普遍認為若通脹進一步惡化，加息將成為必要的政策選項。利率互換市場數據亦反映市場定價全面轉鷹。今年內減息無望？

英偉達(US.NVDA)周三公布首季營業額高達816.2億美元，每股盈利報1.87美元，雙雙優於市場預期的791.8億美元及1.77美元。公司同時宣布將季度派息上調至每股0.25美元。惟盤後股價仍要跌，投資者雞蛋裏挑骨頭？

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