阿迪達深耕7年，槍手22年後再封王；熱刺護級優勢大，韋斯咸自毁長城

阿仙奴相隔22年，終於再度奪冠！

廠迷盼望這個獎杯，等了22年；在經歷漫長的等待與無數次失望之後，這支北倫敦球隊卒之再次捧起英超冠軍獎盃。這不僅僅是一個冠軍荒的結束，更像是一個球會的重生。

是球會的重生，而不是球隊的重生。其中意義是煥醒阿仙奴這個金漆招牌，是真的有冠軍基因的。

回望這段歷程，阿仙奴的成功並非偶然，更不是單憑一兩名球星便可完成。這是一條從高峰沒落，再由低谷走回高峰的重建之路，是一個關乎耐性、判斷與方向的故事。

雲加離任之後，球隊正式踏入未知領域。昔日以美麗足球與穩定成績著稱的阿仙奴，一度失去定位，在競爭激烈的英超中顯得進退失據。

阿仙奴今季不但奪得英超冠軍，收入更創新高，至今已經錄得7.6億英鎊的收入，如果歐聯決賽贏波，將會再多1000萬英鎊的進賬；從側面反映，阿仙奴和阿迪達的成功，也有賴雄厚的財政支援，才能夠買人補強，不像雲加時期，既要成績又要錢，難上加難。

艾馬利的到來，曾經帶來短暫希望。他的戰術彈性與歐洲賽經驗，讓球隊在某些時段展現反彈跡象，但最終仍未能建立長遠基礎。問題不在於他是否稱職，而在於他與阿仙奴的文化與結構，始終未能真正契合。

當球隊再次陷入起伏之中，管理層終於作出一個關鍵決定——任命阿迪達。

這個決定，在當時看來風險極高。阿迪達缺乏一線執教經驗，唯一資歷來自哥迪奧拿身邊的助教角色。然而，正正是這段學習經歷，讓他具備現代足球的戰術思維；而他曾經為阿仙奴效力的背景，更加深了他對球會文化的理解。這不只是聘請一位領隊，而是選擇一位願意與球隊共同成長的建築師。

目前阿迪達的年薪達1000萬英鎊，僅次於哥迪奧拿的2000萬年薪。而今季能夠出戰歐聯，就可以再多獲得500萬的獎金。有消息指，阿迪達有望獲得高薪續約，甚至挑戰施蒙尼2600萬年薪的人工。

然而，執教初期的情況並不理想。阿迪達的頭兩個完整球季，阿仙奴均以第8名完成聯賽，成績低於球迷期望，更一度引發強烈質疑。在一個追求即時成果的年代，連續低迷往往意味著更換領導，但阿仙奴選擇了另一條路——堅持與信任。這種決心，成為日後成功最重要的基石。

阿仙奴的重建，從根本開始。阿迪達沒有急於引入高價球星，而是先梳理球隊結構，建立清晰戰術框架。當中最關鍵的一步，是重用青訓球員。沙卡的崛起，正是整個計劃的象徵。他不僅是進攻核心，更代表著一種精神——年輕、忠誠、願意承擔。以沙卡為首，阿仙奴逐漸建立出一條以自家培養為基礎的骨幹。

在季尾不敵曼城的賽事後，全隊阿仙奴幾乎遭受打擊，但懷斯一直與隊友擁抱握手，不斷複述It’s not done yet，這句幾乎是當晚最清晰的聲音，逐一與隊友對視，試圖喚醒全隊士氣。而結果接下來每一場，阿仙奴都穩打穩扎，做好自己，贏波而回，可見懷斯具備未來阿仙奴隊長的潛質。

在這個穩定框架之上，球隊開始精準補強。奧迪加特的加盟，為中場提供創造與領導；馬天尼利帶來衝擊力與活力；而沙利巴則徹底改變防線質素。這些球員的共通點，是年輕與潛力並重，在阿迪達體系之中持續進步。

其實今日的阿迪達已經不再是有哥迪奧拿影子的阿迪達了，反而側重防守、重视死球，這正正是愛華頓莫耶斯的影子。阿迪達曾經踢過愛華頓，之後才轉去阿仙奴，今日的他在這兩個領隊的影響下，卒之他找到了一套成功的方程式。

