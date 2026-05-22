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澳門｜名廚鄭永麒首間法國餐廳「Estuary by Vicky Cheng」5月29日「澳門銀河」開業
大灣區旅遊

澳門｜名廚鄭永麒首間法國餐廳「Estuary by Vicky Cheng」5月29日「澳門銀河」開業

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:澳門銀河

　　「澳門銀河」將於5月29日迎來全新餐飲篇章──與頂尖名廚鄭永麒（Vicky Cheng）攜手，開設其首家法式餐廳「Estuary by Vicky Cheng」，開業後定必聚焦全城美食家的目光，聯同「澳門銀河」旗下4間餐廳合共5顆米芝蓮星的榮耀，進一步鞏固亞洲美饌目的地的定位。

 

　　鄭永麒憑個人才華及創意，近年屢獲殊榮，位於香港的旗艦餐廳VEA一直穩守米芝蓮一星榮耀，香港高級中菜餐廳WING位列「亞洲50最佳餐廳2026」第2位，他個人更榮獲《2026年黑珍珠餐廳指南》年度名廚大獎。

 

　　擅長融會法式技藝與地域食材的鄭永麒，這次透過Estuary by Vicky Cheng，為「澳門銀河」卓越的餐飲版圖引入豐盛而極具個人風格的現代法國菜。銀河娛樂集團首席營運總監（澳門）祁嘉杰先生表示：「Estuary by Vicky Cheng是一個經年累月、專注醞釀而生的共同願景。我們攜手名廚鄭永麒，融合耐心、初心與共同信念，打造別具特色的法式餐飲體驗，體現了『澳門銀河』對『長遠卓越』的執著、對『細膩款待』的虔誠，以及對『全球視野．在地表達』的堅定信仰。」

 

澳門｜名廚鄭永麒首間法國餐廳「Estuary by Vicky Cheng」5月29日「澳門銀河」開業

由名廚鄭永麒主理的Estuary by Vicky Cheng，將於5月29日開萬幕。

 

　　Estuary by Vicky Cheng的靈感喻意萬物流轉、滋養與重生。餐廳的法式佳餚以海鮮為主軸，淡水與鹹水食材兼容並蓄，和諧呈現兩者之間的無瑕融合。清澈湯品與細膩凍凝貫穿整個菜單，訴說滋養身心的主軸；配合發酵、柴火與精油萃取技法，築出純淨而深刻的風味結構，讓味蕾在滿足之餘，仍保留輕盈餘韻。

 

　　啓始於餐廳主理人鄭永麒過去數十載的廚藝探索歷程，一道道一絲不苟的美饌，每個細節皆體現他匠心冶鍛、屢獲殊榮的功力。從手工訂製餐具的觸感、到採用區內珍稀在地食材的承諾──如精選來自香港元朗無刺蜂的酸甜蜂蜜入菜——細節盡顯對於工藝與自然的重視。

 

　　鄭永麒分享道：「對我而言，Estuary是一個圓滿的節點。法式料理是我的根基，當十年前回到香港時，我開始逐步探索中法料理之間的交融與對話，並於五年前創立屬於我個人的中餐廳。而 Estuary正是這些歷程的交匯——關於根源、演變，以及對風味、文化與工藝的尊敬。」

 

澳門｜名廚鄭永麒首間法國餐廳「Estuary by Vicky Cheng」5月29日「澳門銀河」開業

名廚鄭永麒表示法式料理是他的根基，而Estuary是一個圓滿的節點。

 

　　在Estuary by Vicky Cheng的用餐體驗，是一場節奏舒適、層次分明、充滿呼吸感的當代味覺儀式感受。靈感取自巴黎奢華大酒店的經典用餐風範，由香檳餐車緩緩推至桌前揭開序幕，隨後展開手工麵包與牛油的溫潤引子，細膩精確的桌邊烹調及燭光醒酒服務，並於甜品、咖啡與花草茶的優雅收尾中徐徐落幕。

 

　　開幕推出的「時令六道式品味菜單」，延續鄭永麒一貫精準的烹飪風格，並以上乘食材為核心，鋪陳出意想不到的風味與層層遞進的味覺體驗。

 

　　首道菜式「達倫庫斯魚子醬」，以Estuary獨家呈獻的Dauricus魚子醬配春蕪菁、甜豆與法國細葉芹，並於桌邊注入以青檸和奶油入饌的乳酸發酵蕪菁醬汁，明亮的酸度與鹽感帶來豐富鮮明的餘韻，拉開整趟嚐味之旅的帷幕。第二道菜式為「白蘆筍」，經低溫慢煮的時令白蘆筍鋪上北海道海膽，佐輕盈細膩的海膽雪糕，並以香檳與熟成24個月貝洛塔火腿醬汁收結，點綴香葱油，賦予整體更為深邃的鹹香與鮮味。

