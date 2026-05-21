機場二號客運大樓5.27啟用︱公共交通及停車場指南＋最新自助登記區＋T2登機出發攻略

機場二號客運大樓旅客離港設施將於5月27日正式啟用，準備T2出發的你當然要做足功課！本文為你整理T2登機出發攻略，旅客乘搭公共交通如何前往，駕車的話又點泊車？T2有何最新自助設施？搭凌晨機出發的朋友有咩要留意？ 即睇更多攻略詳情。

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機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單

前往機場交通指南

機場二號客運大樓5月27日正式啟用，準備出門旅行，尤其乘搭香港航空的旅客留意了，香港航空登機櫃檯將首日由T1搬到T2。如你乘坐機場快線前往機場二號客運大樓，可直接於機場二號客運大樓站下車，月台連接T2離港層，好方便。乘坐機場巴士線的話，現有29條機場巴士線直達T2離港層，自駕私家車記得於三號停車場泊車。

• 乘坐機場快線

直接於機場二號客運大樓站下車，月台連接T2離港層

• 乘坐機場巴士線

29條機場巴士線直達T2離港層

• 自駕私家車

三號停車場可直達T2



乘坐機場快線於機場二號客運大樓站下車，月台連接T2離港層

自駕私家車可於三號停車場停泊直達T2

29條機場巴士線直達T2離港層

全新自助登記區

到達T2離港大堂後，旅客可自選1)自助登記、2)手機特快行李託運、3)櫃檯登記三個方式辦理登機手續。全新自助登記區於行段R、S、T、U辦理自助登記手續，旅客可以持有有效電子旅遊證件使用智能登記櫃檯，自行辦理登記、 選擇座位及領取登機證及列印行李牌，省時方便。

選擇手機特快行李託運的話，出發前透過航空公司手機應用程式使用手機辦理登記後，之後於行段S及T辦理特快行李託運服務，直接到自助行李託運櫃檯，不用再去登記櫃檯排隊辦理手續。旅客將寄艙行李放上輸送帶，經過容貌辨識步驟，系列自動列印行李標籤，將行李標籤貼上行李並用手機啟動航空公司應用程式，再掃描二維碼以連接自助行李託運櫃檯，並依指示進行步驟，確認輸送帶運走你的行李，並領取收據即完成。

第三個方法︰櫃檯登記，旅客可於15間航空公司進行辦理登機手續，包括香港航空、亞洲航空、峇迪航空、海南航空、菲律賓亞洲航空、泰國亞洲航空、泰國獅子航空、柬埔寨航空、靛藍航空、越捷航空、曼谷航空、大灣區航空、濟州航空、宿霧太平洋航空、香港快運航空。留意，不同航空公司的旅客登記櫃檯分階段從一號客運大樓遷往二號客運大樓，出發前記得確認自己要去哪一個客運大樓登記。

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完成辦理登機手續，旅客可由T2離港層前往禁區，通過自助保安閘口人臉辨識後，往下層進行保安檢查。完成保安檢查，下一步驟進行出境檢查，旅客可透過檢查櫃檯或e-道進行，最後通過海關檢查即可完成。

之後，旅旅客可以乘搭接駁列車往各登機閘口，留意登機閘口位置下車，下車後即可前往登機閘口踏上旅程。由於部分航班於凌晨出發起飛，但搭捷運系統非服務時間為12:30am-5:30am（5 月27日起生效）那怎麼辦？旅客於已搬遷的航空公司 T2櫃檯完成登記手續後，需跟從指示牌前往機場一號客運大樓（T1）登機。

旅客可以乘搭接駁列車往各登機閘口

香港國際機場二號客運大樓出境流程

https://www.youtube.com/watch?v=sxmB69j0S34

https://www.hongkongairport.com/tc/