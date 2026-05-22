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職場電郵英語 │I hope you're well太客套？3大場景教你正確開頭
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職場電郵英語 │I hope you're well太客套？3大場景教你正確開頭

職場英語教室
Zephyr Yeung
職場英語教室

職場電郵英語 │I hope you're well太客套？3大場景教你正確開頭

Photo credit: https://stock.adobe.com/hk/

 

　　你是否每日都要撰寫大量emails給客戶？無論是報價、跟進項目，還是回覆查詢，第一句開場白往往最令人頭痛。究竟應該寫一句「I hope you're well」這類客套說話，還是直接跳入正題，講「I am writing to confirm...」？

 

　　這個問題看似細微，但其實反映你對商業禮儀、客戶關係，甚至文化差異的理解。寫得太客氣，對方或許覺得你「好假」甚至「好煩」；寫得太直接，部分客戶又會覺得你「好rude」。事實上，選擇哪一種開場方式，取決於你與客戶的熟絡程度、對方的文化背景，以及email的緊急程度。

 

　　本周，筆者將為你拆解三種最常見的商業電郵開場策略，分別適用於不同場景。第一part會介紹「關係建立型」的開場，適合與熟客或長期合作夥伴溝通。第二part會講解「重點優先型」的開場，適合與新客戶或繁忙人士溝通。第三part則會提供一個「中庸之道」，讓你在客氣與效率之間取得平衡。每一部分均附上實用例句及中英對照，助你即學即用，let’s go!

 

第一部分：關係建立型開場（適合熟客或長期合作夥伴）

 

　　如果你與客戶已經有過多次往來，彼此有一定程度的信任和默契，在電郵開頭加入一句簡短的問候，可以令整封電郵顯得更有人情味，亦 有助維繫長遠的商業關係。

 

●    I hope you're well.
「希望你一切安好。」

這是最經典、最安全的問候句，適用於大部分情況。它不會太長，也不會太熱情，屬於「穩陣之選」。

 

●    I hope you had a good weekend.
「希望你上個周末過得愉快。

適合在星期一或星期二發送的電郵，帶有輕微的個人化色彩，能夠拉近與客戶的距離。

 

●    I hope this email finds you well.
「希望你收到這封電郵時一切安好。」

這句比 “I hope you're well” 略為正式，適合用於與較高層的客戶或較為正式的商業往來。

 

●    It was great to catch up with you at the conference last week.
「上星期在會議上與你交流，實在很愉快。」

如果你與客戶最近見過面，用這句作為開場，能夠顯示你重視與對方的互動，亦令對話更有連貫性。

 

●    Just a quick hello before I get into the details.
「在進入細節之前，先簡單打個招呼。」

這句帶有輕微的隨意感，適合用於與你關係較好的客戶，顯示你重視關係，但亦不會浪費對方時間。

 

第二部分：重點優先型開場（適合新客戶或繁忙人士）

 

　　如果你的客戶是高層管理人員、經常需要處理大量電郵，或者你與對方尚未建立穩定的合作關係，直接講重點往往是最佳策略。這類客戶通常沒有時間閱讀客套說話，他們只想盡快知道你需要甚麼。

 

●    I am writing to confirm our meeting on Friday at 10am.
「我寫這封電郵是為了確認我們星期五上午十時的會議。」

直接陳述電郵的目的，讓客戶一眼就知道你需要甚麼。這種開場最適合用於確認、通知或查詢等事宜。

 

●    Following up on our phone call yesterday...
「繼我們昨日的電話會議之後……」

如果你與客戶剛剛通過電話，用這句作為開場，能夠幫助對方快速回憶起對話的內容。

 

●    I would like to request your approval for the attached proposal.
「我想請求你批准附件中的建議書。」

如果你的電郵只有一個明確的目的，直接用動作動詞（如request、confirm、advise）開場，能夠令電郵更加清晰有效。

 

●    Per your request, I have attached the revised contract.
「按照你的要求，我已附上修改後的合約。」

這句開場顯示你正在回應客戶的指示，既專業又有效率，同時亦表現出你是一個負責任的合作夥伴。

 

●    Quick question regarding the invoice sent last week.
「有一個關於上星期發票的快速問題。」

這句開場非常直接，適合用於需要對方快速回覆的簡單查詢。當客戶見到 “quick question” ，通常會優先處理。

 

第三部分：中庸之道型開場（適用於大部分商業場景）

 

　　如果你不確定客戶的偏好，或者對方屬於「未熱未冷」的關係，使用一個「既不太客氣、也不太直接」的開場是最穩妥的做法。這類開場只需要一兩句話，既顯示你有基本的禮貌，又不會浪費對方的時間。

 

●    I hope you are having a productive week.
「希望你今個星期工作順利。」

這句比 “I hope you're well” 更具體，顯示你關心對方的工作進度，但亦不會過於私人。

 

●    With reference to your email dated 15 May...
「關於你五月十五日的電郵……」

這是非常正式的開場，適合用於需要引用先前對話的電郵，例如回覆查詢或跟進投訴。

 

●    Thank you for your prompt response earlier.
「感謝你早前的迅速回覆。」

如果你是在回覆客戶的電郵，用這句作為開場，既顯示你欣賞對方的效率，亦能夠自然地進入正題。

 

●    I am writing to follow up on the below email.
「我寫這封電郵是為了跟進下面的郵件。」

如果你在追問客戶回覆，用這句開場既禮貌又直接，不會讓對方覺得你在催迫。

 

●    Just a quick note to let you know that...
「只想簡單通知你……」

這句開場適用於資訊性較強的電郵，例如通知對方某個文件已經上載、某個安排已經確認等。它比直接講重點略為客氣，但又不會過於冗長。

 

　　回到最初的問題：寫email給客戶，到底應該寫「I hope you're well」，還是直接講重點？答案是：視乎情況而定。

 

　　與熟客或長期合作夥伴溝通，加入一句簡短的問候，能夠維繫關係，顯示你重視對方。與新客戶或非常繁忙的客戶溝通，直接講重點，能夠節省時間，顯示你尊重對方的工作節奏。如果你不確定客戶的偏好，選擇中庸之道，用一兩句簡單而禮貌的開場，然後迅速進入正題，永遠是最穩妥的做法。

 

　　最重要的是，無論你選擇哪一種開場，都要保持一致性和真誠。不要對同一個客戶一時「I hope you're well」、一時「Quick question」，這會令對方感到混亂。

 

　　Tips：筆者建議大家觀察客戶的回應方式，慢慢調整你的寫作風格，你自然能夠找到最適合每一段商業關係的溝通節奏。

Tags:#職場英語#學英文#英語教學#商業英語#語言增值#電郵英語#Email#禮貌#技能增值
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