當球隊逐漸成型後，下一階段便是補上最後拼圖。懷斯的加盟，提升中場防守強度與節奏控制；托沙特則在前場提供靈活選擇；再加上添巴與大衛拉耶等中生代球員的加入，使球隊整體深度與穩定性大幅提升。這種由內而外逐步完善的建構方式，使阿仙奴從一支有潛力的年輕隊伍，蛻變為真正具備冠軍競爭力的強隊。

今季最讓人驚喜的年輕小將杜文回到學校，迎接他的並非平凡一天，而是一列由同學排成的歡迎隊伍。師生拍掌歡呼，他仍顯得有些靦腆，但臉上帶著難掩的笑容。這位最年輕的英超冠軍成員，從球場到校園，成為榜樣象徵。

過去幾季，阿仙奴其實已經無限接近成功。他們曾長時間領先，但在關鍵時刻崩盤；亦曾展現強勢，但欠缺持續性。差距並不在於技術或戰術，而是經驗與心理層面——如何在壓力下保持冷靜，如何在優勢下穩住節奏。今年，他們終於頂住心理壓力，跨越這道門檻。

比賽中可以看到，球隊不再急躁，也不再輕言放棄。無論是領先還是落後，節奏與紀律始終如一。這種成熟度，是冠軍最重要的標誌。當其他競爭對手稍有鬆動，阿仙奴便能穩住局面，最終將優勢轉化為成果。

這座相隔22年的冠軍，象徵著重建的全面成功。它證明了一個事實——在現代足球高度商業化的環境中，仍然可以透過長遠規劃與耐心經營，打造一支競爭力強大的球隊。阿仙奴不是靠短期投入，而是透過清晰藍圖逐步累積，最終完成蛻變。

阿仙奴球員齊聚主場觀戰室，緊盯大屏幕上曼城對般尼茅夫的比賽。氣氛異常緊張，幾乎沒人說話。但最有趣的是，阿迪達在周中記者會透露，他原本與球員一同觀賽，但結果在開賽前20分鐘離開，原因是自己的能量實在堅持不到，怕觀看直播賽事，證明壓力和負擔都超出承受範圍。

阿仙奴用22年的時間，證明了耐心的價值。他們不只是奪回一座冠軍，更重拾了一種屬於自己的身份。而當這支年輕且成熟的球隊繼續成長，或許這一座冠軍，只是另一段輝煌的開始。

本週焦點

冠軍塵埃落定，降班戰線卻仍要鬥至最後一刻。與阿仙奴的穩定形成鮮明對比，韋斯咸與熱刺的處境，恰恰反映另一種極端。

熱刺目前領先兩分，理論上處於較安全位置，只要保持基本水準，打和取得一分便肯定成功護級。相比之下，韋斯咸的局勢則明顯被動。他們需要在熱刺輸波失分的同時，自己全取三分，才有可能翻盤。

回顧整季，兩支球隊的問題並不在陣容質素，而是在管理層決策。熱刺一季之內三度換帥，戰術方向不斷改變，球員難以適應，導致表現反覆。

韋斯咸則是在穩定下選擇變動，之前曾經兩度拯救球隊護級成功，後更助球隊奪得歐協聯冠軍的莫耶斯，只因短期成績而被辭退。這打破原有結構，接手的領隊卻並不能發揮球員長處，結果愈踢愈差。

足球世界的殘酷之處，在於錯誤的決定往往需要長時間承受後果。莫耶斯重返愛華頓之後，再拯救愛華頓於降班邊緣，而且這兩季愈踢愈勇，現在還有機會爭取踢歐洲賽資格。

由此證明莫耶斯確是一個有料的領隊。只是韋斯咸的班主太過短視，自毁長城。

當球隊失去方向，再優秀的球員也難以發揮。這與阿仙奴的例子形成強烈對比——一邊是持續信任與長期規劃，一邊則是急功近利與反覆嘗試。

最終結果，已經逐漸明朗。熱刺有望繼續留在英超，而韋斯咸則很可能要在英冠重新開始。

阿士東維拉周中擊敗費賴堡，球員高舉歐霸冠軍獎盃，鏡頭拍到看台上的威廉王子，他神情激動地鼓掌致意，作為維拉粉絲的他，相信激動的心情堪比阿仙奴的粉絲看到球員奪冠。從季初的壓力，到最終捧盃，艾馬利的堅持得到回報。

艾馬利已第5次贏得歐霸杯，名留青史。阿士東維拉用表現證明，給予教練時間與信任，往往比短線變動更有價值。