Huawei MatePad Mini｜迷你平板功能齊備，一手掌握辦公與娛樂

迷你便攜的平板一直有捧場客，Huawei新推出的MatePad Mini是市場中較少見的小尺寸產品，在手機與傳統平板之間取得平衡。功能上，MatePad Mini與同系列平板看齊，包括擁有PaperMatte熒幕、支援M-Pencil Pro以及內置一系列創作應用程式。

MatePad Mini採用一手掌握的設計概念，雲杉綠色機身僅重約260克，厚度亦只有5.2毫米，放入手袋或外套袋也沒有太大負擔。平板用上鎂鋁合金一體成型中框，配合玻璃纖維材質及高強度結構，令機身在輕薄之餘仍有一定堅固感。機面採用極窄邊框設計，邊框只有2.99毫米，屏佔比達92%，令8.8吋機身也有相當開揚的觀看效果。

MatePad Mini採用一手掌握的設計概念，在手機與傳統平板之間取得平衡。

設有3,200萬像素前置鏡頭，用於視像會議及自拍也有清晰效果。

MatePad Mini設計與Huawei其他平板相若，提供雲杉綠色機身。

平板設有5,000萬像素高清主鏡頭及800萬像素超廣角鏡頭。

平板最特別的地方，是配備2,560 × 1,600解像度、採用16:10顯示比例的8.8吋柔性OLED PaperMatte雲晰柔光屏，擁有343ppi像素密度、10.7億色顯示、P3廣色域、120Hz刷新率、2,000,000:1對比度及1,800nits峰值亮度。加上PaperMatte柔光技術，可減少反光及眩光，在戶外或強光環境下較容易觀看熒幕內容，顯示效果也較接近真實紙張。

機頂設有音量鍵與揚聲器。

機身右側設有電源鍵。

USB Type-C介面設在機身右側，還有另外四個揚聲器。

MatePad Mini 支援M-Pencil Pro，可配合GoPaint繪畫應用程式及Huawei Notes應用程式使用。

機身設有磁吸式設計，能為M-Pencil Pro充電。

MatePad Mini用上Kirin 9010B處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，安兔兔測試得分93萬多，足夠應付日常文書、多媒體娛樂及一般創作需要。平板內置6,400mAh電池，支援最高66W HUAWEI SuperCharge快充，對一部小尺寸平板來說，續航及充電規格都算完整。此外，平板支援Bluetooth 5.2、星閃技術及USB Type-C，亦設有雙揚聲器和Huawei Histen 9.5音效，觀看影片或進行視像會議都有不錯表現。

MatePad Mini內置GoPaint繪畫應用，配合M-Pencil Pro能變身成專業繪畫工具。

平板的PaperMatte熒幕支援60Hz、90Hz及120Hz更新率。

MatePad Mini雖是迷你平板，但拍攝功能Huawei其他手機相同。

MatePad Mini用上Kirin 9010B處理器，安兔兔測試得分93萬多，足夠應付日常使用所需。

拍攝方面，MatePad Mini配備5,000萬像素高清主鏡頭及800萬像素超廣角鏡頭，支援4K錄影及電子防震，整體拍攝功能與Huawei其他手機或平板相同。前置鏡頭則是達3,200萬像素，用於視像會議及自拍也有清晰效果。

為了加強創作能力，MatePad Mini支援M-Pencil Pro可配合Huawei Notes及GoPaint使用，可作手寫筆記、繪圖及靈感記錄。M-Pencil Pro支援輕捏喚醒波輪及側旋變換筆鋒，使用感覺比一般觸控筆更接近真實書寫工具，對學生、設計師及內容創作者都有實用價值。

總結

MatePad Mini不是單純把平板縮小，而是針對便攜、閱讀及創作需要重新設計，既可作隨身娛樂平板，也能應付流動工作與創作需要，是市場上少有兼顧便攜及功能的小尺寸平板選擇。另一方面，購買MatePad Mini贈送價值 $288 的智能皮套及價值$600的專屬服務權益（三年一次電池更換及一年兩次柔光屏保養），亦能以優惠價$399換購M-Pencil Pro或以$200換購M-Pencil（第三代）。

作業系統：HarmonyOS 4.3

處理器：Kirin 9010B九核心

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,560 × 1,600像素，8.8吋柔性多點觸控OLED

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.2

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素標準 + 800萬像素超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS

電池：內置6,400mAh

體積：198.59 × 127.27 × 5.2毫米

重量：約260克

售價：$4,288

查詢：Huawei 8128 8810