 

澳門｜名廚鄭永麒首間法國餐廳「Estuary by Vicky Cheng」5月29日「澳門銀河」開業

達倫庫斯魚子醬

 

　　主菜方面，「藍龍蝦」以龍蝦牛油低溫細緻烹調，佐以發酵菠蘿細丁和三種口感各異的櫛瓜，最後輕注貝殼海鮮清湯，帶出甘甜與酸香風味。招牌菜式「花膠」，經炭火烤製的花膠外層裹以黑蒜光澤，外脆內嫩。席前伴以蟲草花、銀杏及砂薑風味白奶油醬汁，帶出煙燻氣息、富含膠質口感的多元層次。

 

澳門｜名廚鄭永麒首間法國餐廳「Estuary by Vicky Cheng」5月29日「澳門銀河」開業

藍龍蝦

 

　　「時令六道式品味菜單」每位澳門元2,688，可以另加澳門元980享用葡萄酒搭配；另設4道菜的tasting menu，每位澳門元1,888，另加澳門元580享用葡萄酒搭配。

 

　　酒單涵蓋法國舊世界的珍稀年份與精選的新世界佳釀，包括1928年波爾多Château Cos d’Estournel及1981年Krug Collection等殿堂級藏釀；同時亦可應賓客要求提供無酒精飲品配搭，作為清新味蕾的體驗選項。

 

澳門｜名廚鄭永麒首間法國餐廳「Estuary by Vicky Cheng」5月29日「澳門銀河」開業

 

　　行政總廚謝宗衛多年隨鄭永麒於VEA並肩合作，衛憑藉其紮實的法式經典訓練，奠定了深厚的烹飪技術基礎，並於多間米芝蓮星級餐廳歷練出嚴謹細緻的料理風格。

 

　　由J Candice室內建築事務所操刀的空間設計，呼應餐廳「潮汐轉化」與自然流動的主題，銳意為賓客呈現一場沉浸式的感官旅程。甫入其境，先映入眼簾的是藝術家 Martin Gallo 以滾磨創作的玻璃雕塑《Splash》，隨後穿越高達五點七米的雕刻白蠟木門、以及砂岩構築的通道，抵達迎賓區域——此處以石造壁爐映照出溫暖光影，象徵主廚對烹飪的熱忱火花，點燃並引領其豐碩不斷的廚藝職業歷程。

 

　　餐廳空間進一步延展至一處溫潤典雅的廣闊主廳，設計靈感源自新藝術風格，以流動的線條、枝狀結構與如林冠般的天幕，勾勒出自然連結與流動交織的氛圍。穹頂天花營造出通透開闊的空間感，引導賓客視線聚焦於用餐空間的核心——Molteni 1923開放式廚房。整體設計的節奏與動線將視覺自然引領至此，彷如一座運轉精準的舞台，廚房團隊在其中以默契演繹料理藝術，猶如一場交織有序的交響樂。

 

　　空間細節——如邊几與壓紋牆面——無不流露出餐廳對時間、技藝與演進的敬意。當中位於空間中心位置的邊几，表面保留清晰可見的年輪肌理，串聯過去與未來，向自然致敬——陽光、天空、土地與海洋，以及四季更迭的循環節奏，亦成為菜單靈感的源泉。私人包廂內，Lasvit訂製燈飾宛如雕塑般點綴空間，金箔滾磨玻璃折射出如水波流動的光影，為整體感官體驗添上最後一抹靈動而有機的詩意，完整勾勒出沉浸式空間氛圍。

 

澳門｜名廚鄭永麒首間法國餐廳「Estuary by Vicky Cheng」5月29日「澳門銀河」開業

Estuary by Vicky Cheng的私人包廂。

 

Estuary by Vicky Cheng

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路「澳門銀河」綜合度假城 澳門銀河 嘉佩樂 地面層

營業時間：星期二至六 6pm-10:30pm，星期日、一休息

網址：https://www.galaxymacau.com/zh-hant/dining/restaurants/estuary-vicky-cheng/

 

READ MORE：澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

Tags:#玩樂旅遊熱話#大灣區旅遊#澳門#澳門美食#米芝蓮#澳門銀河#澳門法國餐廳#Estuary by Vicky Cheng#Vicky Cheng#鄭永麒#亞洲50最佳餐廳#黑珍珠餐廳#Fine Dining
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