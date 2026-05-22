5月都未過，就談7月，是呀！今年赤馬紅羊年，火旺呀！尤其是在東北亞。

一提東北亞，世人就被西方宣傳機器說的北韓是個壞孩子，會用核彈掟人。的確，北韓將於今年7月的修憲期，明定了，一旦領導人被斬首，就會用全國的導彈力量、核力量去報復，這將會被寫進7月後的北韓憲法。換言之，這個報復是國家命令，是任務必達。

南北韓攜手搞好經濟

你美國、以色列，不是常用擄人、斬首嗎？北韓今時就是，擺明車馬，你夠膽就斬我吖！

當你以為這又是證明北韓是癲佬統治之時，今年的北韓修憲還包括，不跟南韓對著幹了，不求統一韓國，即是接受南北韓兩國共存。這個一寫入憲法，就即是東北亞這個火藥桶拆了。以後南北韓應可以通商。開城（南韓在北韓的經濟區類似深圳地位）又可以再活躍，南北韓攜手做經濟，好過相互做炸彈。

北韓最近的重大宣言與國策轉向，核心在於透過修憲與領袖談話，確立兩韓為「敵對的兩個國家」，並在法理上單方面宣告放棄「祖國統一」。

具體最新動向如下：

修憲確立「兩國論」：在最高人民會議通過的新版《憲法》中，北韓全面刪除了「北半部」、「祖國統一」及「同胞」等與民族、統一相關的表述，並新設了明定領土範圍的條款。此舉標誌著北韓徹底放棄對南韓的領土要求，將兩韓關係推向冷酷的國與國對立格局。

金正恩的勞動黨大會談話：金正恩在北韓勞動黨第九次代表大會上重申，北韓與南韓是「徹底的敵國、永遠的敵人」。他強調北韓已不再執著於對話與合作，將堅定不移地鞏固其不可逆轉的擁核國地位，且表示北韓關係前景完全取決放美國的態度。

核威懾制度化：新體制將核武部隊的指揮權高度集中，並確立了自動化報復機制，以強硬姿態嚇阻外界對北韓領導階層的斬首行動。



北韓為何可放下槍桿？經濟要發展是其一，其二是，美國今次在南韓撤薩德系統，給南韓政府深切體會，美國佬不可靠。到今時，北韓將與南韓敵對之意也放棄，日後南韓會有較積極之意去與美國佬甩勾，回歸到與北韓和睦、中國friend會更有利南韓的經濟發展。

南北韓的火藥味降，但中日的角力則升溫。由7月1日起，中國制定凡飛經中國領空的民航機均要申請，被批後才可飛。這即是乜？

日航空公司飛歐航班面臨危機

去年日本政府制定飛經日本領空的乜機物機都要被批才可，其意是在減少中日間的航班。中國遲到今年7月1日，才跟你做十七（7月1日是農曆十七）是來而不往非禮也，但給日本航空的這份大禮，就認真揦脷。中國除飛日本航線要用上日本領空外，其他航線都可以很易繞道而行。但日本飛歐洲、中東的航線，最短之途是飛越中國領空。

若繞道北極航線或東南亞航線，要飛多萬八公里，燃油費要多20萬美元、30萬美元。以要多25萬美元燃油費計，一班600人的機，就每人要負擔多410美元的費用，亦要多飛10多小時。

同樣在東京飛倫敦的日本和歐洲國家航機，日本航機機票要多400多美元，飛行多10多小時，但其他非日本的航機，就可以平400多美元，飛行時間少10多小時，咁即是日本航空的歐洲航班可斷。

東北亞和平，恒指更上層樓

吓，巴菲特大舉投資於日本時，有無考慮過這個地緣政治的風險呢？我諗九成無，因為他的投資是受美國的霸權保護的，但今時美霸權衰落了。

如果東北亞的火藥桶少了一個，只剩下日本這個濕水炸彈時，恒指是會更上層樓的。很多投資者無信心，無問題，賺不賺錢是閣下，瑞銀說了。

瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，對下半年港股表現持樂觀態度，估計全年香港新股市場集資額可望衝上3500億元至4000億元，並錄得150宗至200宗新上市個案，並有信心恒生指數年內能突破30000點大關。

他解釋，未來1年至2年全球對人工智能(AI)的強勁需求，將為中資概念股提供支持。受追捧的AI概念股今年以來表現亮眼，相信勢頭將順利延續至第二季及整個下半年。

港股的另一大動力來自外資的持續流入，近期尤以歐洲長線基金及主權財富基金最為積極。基於國內市場經濟穩步增長，環境具備穩定性優勢，加上現時美股估值並不便宜，或引發資金進行資產配置調整。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）