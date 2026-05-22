端午節吃一口粽子應節！想食得矜貴，國金軒黑松露珍菌粽可會是你的心水？黑松露、雲南羊肚菌、大啡菇及雞肶菇等多種矜貴珍菌入饌，菇菌味極濃。翠亨村最新的川味麻辣雞粽，開言明義為愛辣之人而設，麻香濃郁又惹味，網店早鳥預訂低至53折及送$100餐飲券。逸東軒鮑魚瑤柱裹蒸粽，最大賣點是傳統材料用料十足，送禮唔失禮，另一款八寶薈萃新豬肉裹蒸粽更是素食者之選。

國金軒新推「黑松露珍菌粽」，黑松露香氣滲入糯米，配以雲南羊肚菌、大啡菇及雞肶菇等多種矜貴珍菌，佐以鬆軟栗子、粉糯芋頭與健康黑黎麥，香氣馥郁，層次豐富。中菜廳同時推出原隻鮑魚元貝金腿粽、日本十勝紅豆甘栗桂花粽（配玫瑰醬） 、金蠔蟹粉粽及古法蛋黃蓮蓉鹼水粽 （配黑糖醬） ，鹹甜口味多元化。凡購買任何套裝，更配送今年全新設計華麗手提袋，造型高雅體面，送禮自用皆可。

國金軒黑松露珍菌糭電子禮券$198（網購優惠價$148、Mi+ 會員價$128）

翠亨邨全新川味麻辣雞粽

食辣的朋友不妨一試翠亨邨首度推出全新川味麻辣雞粽！粽子嚴選多款四川辣椒及香料秘製汁醬入饌，搭配鮮嫩雞中翼、醇厚花菇與金黃鹹蛋黃，糯米入口麻香四溢、濃郁惹味。現凡購買套裝即配送秀麗保溫手袋，於 eShop 登入 Mi+ 會員即享會員價低至53折，凡購買指定端陽粽套裝兩套，即享額外95折。

川味麻辣雞粽電子禮券$158（網購優惠價$128，Mi+ 會員價$118）

除了川味麻辣雞粽，翠亨邨亦有多款口味應節端午粽，包括特級元貝八寶裹蒸粽、黃金柑桔鹼水粽、金腿花生鹹肉粽、養生珍珠如意粽，以及不同組合套裝產品。Mi+ 會員更可以 55 M Points 即可以優惠價 $68起，加購多款翠亨邨及國金軒端陽粽。

國金軒及翠亨邨端陽粽詳情

https://www.mira-eshop.com/tc/pages/2026-rice-dumpling-info

逸東軒鮑魚瑤柱裹蒸糉

香港逸東酒店米芝蓮一星食府逸東軒，主打兩款端陽粽，朗廷卓逸會會員即日起至5月31日享限時會員優惠，以專屬優惠價購買裹蒸糉及禮籃。

經典的「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉」由逸東軒行政總廚譚棟師傅嚴選珍貴食材，包括原隻鮑魚、晶瑩剔透的鹹蛋黃、頂級瑤柱、燒鵝及上等爽滑花菇等多種傳統材料製成。經由師傅巧手包裹，綠豆與糯米比例均勻，口感豐富紮實。另外一款「八寶薈萃新豬肉裹蒸粽」由譚棟師傅匠心研發，除選用全植物性食材「新豬肉」外,精選花菇、紅腰豆、栗子、花生、蓮子等八寶食材製成，素食者之選。

（左）至尊鮑魚瑤柱裹蒸粽（會員價$298、原價$348）、（右）八寶薈萃新豬肉裹蒸糉（會員價$268、原價$318）

迎逸薈萃禮籃（會員價$888、原價$1,088）包括南美罐裝鮑魚(六頭)、日本瑤柱、精選蝦乾、香酥琥珀合桃及人參烏龍茶葉,精緻豐盛,心意滿載。

購買及換領詳情

取貨日期︰6月12日至6月18日

換領地點︰九龍彌敦道380號香港逸東酒店地下樓層逸東軒 (北海街入口)

https://yattungheengifts.com/

逸東軒

地址 : 九龍彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

電話 : 2710 1093

營業時間︰星期一至五11am-4pm、6pm -1030pm；星期六、日及公眾假期10am-4pm、6pm-10:30pm

端午粽優惠2026︱國金軒黑松露珍菌粽65折＋翠亨村53折送餐飲券＋逸東軒鮑魚瑤柱裹蒸粽86折