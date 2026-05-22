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中美峰會結束，國家主席習近平與美國總統特朗普(Donald Trump)談了些甚麼？是否各有所得？我們要弄清楚雙方的訴求及手上各有甚麼牌可打。這先要分析他們正在面對的大環境。
國際評論

狂人打爛美國牌，京促互利穩關係

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　中美峰會結束，國家主席習近平與美國總統特朗普(Donald Trump)談了些甚麼？是否各有所得？我們要弄清楚雙方的訴求及手上各有甚麼牌可打。這先要分析他們正在面對的大環境。

 

　　美國本來手上有很多牌，她科技、軍事、軟實力都曾領先全球，但她正經歷著帝國的衰落，很多牌都打爛了。這絕對不是我的主觀判斷，而是有大量事實所支持。

 

　　據丹麥的一個民意調查機構Nira Data今年3月19日至4月21日所作的調查所顯示，在68個上榜國家或地區中，各國印象最佳的，第一名是瑞士，美國則已跌進負數，排64，只比排65的伊朗高一名，以色列第68，當了個包尾大班，是世人觀感最差的國家；香港排23，中國排38，要知道，這是對中國懷有偏見的西方世界所作的排名，中國不會高分的。

 

狂人打爛美國牌，京促互利穩關係

在中美峰會，特朗普可打的牌有限。(AP)

 

美聲名狼藉，成全球安全最大威脅

 

　　Nira的另一排名，則顯示在85個國家中，有65個視美國為全球安全最大的威脅，10個選了俄羅斯，7個選了以色列；至於中國，也有一個國家視她為最大威脅，這國家是日本。從這些數據中，我們可見到美國在國際上已聲名狼藉，軟實力也銷毀得頗為嚴重，這倒是咎由自取，使親者痛、仇者快。特朗普若非胡亂加關稅、想奪取格陵蘭及加拿大、綁架了委內瑞拉總統、攻擊伊朗、縱容以色列在加沙搞種族滅絕，何至於此？

 

　　特朗普急需的是搞好經濟，希望今年的中期選舉不致一敗塗地，若共和黨失勢，他下台後大有可能面對大量州法庭的官司（他只可能赦免自己聯邦法庭能審判的罪行），況且美國政府已欠下39萬億美元的債務，壓力沉重。所幸者，美國科技實力雄厚，可吃的老本不少，但也不是可無限量透支的。特朗普所率的訪華團有多位科技及企業巨頭，正反映出他的訴求與經濟密不可分。

 

中國要求穩定國際環境，收回台灣

 

　　中國所要的是甚麼？兩大訴求，第一個是穩定的國際環境，第二個是收回台灣。外部環境變化，中國的發展政策便須調整。本來這也沒甚麼，中國的適應性很強，過去幾十年的國際秩序是美國建立的，但實踐計劃經濟的中國一樣可如魚得水，使人驚嘆。但若世界環境波動太頻太急，沒有哪個國家受得了，定好的戰略也要朝令夕改，生產效率大跌。

 

　　過去幾年，特朗普正是此種不穩的始作俑者，累己累人，大家都要把美國視為靠不住的實體，避之則吉。中國早已看通當霸主不會有好下場，沒興趣加入G2，不會稱霸，她要的是貿易投資，悶聲發大財，美國不再上下折騰，世界便會穩定很多。特朗普的以製造不穩定性為戰略手段，已嘗到苦果，習近平現時勸告他，比幾年前已更具說服力。

 

狂人打爛美國牌，京促互利穩關係

特朗普不敢明言放棄台灣，是怕美國的武器賣不出。(AP)

 

　　至於台灣問題，中國自然推動回歸，愈和平的回歸，將來的政治代價便愈低。特朗普在訪問中說，台灣在9500英里之外（台灣其實離開美東岸也沒有這麼遠，特朗普地理不及格），離中國只有59英里，他不想美國去打仗。這其實是他一貫的看法，但訴諸於政策，他必須用模糊含混的說法。若他明言不會支持台灣，那麼台北政府恐會立刻崩潰，美國的武器便再也賣不出。他要保住民進黨一丁點的希望，才能把第一島鏈的效能延長，遏制中國的期限更長，也可有更多的時間把台積電掏空（他宣稱台灣的晶片工業都是從美國偷去的），送到美國。美國的態度，中國哪會不知？

 

　　談判要看雙方手上有哪些牌。美國有很大的消費者市場，金融業發達，美元霸權在自己手上，有些科技如晶片依然領先，人工智能(AI)不弱於中國，軍事實力強橫，有日本等聽話的盟國，世界多個國家在美國多年積威之下，就算心中不忿，也不敢不支持她。這些原本是有力的牌，但已慢慢被反制或已失效。

 

　　正如上文所說，美國的名譽已損毀不少，借用美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)的名言：「做美國的朋友是致命的」。美國科技之所以發達，建基於她過去願意大量吸納世界頂尖人才，在科研投放上肯花本錢，其大學質量全球最高（我對英國一些商業機構搞的大學排名，一向抱懷疑態度），但這些優勢，都不斷被美國政府破壞。大學被大幅削減經費，頂尖人才遭到政治與種族打擊，紛紛求去，大學的吸引力也減弱。至於日本等盟國，實力遠不及中國，樹倒猢猻散，美國找她們打代理人戰爭，中國根本不怕。

 

狂人打爛美國牌，京促互利穩關係

美國不少大學因政治立場而被大幅削減經費，人才紛紛求去。(AP)

 

中國稀土牌，打擊美科技及軍工

 

　　中國在經濟上有眾多的牌可打。除了大力開拓美國以外的市場及中國的內需外，多種科技及軍事工業的突破，已等於打廢了美國的牌。中國的稀土政策尤其厲害。美國並非在技術上無法提煉稀土，我去年在本欄《京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害》的文章已有論述，但中國若是願意，隨時可用白菜價打殘任何意圖生產稀土的外國企業。所以去年10月出台的稀土出口管治法規，也不是把稀土完全封死。今次峰會後，白宮在周日所發的「通稿」也只能說中國肯考慮美國對稀土出口的關注。美國前商務部長駱家輝在訪談中也認為，中國不會輕易放寬稀土政策。

 

　　中國對美的總體戰略似乎是這樣：在貿易及投資上，繼續實施一些對雙方都有利的政策。對特朗普曉以大義，雖然是對牛彈琴，但曉之以利，卻可日漸使他認識到和中國合作、追求穩定關係，遠比搞對抗對美國有利。在台灣問題上，則要美國早日覺悟，她要擋也擋不住中國，不如做個順水人情以換取更大的利益。

 

狂人打爛美國牌，京促互利穩關係

 

（本文原載於5月22日《香港經濟日報》） 　

Tags:#雷鳴天下#大國博弈#習特會#習近平#特朗普#中美關係#貿易談判#地緣政治#軟實力#全球影響力#國際觀感#穩定性#兩岸關係#台灣問題#稀土#科技#軍事#經濟#教育#人工智能#晶片#台積電
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